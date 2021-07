Konec pandemie? Lhaní si do kapsy, řekl šéf WHO. Varující je hlavně jeden ukazatel

Sociální síť pro audio-chat Clubhouse, která získala popularitu v době koronavirové pandemie, už nebude jen pro zvané. Firma to uvedla na svém blogu. Až dosud přístup do aplikace získal jen ten, koho pozval stávající člen, nebo se musel zapsat do pořadníku čekajících. Společnost ve středu vysvětlila, že plán vždy byl zpřístupnit aplikaci všem, ale více než rok musela omezovat počet uživatelů.

Clubhouse umožňuje poslouchat živě rozhovory a aktivně se účastnit diskusí. Za pandemie byly její služby velmi žádané, ale podle odhadů tržních expertů zájem mezitím opadl. Společnost sama ovšem uvádí, že od května, kdy spustila verzi pro operační systém Android, jí přibylo deset milionů uživatelů. Předtím byla aplikace k mání jen pro majitele chytrých telefonů od firmy Apple.