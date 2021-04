Klíčoví politici o incidentu věděli 11 dní, i tak zrušili jednání bezpečnostní rady

Dostačující informace o vážném podezření na zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničních skladů ve Vrběticích měli klíčoví politici vlády Andreje Babiše (ANO) k dispozici 11 dní, než vystoupili na veřejnost. Vyplývá to ze zjištění Aktuálně.cz. I přesto byla zrušena schůze Bezpečnostní rady státu, která byla připravena o incidentu jednat. Ředitel BIS Koudelka vystoupí v pondělí na vládě.

"V pátek večer jsme byli s vicepremiérem Hamáčkem jednoznačně informováni o závažných skutečnostech týkajících se bezpečnosti naší země," řekl uplynulou sobotu v 19:45 premiér Andrej Babiš (ANO). "Dnes jsme informovali pana prezidenta Zemana o tomto případu a navrhovaném postupu a prezident nám vyjádřil absolutní podporu," dodal.

S ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD), pověřeným řízením resortu zahraničí, seznámili veřejnost s vážným podezřením, že dva důstojníci ruské zpravodajské služby GRU stojí za výbuchem muničních skladů ve Vrběticích na podzim 2014. Případ rozkrývá Bezpečnostní informační služba s Národní centrálou proti organizovanému zločinu pod dozorem brněnských krajských žalobců.

Ze spolehlivých zdrojů Aktuálně.cz z bezpečnostní komunity plynou informace, které sobotní vystoupení premiéra s ministrem vnitra zasazují do nového kontextu. Aktuálně.cz už informovalo, že Hamáček o zjištění kontrarozvědky a policie věděl již v době plánování cesty do Moskvy. Coby její smysl deklaroval jednání o dodávkách evropskými úřady dosud neprověřené vakcíny Sputnik V do Česka. V pátek po zásahu premiéra z výpravy chystané na pondělí sešlo.

Klíčové jednání výboru bylo 6. dubna

Povědomí o ruském zapojení do incidentu ve Vrběticích však měli klíčoví představitelé silových resortů výrazně déle. Ve středu 7. dubna po sedmé hodině ráno o tom jednal Výbor pro zpravodajskou činnost, jenž je stálou pracovní skupinou Bezpečnostní rady státu. Představuje nejvyšší orgán pro koordinaci činnosti všech tři tuzemských tajných služeb a vyhodnocování poznatků klíčových pro bezpečnost země.

Výbor řídí premiér Andrej Babiš, místopředsedou je ministr vnitra Hamáček. Vedle nich tvoří výbor ministr obrany, ministr zahraničí a ředitelé Bezpečnostní informační služby, Vojenského zpravodajství a Úřadu pro zahraničí styky a informace. Podle informací Aktuálně.cz se klíčového sezení výboru 7. dubna účastnili všichni jeho členové.

"Odvolávám se na slova pana premiéra, kdy řekl, že jednoznačnou informaci o celé věci jsme obdrželi včera. To potvrzuji a upozorňuji, že celá řada dokumentů a jednání v této věci podléhá utajení," uvedl v sobotu Hamáček. "Jednání Výboru pro zpravodajskou činnost nemohu komentovat. Děkuji za pochopení," odpověděl na doplňující dotaz Aktuálně.cz.

Zrušení jednání Bezpečnostní rady státu

"Informace o podezření na akci ruských špionů ve Vrběticích jsem poprvé slyšel 7. dubna," připustil nakonec sám premiér v neděli večer ve vysílání České televize. Jenže povaha poznatků z pátečního dokumentu se nelišila od toho, co zaznělo už ve Výboru pro zpravodajskou činnost předminulý týden. Výbor neobdržel kusé informace, ale ucelené sdělení.

Ostatně tomu odpovídá i vyjádření dnes už bývalého (v mezičase odvolaného) ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD), že o zjištění BIS a policie byl informován. Dozvěděl se o něm na zmíněném jednání výboru po boku svých tehdejších vládních partnerů. "Není to překvapení. Tyto informace jsem už měl dříve k dispozici," sdělil někdejší šéf české diplomacie Deníku N.

Ruští špioni a Vrbětice Policie podezřívá administrativu Vladimíra Putina, že iniciovala masivní výbuch na českém území. V souvislosti s explozí muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 pátrá po dvou mužích s ruskými pasy, kteří byli v říjnu 2014 v Praze a na Moravě.

Podle týdeníku Respekt jde o členy ruské vojenské rozvědky GRU Anatolije Čepigu a Alexandra Miškina, tedy o ty samé muže, kteří se v roce 2018 v britském Salisbury pokusili zabít bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dceru. Dvojice agentů patří ke zvláštní jednotce 29155, která má za úkol provádět násilné akce v zahraničí.

Podle policie mohla být motivem řízené exploze ve skladu snaha zabránit dodávce zbraní na Ukrajinu, která byla v té době ve válce s Ruskem. Ve zmíněném období se podle vyšetřovatelů měly ve Vrběticích vyskladňovat zbraně nakoupené bulharským obchodníkem se zbraněmi, které plánoval poslat právě ukrajinským silám.

Investigativní organizace Bellingcat přitom upozorňuje, že v podobné době jako ve Vrběticích explodovaly i muniční sklady v Bulharsku. I tam existuje podezření, že výbuchy iniciovala ruská jednotka 29155.

I samotný bulharský obchodník se zbraněmi Emilian Gebrev se stal cílem GRU. V roce 2015 se členové ruské rozvědky dle pozdějšího vyšetřování mezinárodní investigativní skupiny Bellingcat a také bulharské policie podíleli na dvou pokusech o otravu tohoto byznysmena.

Sklad číslo 16 ve Vrběticích explodoval 16. října 2014 v 9.25 hodin. Zahynuli dva zkušení zbrojíři - Vratislav Havránek a Luděk Petřík.

Druhý sklad číslo 12 pak explodoval 3. prosince téhož roku. Oba sklady si pronajímala ostravská firma Imex Group.

Premiér Babiš stejně jako příslušní ministři z výboru se veřejnost informovat nechystali. Původně neplánovali rozšířit povědomí o incidentu ani mezi další vládní kolegy. Na 19. dubna od půl osmé ráno bylo naplánované jednání Bezpečnostní rady státu, kde se téma mohlo otevřít. Rada coby stálý pracovní orgán kabinetu odpovídá za kompletní problematiku bezpečnosti země.

Bezpečnostní radu státu rovněž řídí premiér Andrej Babiš, jejími stálými členy jsou také ministr vnitra, ministr obrany, ministryně financí, ministr průmyslu a obchodu, ministr zemědělství a ministr zdravotnictví. Ředitel BIS Michal Koudelka byl připravený radu informovat. Nicméně ve čtvrtek 15. dubna bez udání důvodu došlo z rozhodnutí premiéra ke zrušení schůze.

Sobotní tiskový brífink nebyl plánovaný

Odklad v informování veřejnosti měl i své věcné důvody. Stála za nimi bezpečnost našich zpravodajců v zahraničí, které "bylo třeba ochránit", jak řekl Aktuálně.cz zdroj z bezpečnostní komunity. Na druhou stranu premiér s ministrem vnitra nechystali ani společné sobotní večerní vystoupení. Situaci akcelerovaly konkrétní dotazy některých médií už během dne, v reakci na ně se svolal tiskový brífink.

Tomu předcházelo jednání obou politiků s prezidentem Milošem Zemanem, s nímž se sešli v 16 hodin v Lánech. Hlava státu do této chvíle veřejné stanovisko k incidentu nezaujala. "Prezident republiky veškeré informace má k dispozici. Nejvyšší ústavní činitelé postupují v součinnosti," uvedl jen na sociální síti Twitter Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček.

Případ Vrbětice projedná vláda zítra za účasti bezpečnostních složek. pic.twitter.com/NF0823GAyu — Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 18, 2021

Po intenzivní mediální reakci na sobotní prohlášení premiéra s ministrem vnitra už nemohli dva klíčoví muži vlády kabinetu otálet, Babiš se rozhodl s případem seznámit celou vládu. V pondělí se tak sice nesejde Bezpečnostní rada státu, ale vzhledem k vývoji incident projedná kompletní kabinet.

"Na pondělní vládu v 16 hodin jsem pozval ředitele Bezpečnostní informační služby. Požádal jsem ho, aby rozeslal materiál, který jsme obdrželi s vicepremiérem Hamáčkem v pátek. Také jsem ho požádal, aby materiál byl odtajněn, aby veřejnost měla možnost se seznámit se stejnými informacemi, které jsme obdrželi," uvedl premiér v neděli na sociální síti Twitter.

Žádné odtajňování nebude

K části avizovaného programu však rozhodně nedojde. BIS nesvolí k tomu, aby detaily její operace vyšly na veřejnost. Napříště by to mohlo znamenat ohrožení její práce. Proti se postaví i Krajské státní zastupitelství v Brně, které vyšetřování případu Národní centrálou proti organizovanému dozoruje. Jde o živou kauzou, její kompromitace by mohla zmařit vyšetřování.

"Chtěl bych poděkovat kolegům z NCOZ za skvělou spolupráci a ocenit razantní reakci premiéra a ministra zahraničních věcí. Takhle se chová sebevědomá a hrdá země. Veškeré kroky v celé kauze byly koordinovány s cílem ochránit bezpečnostní zájmy ČR," uvedl k věci ředitel BIS Michal Koudelka poté, co Hamáček oznámil vyhoštění 18 ruských zpravodajců s diplomatickým krytím ze země.

Vážné podezření ze způsobení dvou explozí v muničních skladech ve Vrběticích na základě vyšetřování ulpělo na dvou příslušnících ruské tajné služby GRU Anatoliji Čepigovi a Alexandru Miškinovi. Při výbuchu prvního skladu 14. října 2014 zahynuli dva zbrojíři Vratislav Havránek a Luděk Petřík. Po explozi druhého skladu 3. prosince 2014 o život nikdo nepřišel. Majetková škoda překročila jednu miliardu korun.