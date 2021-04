Kolář: Zakalený ruský zpravodajský rybník je nutné vyčistit, snad už lidé procitnou

Bývalý velvyslanec v Rusku a Spojených státech Petr Kolář je přesvědčený, že zjištění o angažmá ruských tajných služeb ve výbuchu muničních skladů ve Vrběticích roku 2014 by mělo vyústit ve vypovězení v podstatě celé diplomatické mise Ruska v Praze. Řekl to v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Podle něho je také namístě, aby Evropská unie zvážila další sankce vůči Rusku.

Lze po vypovězení 18 příslušníků ruských tajných služeb s diplomatickým krytím z České republiky očekávat něco jiného, než že Rusko vyhostí obdobný počet našich diplomatů z ambasády v Moskvě?

Fakticky to povede k tomu, že česká ambasáda v Moskvě bude personálně zdecimovaná. Protože pokud bude Rusko dodržovat svou tradiční politiku reciprocity, tak nám v Moskvě skoro nikdo nezůstane. Nezbudou tam žádní diplomaté, možná tam zůstane administrativně-technický personál.

Co z toho pro českou stranu vyplyne?

Nepokládám to v danou chvíli za tragédii, protože česko-ruské vztahy jsou na tom stejně dost zle. Poté, co se nyní odehrálo, opravdu nebude možné normálně spolupracovat.

Odkud vyvěrá vámi zmíněný princip reciprocity, který Rusko uplatňuje?

To je tradiční ruský přístup. Na vojně jsme tomu podle jednoho pana plukovníka říkali "jak vy k my, tak my k vy". Jinými slovy, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Rusové tento princip dlouhodobě uplatňují, protože má většinou decimační efekt. Málokdo má tak velké diplomatické zastoupení v zahraničí jako Rusové. Něco jiného je, když vůči sobě uplatňují reciprocitu velmoci jako USA a Rusko. A něco jiného je, když ji Rusové uplatňují vůči státu naší velikosti s omezeným počtem diplomatických pracovníků.

Dramatická gesta jako řešení

Jak ruský ministr zahraničí vysvětlí českému velvyslanci v Moskvě, že mají jet čeští diplomaté domů?

Vysvětlí mu to způsobem: Co jste nám udělali, je nepřátelský akt a my na něj odpovídáme stejným krokem. Ruská strana nikdy nepřipustí, že by na našem zjištění, o kterém se od sobotního večera ví oficiálně, bylo něco pravdy.

Pokud si Česká republika a Rusko navzájem vyhostí diplomaty, jak takové gesto interpretovat?

To jsou dramatická gesta. Ale s personální předimenzovaností ruské ambasády v Praze se trápíme dlouho. Víme, že řada lidí, kteří mají diplomatický pas, ho využívá jen jako diplomatické krytí, ale dělá úplně jinou činnost. Vzhledem k tomu by to mohlo být řešení. Je tu precedens z minulosti, co se stalo mezi Velkou Británií a Ruskem (pokus o vraždu bývalého ruského špiona Sergeje Skripala a jeho dcery v britském Salisbury roku 2018, pozn. aut.). Došlo k masivnímu vyhoštění ruských diplomatů z Londýna. Velmi to pročistilo ten ruský zakalený zpravodajský rybník, který tam síť agentů budovala. Nebylo by od věci zvážit to i na naší straně, umím si to představit.

Jak by ale v takové situaci vypadaly diplomatické styky obou zemí, úplně by se přerušily?

Nechat to na nejzákladnější úrovni, tedy velvyslanec pro občany druhého státu s konzulární službou (vyřizování dokladů, pomoc v nouzi či převoz ostatků, pozn. aut.) v obou zemích. Smyslem by bylo, aby na obou stranách byl pouze nejnutnější personál. Takže za nás vypovědět skoro všechny Rusy, aby velvyslanectví sloužilo jen jako diplomaticky kanál mezi vládami. I když naše hlava státu tento diplomatický kanál nepoužívá a jede si svou vlastní linii.

"Když to Rusko nepřizná, jako by se útok stal včera"

Zatím se bavíme o české reakci vůči Rusku, ale s jakou reakcí by měla přijít Evropská unie?

Velmi tvrdou. Svého času jsme solidarizovali v případě Skripal, když jsme vypověděli tři ruské diplomaty. Očekávám, že spojenci zaujmou podobnou pozici. Jednak že vůči Rusku vyhoštěním několika jeho diplomatů deklarují spojenectví s námi. Ale pak bych očekával i reakci na unijní úrovni. Evropská unie má diplomatické zastoupení v Moskvě, její velvyslanec by tam měl vyjádřit znepokojení celé unie.

Na unijní úrovni dále předpokládám omezování dalších aktivit vůči Rusku. Upřímně řečeno tohle opravdu není legrace. Lze to srovnat s ruskými bezprecedentními útoky na území cizích států jako v případě Skripalových. Navíc to je akt státního terorismu, co se stalo u nás. O to je to horší.

Co maté na mysli dalšími aktivitami vůči Rusku?

Mám na mysli aktivity nejen politicko-diplomatické, ale i spolupráci v jiných oblastech. Evropská unie si musí říct, do jaké míry je pro nás důležité pokračovat s Ruskem v některých projektech, například ve vědě, výzkumu a dalších oblastech, které se netýkají politiky. Musíme zvážit, kde je opravdu potřebné v tom pokračovat, a kde si naopak můžeme dovolit to zmrazit.

Předpokládáte, že Evropská unie bude jednat rychle?

V pondělí je schůzka ministrů vnitra a ministrů zahraničí Evropské unie. Myslím, že není důvod k otálení. Unie by měla jednat poměrně rychle, není moc co řešit. Na to jsou důkazy. A jsou nezvratitelné, když i prezident republiky to bere na vědomí a nemluví o čučkařích (prezident Miloš Zeman tak českou kontrarozvědku označil roku 2018, pozn. aut.). A odhadoval bych, že tyto důkazy jsou potvrzené i našimi spojeneckými zpravodajskými službami.

Měl by být postoj unie vůči Rusku tvrdší než po pokusu otrávit Sergeje Skripala ve Velké Británii, kdy se v zemích EU vypovídaly jednotky ruských diplomatů?

Bylo by to žádoucí, protože tlak je potřeba stupňovat. Pokud nestačí dosavadní reakce z naší strany, musí být silnější. Protože místo toho, aby si Rusko vzalo poučení a začalo se chovat civilizovaněji, postupuje čím dál hůř. I když tento případ je starší. Předpokládejme, že Rusko by ho mělo nyní vysvětlit. Samozřejmě to neudělá. A když to nepřizná, tak jako by se to stalo včera.

Napětí z postoje Německa a Francie

Je možné očekávat jednotný postoj unie? Ptám se například kvůli Maďarsku, kde Rusové staví jadernou elektrárnu nebo se masivně očkuje ruskou vakcínou Sputnik V.

Bohužel těžko očekávat úplnou jednotu, ale minimálně elementární shoda by tu být měla. Některé členské země to budou hrát na kartu, že to je starý případ a že od té doby se situace zlepšila. Ale doufejme, že dospějí do té míry ke shodě na odvetě ve formě nejen vypovídání diplomatů, ale i pozastavení spolupráce a možná i nových sankcí vůči Rusku. Bylo by to žádoucí.

Které členské státy tedy budou s reakcí vůči Rusku váhat?

Vy jste zmínil Maďarsko, tam váhání s ohledem na propojení Orbánových (maďarský premiér Viktor Orbán, pozn. aut.) aktivit směrem k Rusku očekávat lze. Pak je to část jižního křídla unie, jisté rozpaky mohou nastat v Řecku, v části italské politické scény a možná ve Španělsku budou mít pochybnosti. Vycházím z toho, jak tradičně se k Rusku některé členské státy unie staví. A jsem velmi napjatý, jak bude reagovat Německo a Francie. To bude zásadní.

Proč jste u Německa a Francie napjatý?

Protože tyto dvě země jsou rozhodující v tom, jak se Evropská unie vyvíjí. Jsou motorem a srdcem unie. Jak se k tomu postaví ony, to bude do jisté míry určovat postoj celé unie.

Tomu rozumím, ale proč jste u Německa a Francie napjatý, máte vůči nim nějaké pochybnosti?

Francie má své zájmy v Rusku a Německo také. V případě Německa jde o projekt plynovodu Nord Stream 2. Nechci předjímat, každopádně doufám, že i v tomto ohledu se zhoršení vztahů s Ruskem, které jsme nezavinili, u těchto dvou klíčových zemí projeví v praktické rovině.

Intenzivnější spolupráce tajných služeb

Může se Evropská unie za Českou republiku postavit ještě jiným způsobem?

Kromě toho, že zaujmeme společnou pozici, případně že se pokusíme dohodnout sankce ve vztahu k Rusku, už toho moc nezbývá. Ale důležité je, že to snad našim občanům, kteří měli doposud popletené azimuty, pletli si světové strany a naše spojence s nepřáteli, pomůže zčásti procitnout. Ale často jsou to lidé, kteří mají na očích klapky záměrně. Neočekávám moc, když se třeba podívám, jak kauzu komentuje Aeronet (dezinformační zpravodajský web, pozn. aut.). Ale snad se proberou aspoň někteří. Evropská unie jsme my, zatímco Rusko se snaží naše spojenectví oslabovat. Ohrožuje nás.

Je v této situaci místo pro úlohu NATO?

Vzhledem k tomu, že se jedná o akt státního terorismu realizovaný zemí, která je naším protivníkem a která NATO ve své oficiální doktríně uvádí jako hlavní hrozbu, tak je tu prostor pro Severoatlantickou alianci, aby se k tomu postavila minimálně verbálně vyjádřením podpory. Ale myslím si, že v rámci alianční spolupráce jde hlavně o koordinaci zpravodajských služeb.

Můžete to rozvést?

V tomto případě zafungovala velmi dobře. Myslím si, že se asi i chvilku čekalo na potvrzení informací, které jsme měli, ze strany našich spojenců. Nesdílí se jen informace, ale i některé technické věci jako satelitní snímky. Takže spolupráce služeb bude pokračovat a snad díky tomuto úspěchu bude ještě intenzivnější.