„Udělal z toho metodu.“ Expert vysvětluje Macinkův trolling, inspirace je jasná

Nejmenší vládní strana je v titulcích médií prakticky každodenním evergreenem. Ostrý styl představitelů Motoristů ale už začíná vadit i premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Jeho výzva k umírnění zůstala však bez odezvy – předseda Petr Macinka během víkendu naopak přitvrdil. Podle publicisty Michaela Durčáka nejde o náhodu, ale o promyšlenou strategii inspirovanou americkým trumpismem.
Ne že by byl předtím svatoušek – rýpání, trolling i ironie se už staly jeho značkou. Macinka ale o víkendu ještě víc šlápl na plyn. Během dvou dnů stihl urazit několik lidí i skupin najednou.
Nejde u něj přitom jen o výrok „Hrozní jsme. Já vím“, kterým reagoval na dotaz novináře, proč zakázal přístup Deníku N na tiskovou konferenci po sporu s prezidentem. Macinka ve svých vystoupeních od té doby dál stupňuje tón – a tím už pomyslný pohárek trpělivosti přetéká i u některých jeho koaličních kolegů.
Jedním z nich je dokonce ten nejdůležitější. Motoristé si podle Babiše zřejmě dosud neuvědomili, že jsou ve vládních funkcích. „Ani na sítích by neměli komunikovat, jako byli zvyklí dříve,“ konstatoval premiér v sobotní debatě na TV Nova.
Změna ale nepřišla. Naopak. Už o den později Macinka v televizní debatě na CNN Prima NEWS dal najevo, že brzdit nehodlá. „Jsem takový, jaký jsem. Pokud má někdo s mým vystupováním problém, tak to není pan premiér. Spíš jsou to zástupci opozice a někteří potrefení lidi, kterým třeba lezu na nervy,“ uvedl. „Rozčilují se lidi, které já považuji za méněcenné,“ dodal vzápětí s tím, že se určitě nepolepší.
Nit suchou nenechal ministr zahraničí ani na prezidentu Petru Pavlovi, kterého kritizuje už prakticky pravidelně. K odmítání cesty hlavy státu na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „Summit NATO je vrcholný politický summit. To není žádné vojenské cvičení lampasáků v záloze,“ rýpl si.
Reakce na sebe nenechaly čekat. Zástupci ODS mluvili o aroganci a tuposti, zatímco předseda STAN Vít Rakušan připomněl, že pojem méněcenný člověk používali nacisté. „Nepeskujeme koaliční partnery veřejně,“ snažil se vypětí mírnit vicepremiér Karel Havlíček (ANO) a dodal, že nestandardní vystupování Motoristů řeší koalice interně.
Zhlédl se v Trumpovi
Podle publicisty a marketéra Michaela Durčáka, který se dlouhodobě věnuje americké politice a fenoménu MAGA, nejde u Macinky o nahodilé výstřely, ale pečlivou strategii, která napodobuje Donalda Trumpa.
„Ta inspirace je zjevná, ale není to mechanické kopírování. Macinka přebírá hlavně způsob práce s konfliktem – krátké ostré sdělení, nálepku, provokaci, reakci médií a následné další kolo sporu. To je přesně styl, který Trump a MAGA dovedli k dokonalosti,“ řekl Aktuálně.cz.
Nejde však jen o inspiraci zpovzdálí, Macinka se ve světě trumpismu sám pohybuje. „Vstoupil do amerického konzervativního prostoru, měl publicitu v souvislosti se svým textem pro New York Post a Trumpovou pochvalou po Mnichovu, takže ta vazba není jen estetická, ale i politická,“ dodal Durčák.
Zároveň upozorňuje, že Macinkovo vystupování není jen spontánní. „Je to obojí – osobnostní rys i strategie. Je přirozeně konfrontační, ale zároveň z toho udělal metodu,“ míní.
Popsal i přesný mechanismus Macinkova charakteristického „trollingu“, který podle něj není jen náhodné urážení. „Je to způsob, jak přinutit soupeře a média hrát vaši hru. Vyhodíte výrok, protivníci se rozčílí, média ho opakují a sociální sítě ho násobí. Najednou se všichni baví o vás,“ přiblížil deníku.
Styl, který vyšperkoval americký prezident, pokrývá prý několik cílů zároveň – zatímco kritici ho čtou jako aroganci nebo destrukci debaty, příznivci jako autenticitu a odvahu říkat věci natvrdo. „To je přesně trumpovský mechanismus,“ argumentuje publicista.
Média jako soupeř i nástroj
Terčem Macinkova „trollingu“ jsou často i novináři. I do nich se šéf Motoristů uplynulý víkend pustil – a to v souvislosti se zablokováním letu tchajwanského prezidenta přes Česko, které ale Macinkův resort odmítl.
„Tak jsme si o sobě přečetli v některých lepších ,médyjích', že prý jsme zakázali tchajwanskému prezidentovi přelet (…). No, hrozní jsme, samozřejmě, přesto to nejsme my, kdo by našim skvělým novinářům sypal halucinogeny do pití… Mapa je čistě ilustrační a nemá s touto aférou vůbec nic společného,“ napsal ironicky na Facebook a přiložil i mapičku, jak daleko od sebe leží Česko, Tchaj-pej a Svazijsko.
Právě tento příklad dobře poukazuje na vztah Macinky s médii. Některá mají na první pohled působit jako nepřítel Motoristů, zdání ale může klamat. „Ten vztah je velmi podobný modelu MAGA. Média jsou zároveň nepřítel i kanál,“ vysvětluje Durčák.
Macinka o novinářích mluví ironicky, zmiňuje tzv. lepší média a nešetří výpady – zároveň s nimi ale aktivně komunikuje. „Velmi dobře ví, že bez médií by ten konflikt neměl dosah. On nechce média ignorovat. Chce je vtáhnout do hry, ve které vystupují jako zaujatá strana a on jako ten, kdo se nebojí,“ řekl Aktuálně.cz.
Podle něj jde o funkční symbiózu – novináři potřebují výrazný výrok, Macinka potřebuje reakci. „A čím pobouřenější reakce, tím víc to potvrzuje jeho vlastní narativ, že proti němu stojí mediální a politický establishment,“ popisuje publicista.
Do stejného rámce podle něj zapadá i dlouhodobý konflikt s prezidentem. „Pavel je ideální soupeř – symbol establishmentu, armádní i režimové minulosti, proevropského konsenzu a uhlazené politiky. Když ho Macinka označuje za ‚lampasáka‘ nebo ho odmítá pustit na summit NATO, nejde jen o osobní spor. Je to snaha říct části voličů: já se nebojím ani Hradu. To je přesně ten typ boje, který Trumpovi dlouhodobě fungoval,“ vysvětluje.
I výroky o „méněcenných lidech“ tak podle něj nejsou vybočením, ale součástí stejné strategie. Zároveň ale upozorňuje, že se konflitkní styl může Macinkovi vymstít: v českém prostředí může mít podle něj podobný styl své limity. „Práh tolerance je nižší a podobná zkratka může začít přebíjet samotný obsah politiky,“ varuje Durčák.
