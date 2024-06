Populární pražské kulturní centrum Kasárna Karlín muselo v úterý zavřít. Stavební úřad zjistil, že mu chybí kolaudace a roky funguje nezákonně. Místem se zabýval na základě stížností zdejších obyvatel, které zastupuje Miloš Závora. Chápe, že konec Kasáren způsobil pobouření. Lidé ale trpěli hlukem a provozovatel to odmítal řešit, říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Když jsme se domlouvali na schůzku, napsal jste, že vám po dlouhé době přišel e-mail bez sprostých slov. Co vám lidé píšou?

Od chvíle, co se v médiích zveřejnilo moje jméno a vyšly jednostranné články, aniž jsme se mohli vyjádřit, se spustila velká vlna hejtů. Lidé mi píšou na sociální sítě, maily, dokonce mi telefonují. Píšou, ať mě pověsí, vyhrožují i mé rodině. Něco už je podle mého názoru za hranou trestního práva. S advokáty jsme došli k tomu, že podáme trestní oznámení pro podezření ze spáchání několika trestných činů.

Čekal jste takové reakce, když jste se pustil do sporu s Kasárny Karlín, které jsou populárním místem?

Já jsem do žádného sporu nešel. V Kasárnech Karlín je dlouhodobě porušovaný zákon v několika rovinách. Budova není šest let zkolaudovaná k hudební produkci ani k tomu, aby se tam pohybovala veřejnost. Udělala se tam řada úprav budov, aniž by to schválil stavební úřad. Činnost se tam navíc provozuje v rozporu s územním plánem. Provozovatel byl opakovaně vyzván, aby udělal rekolaudace. A to se stalo, ale až v pondělí 3. června.

Svádět na nás a na lidi, kteří tam bydlí, že jsme jedním papírem uzavřeli Kasárna, je absolutní nesmysl. To by se stalo dřív nebo později. A to kvůli tomu, že provozovatel se choval několik let v rozporu se zákonem.

Vy bydlíte v jiné části Prahy, před několika lety jste protestoval proti hluku z koncertů v Ledárnách Braník. Jak jste se dostal k řešení Kasáren?

Před rokem mi zavolal jeden zoufalý obyvatel, jestli bych jim nemohl pomoct. Že je tam nepřiměřený hluk, že to řeší pět a půl roku, nevědí si rady, pořadatel i úřady je ignorují. Řekl jsem si, že to nebude tak hrozné. Ale pak mi poslali videa z toho, co se tam děje. Tak mi to nedalo a snažil jsem se jim pomoct. Ty byty jsou prakticky neobyvatelné.

Co konkrétně lidem nejvíce vadilo?

Pořádají se tam festivaly na nádvoří. To má tvar U a je směrem k obytným domům, které s ním přímo sousedí. Veškerý zvuk se odráží a jde přímo na domy. Když jsem byl před čtrnácti dny v bytě, když byl festival, tak tam se nedá být. Jsou tam znatelně cítit vibrace. Před okny bytu se naměřilo 77 decibelů. To je k nežití.

Druhý zdroj je letní kino, to končí pravidelně po 22. hodině. Hluk je tam v takovém rozměru, že se lidé stěhují pryč. V minulém roce tam byla třináctkrát policie. Opakovaně upozorňovala pořadatele, že to tak nemůže být. Stejně se to opakovalo.

Dalším zdrojem je hospodská zahrádka pro stovky lidí, ta je otevřená do 23:30. To je zase porušení tržního řádu. To je nařízení, které upravuje, jak mohou být zahrádky otevřené. Zpravidla jsou do 22 hodin, některé mají výjimky. Tahle žádnou nemá.

Pořadatel Matěj Velek řekl, že se Kasárna snažila kolaudační povolení dlouhodobě získat a podnik z faktického hlediska všechna pravidla splňoval.

Kdyby byla budova kolaudovaná, tak stavební úřad bude posuzovat soulad budovy s vyhláškami ke stavebnímu zákonu. Jaký má vliv na pohodu bydlení. Dotčené orgány by pak řekly, jak má být budova odhlučněná. To všechno provozovatel obešel tím, že to nerespektoval.

Pan Velek v rozhovoru pro Aktuálně.cz uvedl, že nechápete rozdíl mezi provozem Ledáren Braník, kde se pořádaly desítky koncertů za léto, a Kasáren, které jsou spíše denním společenským a kulturním centrem a koncerty venku se tam pořádají jen výjimečně.

Ale přesně tak to musíte posuzovat. Tam není hluk jen v noci, ale i přes den. Ale nebavíme se o hluku dětí, to samozřejmě nikomu nevadí. Tam je hluk z obrovské pivní zahrádky, lidé mají okna deset metrů od zdrojů hluku. To je nepřípustné. K tomu letní kino po 22. hodině.

Lidé to s panem Velkem řeší šest let a poslední rok s magistrátem (Praha letos areál získala od státu, pozn. red.). Před rokem psali otevřený dopis primátorovi, který podepsalo padesát lidí. Všichni o tom vědí. Na kontrolním výboru jsem videa promítal a všichni říkali, že je to hrozné, že se s tím něco musí dělat. Nic se nestalo.

Pan Velek uvedl, že jste se se zástupci Kasáren odmítl sejít a poté jste jim měl vyhrožovat.

V prosinci 2023 jsem pana Velka požádal, aby přijal opatření. A pokud lidé budou dále terorizovaní hlukem, tak že se obrátím na stavební úřad. A taky že dalším krokem bude sousedská žaloba. Pan Velek to ignoroval. Je pravda, že mě pozval do Kasáren a to jsem odmítl. Já jsem totiž jasně řekl, co lidé požadují.

Návštěvníci Kasáren a kulturní veřejnost se za podnik postavili. Areál podle nich představoval unikátní místo pro kulturu a setkávání, jakých v Praze moc není. Máte pochopení pro pobouření, jaké uzavření Kasáren vyvolalo?

Pochopení pro to samozřejmě mám. Tady nikdo nechce zabíjet kulturu, to v žádném případě. Ale i kultura musí být v souladu se zákonem. Stále jsme v právním státě. Není možné, aby tady byl porušovaný zákon šest let v kuse a my jsme řekli, že proto, že to tam lidi baví, tak to budeme ignorovat. Kdyby pořadatel přijal nějaká opatření, vůbec k tomu nemuselo dojít.

Na výboru pro správu majetku vyzvali pořadatele, aby dělal letní kino na sluchátka. On to odmítl. Pivní zahrádka měla ve 22 hodin končit, budova měla být odizolovaná - a kultura mohla jet dál. Nikomu nevadí maminky s dětmi, nikomu nevadí kavárna ani sportovci na volejbalovém hřišti.

Objevují se i názory, že v případě míst, jako jsou Kasárna, by měly být úřady shovívavější. Místní obyvatele sice provoz rušil, další tisíce sem ale chodily za relaxem a kulturou.

Opravdu si myslíte, že pokud je dostatečný počet lidí, tak může být porušován zákon a práva menšiny? To pošlapává demokracii. Práva jednoho končí tam, kde začínají práva druhého.

Celé je to ale důsledek toho, že Praha nemá dodnes vyhlášku o regulaci venkovních hudebních produkcí. Průběžně o to žádáme od roku 2021. Nejen my, ale stovky dalších lidí, dále městská část Praha 4, Praha 5, Velká Chuchle, primátorovi psala dopis i místopředsedkyně Senátu. Do dnešního dne tato vyhláška neexistuje. Kdyby existovala, tak k tomu dnes nemůže dojít.