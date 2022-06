Praha hluk z koncertů v Braníku neomezí. Hodili nás přes palubu, zlobí se místní

Hlasitost ani četnost koncertů v bývalých ledárnách v pražském Braníku se nebude upravovat vyhláškou. Radní Hana Marvanová se dohodla s pořadateli koncertů, kteří slíbili, že šíření hudby do okolí částečně sníží. Na hluk z festivalu si dlouhodobě stěžují obyvatelé z okolních čtvrtí. Ti jsou teď z dohody bez jakýchkoli závazných opatření zklamaní, pořadatelé naopak ústupek města ocenili.

Lidé, kteří bydlí v okolí bývalých branických ledáren, si na hluk z koncertů stěžují už několikátý rok. Nespokojenost občanů Prahy 4 a 5 zesílila loni kvůli sérii koncertů festivalu Ledárny Open Air. Akce se totiž konají několikrát do týdne - letos se jich má během června, srpna a září uskutečnit zhruba třicet.

Magistrát se po stížnostech stovek občanů rozhodl problém řešit vyhláškou, která měla platit od července a stanovila by pravidla pro konání velkých akcí. Mohly by se konat pět dní v měsíci a maximálně tři dny za sebou. Další podmínkou by bylo omezení šíření hluku mimo areál na 50 decibelů, samotná hlasitost v areálu by limitovaná nebyla.

Pořadatelé koncertů a umělci však na návrh vyhlášky reagovali peticí, která varovala před "vypínáním kultury" v celé Praze. Ve vyhlášce nicméně stálo, že se má omezení týkat pouze areálu ledáren v Braníku, jiných míst a akcí se vyhláška dotknout neměla.

Radní pro legislativu Hana Kordová Marvanová (STAN), která se hlukem v bývalých ledárnách zabývá, petici označila za dezinformační a přizvala organizátory k jednání. Na něm se obě strany shodly, že nebudou problém řešit restrikcemi, ale dohodou. Organizátoři koncertů přišli s návrhem opatření, která by měla hlučnost omezit.

V dohodě pořadatelé slibují například dodržení maximální hlasitosti koncertů nebo omezení délky vystoupení na 120 minut denně, skončení produkce do 22 hodin, případně zvukové zkoušky prováděné pouze na malé reproduktory.

"Marvanová vyměnila naše požadavky za kampaň"

Obyvatelé bojující proti hlučným koncertům však výsledek jednání magistrátu s pořadateli kritizují. "Přes všechnu naši snahu nás hodili přes palubu," říká Veronika Cibulová, která bydlí v oblasti starého Barrandova na protější straně Vltavy.

Uznává, že pořadatelé hlasitost oproti loňsku drobně snížili, stále je však podle ní hluk z koncertů rušivý. "Když pořadatelé na koncertu naměří 95 decibelů, já na zahradě mám stále 65 decibelů, což je pořád strašně hlasité. Bydlím 400 metrů vzdušnou čarou od ledáren, dělí nás řeka, kterou hluk rezonuje, a tak to schytávám nejvíc," popisuje. Právě maximální hlasitost 95 decibelů v místě koncertu slibují pořadatelé festivalu v dohodě s magistrátem.

Pro představu: hluk na běžné ulici je přibližně 50 decibelů, jedoucí nákladní auto nebo vlak vydává kolem 90 decibelů, 100 decibelů je hluk z motorové pily nebo sbíječky.

Ještě před pár dny radní Marvanová upozorňovala na to, že pořadatelé festivalu na stížnosti obyvatel nijak nereagovali. Zdůrazňovala, že lidem musí vedení města pomoci. "Kulturu v Praze velmi podporujeme, ale není možné, aby se koncerty ve volném prostoru konaly tak, že svým hlukem nepřiměřeně obtěžují obyvatele i vzdáleného okolí," uvedla koncem května.

Podle Miloše Závory z iniciativy Hluk z Prahy 4 radní Marvanová změnila k pořadatelům festivalu přístup. Dává to do souvislosti s podzimními komunálními a senátními volbami. Dosavadní radní za STAN tentokrát kandiduje do zastupitelstva za ODS, zároveň se uchází o post senátorky.

"Paní Marvanová vyměnila naše požadavky za volební kampaň. Pořadatelé jí slíbili, že ji už nebudou kritizovat, a ona výměnou za to nepředložila protihlukovou vyhlášku," míní. Dodává, že s nimi od středy Marvanová vůbec nekomunikuje a stěžuje si, že k jednání mezi radními a pořadateli nebyl nikdo z iniciativy přizván.

Ještě začátkem týdne Marvanová vysvětlovala, že organizátoři festivalu začali zavádět některá technická opatření ke snížení hluku až pod hrozbou vyhlášky. "Šlo o to, aby koncerty nebyly pět až deset kilometrů od místa tak hlasité. S pořadateli ledáren jsem jednala skoro dva měsíce, na všem jsme se dohodli, jenže oni bez tlaku vyhlášky nebyli ochotni nic dělat," říkala.

Právě toho, že slíbená opatření dohodnutá s městem, pořadatelé znovu nedodrží, se obyvatelé obávají. Cibulová upozorňuje, že dohoda není závazná, neobsahuje žádné možnosti, jak její dodržování na pořadatelích vymáhat. "Když budeme mít štěstí, budou koncerty hlasité jako doteď, v horším případě ještě zesílí a nikdo s tím nic nezmůže," říká.

Chceme působit ohleduplně, říká autor petice

Pořadatelé festivalu a autoři petice si naopak závěrečnou dohodu s magistrátem pochvalují. "Oceňuji přístup paní Marvanové, porozuměli jsme si, že chceme Prahu kulturně podporovat, zvlášť po covidu. Vyhláška by byla moc restriktivní. Na druhou stranu víme, že je potřeba regulovat, jak se konají veřejné akce. Sami chceme ve veřejném prostoru působit ohleduplně," popisuje Jan Gregar, pořadatel festivalu Mladí ladí jazz a jeden z autorů petice.

Marvanová nyní říká, že vyhláška byla až krajním řešením. "Dala jsem přednost samoregulaci ze strany pořadatelů. Pokud se zavedou, nemáme důvod pro vyhlášku. Možná jsou v budoucnu i dlouhodobá opatření, například v podobě protihlukových stěn," uvádí.

Lidé stěžující si na hluk z ledáren hodlají na problém nadále upozorňovat. "V okolí bydlí i vážně nemocní lidé, takže budeme bojovat dál. Obrátíme se na správní soud se správní žalobou a budeme po něm požadovat, aby magistrátu uložil vyhlášku přijmout. Přiložíme i lékařské zprávy lidí, kterým hluk negativně ovlivňuje zdraví," popisuje Gregar.

Iniciativa Hluk z Prahy 4 již v květnu kvůli nečinnosti vedení města podala trestní oznámení na pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a radní pro kulturu Hanu Třeštíkovou (Praha sobě).

