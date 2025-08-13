Domácí

Na jihu Moravy a západě Čech bude přes 34 stupňů, ČHMÚ zvýšil výstrahu

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Na jihu Moravy a v nížinách západní poloviny Čech překročí středeční odpolední teploty 34 stupňů Celsia, Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) pro tyto oblasti zvýšil stupeň nebezpečí veder na vysoký.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jakub Plíhal

Předpověď pro další dny se nezměnila, více než 34stupňové teploty meteorologové předpokládají ve čtvrtek i pátek ve větší části Čech a moravských a slezských nížin, v sobotu se pak začne ochlazovat.

ČHMÚ uvedl, že v přílivu teplého vzduchu od jihu budou dnes maximální teploty vystupovat na většině území České republiky přes 31 stupňů, na jihu Moravy, v Praze a v nížinách západní poloviny Středočeského kraje, severovýchodu Plzeňského kraje a na Litoměřicku se ale dostanou i přes 34 stupňů.

Také v nadcházejících dvou dnech bude odpoledne přes 31 stupňů, přičemž na většině území Čech a v nižších polohách Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje, na Novojičínsku, Ostravsku nebo Karvinsku se dostanou minimálně o tři stupně výše. Místy se mohou podle předpovědi dostat až na 37 stupňů.

"V sobotu se začne od západu na studené frontě ochlazovat, a tak teploty přes 31 °C čekáme odpoledne pouze na jižní a střední Moravě," doplnili meteorologové.

Pozor na přehřátí organismu

Horko znamená vysokou zátěž na lidský organismus, může způsobit přehřátí a dehydrataci. Státní zdravotní ústav (SZÚ) na sociální síti X uvedl, že je v horkém počasí potřeba vypít dva až tři litry vody v menších dávkách, při fyzické aktivitě víc.

Nejvhodnější je podle něj střídat čistou vodu s minerálkou, pít slabý neslazený čaj nebo džus ředěný vodou. Alkoholu a kofeinu by se lidé měli v teplém počasí vyhýbat, sladké a přechlazené nápoje pocit žízně zhoršují.

Odborníci současně doporučují omezit tělesnou zátěž a pobyt venku v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti ani zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných autech. Meteorologové upozornili i na to, že extrémně vysoké teploty mohou také poškodit kolejnice, což může zkomplikovat železniční dopravu.

 
