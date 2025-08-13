Domácí

Další výluka v metru zasáhne část trasy B. České dráhy posílí vlaky

před 41 minutami
Na lince B nepojede o nadcházejícím a dalším víkendu metro mezi stanicemi Florenc a Vysočanská, důvodem jsou práce v kolejišti při rekonstrukci stanice Českomoravská. Dopravní podnik zavede náhradní tramvajovou dopravu XB a České dráhy posílí vlakové spojení mezi centrem města, Vysočany, Rajskou zahradou a Horními Počernicemi.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Dopravní podnik také uvedl, že se podařilo o dva týdny urychlit opravu tramvajové tratě v oblasti Bílé Hory a od soboty 16. srpna obnoví pravidelný provoz tramvají v úseku Vypich - Bílá Hora.

"Z důvodu provedení nezbytných stavebních prací v prostoru kolejiště souvisejících s revitalizací stanice Českomoravská bude od soboty 16. srpna od zahájení provozu do neděle 17. srpna 2025 do ukončení provozu a od soboty 23. srpna od zahájení provozu do neděle 24. srpna 2025 do ukončení provozu obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc - Vysočanská," uvedl pražský dopravní podnik.

"Posilové vlaky budou odjíždět z Masarykova nádraží vždy v 1. a 31. minutě mezi 6:01 a 22:01, zpět z Horních Počernic pojedou vždy ve 2. a 35. minutě od 6:02 do 22:02," uvedly České dráhy.

Rekonstrukce Českomoravské začala letos 6. ledna a měla trvat zhruba do konce letošního roku. Podle mluvčí pražského dopravního podniku Anety Řehkové se nicméně ukázalo, že některé nosné konstrukce stanice jsou v mnohem horším stavu, než se předpokládalo, což s sebou přinese práce navíc. To znamená jednak nutnost víkendových výluk, se kterými se původně nepočítalo, a jednak prodloužení uzavření stanice do termínu někdy v prvním čtvrtletí 2026.

 
