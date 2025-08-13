Balaštíková nebude na kandidátce, chtěla si ve sporu s manželem objednat zabití psa

"Je to absolutně nepřijatelné a musí okamžitě skončit," řekl ve středu ČTK Babiš.
Balaštíková se podle serveru Seznam Zprávy před dvěma roky snažila opakovaně objednat zabití psa patřícího nové partnerce svého manžela, s nímž se tehdy za vyhrocených okolností rozváděla.
Vyplývá to podle serveru z nahrávek, které Josef Balaštík v létě 2023 tajně pořídil v jejich rodinném domě. Chtěl mít důkazy o konfliktech, k nimž musela vyjíždět i policejní hlídka. Babiš uvedl, že chování Balaštíkové je absolutně nepřijatelné a poslankyně musí na kandidátce okamžitě skočit.
Poslankyně na sociálních sítích uvedla, že nikdy nikoho nekontaktovala. Nahrávka, o které dnes informoval server Seznam Zprávy, je podle ní podvrh. Uvedla také, že se bude bránit.
"Tohle je klasický příklad článku psaného na objednávku - bez ověření faktů. Pokud je pravdou, že policie se celou záležitostí zabývá, což ovšem doposud nevím, tak očekávám, že se seznámím s tím, co jsem údajně říkala," napsala dnes poslankyně.
Balaštíková, která je stínovou ministryní zemědělství, se podle nahrávek také pokoušela s využitím svých kontaktů na zlínské hygieniky poškodit firmu ChemProgres vyrábějící čisticí prostředky pro zemědělce, jejímž jednatelem je její bývalý manžel, uvedly v úterý Seznam Zprávy. Policie případ prověřuje.
Kvůli tajnému nahrávání podala Balaštíková trestní oznámení. Policie ho ale loni v červenci odložila. O členství Balaštíkové v ANO bude v pondělí jednat krajské předsednictvo hnutí, řekl dnes ČTK zlínský hejtman Radim Holiš (ANO).