Balaštíková nebude na kandidátce, chtěla si ve sporu s manželem objednat zabití psa

Aktualizováno před 12 minutami
Dlouholetá poslankyně ANO Margita Balaštíková nebude na kandidátce do říjnových voleb, řekl serveru iDNES předseda hnutí Andrej Babiš. Balaštíková měla mandát obhajovat ve Zlínském kraji. Babiš tak reagoval na informace, podle nichž po sporech s bývalým manželem objednávala zabití psa jeho partnerky.
Margita Balaštíková (ANO) a Andrejem Babišem, snímek z roku 2022.
Margita Balaštíková (ANO) a Andrejem Babišem, snímek z roku 2022. | Foto: ČTK / Deml Ondřej

"Je to absolutně nepřijatelné a musí okamžitě skončit," řekl ve středu ČTK Babiš.

Balaštíková se podle serveru Seznam Zprávy před dvěma roky snažila opakovaně objednat zabití psa patřícího nové partnerce svého manžela, s nímž se tehdy za vyhrocených okolností rozváděla.

Vyplývá to podle serveru z nahrávek, které Josef Balaštík v létě 2023 tajně pořídil v jejich rodinném domě. Chtěl mít důkazy o konfliktech, k nimž musela vyjíždět i policejní hlídka. Babiš uvedl, že chování Balaštíkové je absolutně nepřijatelné a poslankyně musí na kandidátce okamžitě skočit.

Poslankyně na sociálních sítích uvedla, že nikdy nikoho nekontaktovala. Nahrávka, o které dnes informoval server Seznam Zprávy, je podle ní podvrh. Uvedla také, že se bude bránit.

"Tohle je klasický příklad článku psaného na objednávku - bez ověření faktů. Pokud je pravdou, že policie se celou záležitostí zabývá, což ovšem doposud nevím, tak očekávám, že se seznámím s tím, co jsem údajně říkala," napsala dnes poslankyně.

Balaštíková, která je stínovou ministryní zemědělství, se podle nahrávek také pokoušela s využitím svých kontaktů na zlínské hygieniky poškodit firmu ChemProgres vyrábějící čisticí prostředky pro zemědělce, jejímž jednatelem je její bývalý manžel, uvedly v úterý Seznam Zprávy. Policie případ prověřuje.

Kvůli tajnému nahrávání podala Balaštíková trestní oznámení. Policie ho ale loni v červenci odložila. O členství Balaštíkové v ANO bude v pondělí jednat krajské předsednictvo hnutí, řekl dnes ČTK zlínský hejtman Radim Holiš (ANO).

 
Další zprávy