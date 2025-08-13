Ekonomika

Historické přepřahání v čele IKEA. Poprvé nábytkového giganta nepovede Švéd

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Novým šéfem společnosti Ingka Group, která je největším provozovatelem obchodů prodávajících nábytek švédské značky IKEA, se stane Španěl Juvencio Maeztu. V čele firmy tak bude poprvé manažer jiné než švédské národnosti.
Odcházející generální ředitel Ingka Group Jesper Brodin a nastupující generální ředitel Juvencio Maeztu pózují ve skladu Ikea v Malmö ve Švédsku.
Odcházející generální ředitel Ingka Group Jesper Brodin a nastupující generální ředitel Juvencio Maeztu pózují ve skladu Ikea v Malmö ve Švédsku. | Foto: Reuters, Ingka Group

Ingka Group ve středeční tiskové zprávě uvedla, že její nynější šéf Jesper Brodin po osmi letech odchází z funkce. Maeztu ho vystřídá v době, kdy se firma potýká s negativními dopady celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa a geopolitického napětí ve světě.

Související

Na jihu Francie a Španělska se rychle šíří požáry, úřady uzavřely důležitou dálnici

Španělsko požáry

Maeztu se funkce ujme do 5. listopadu a Brodin zůstane v podniku až do konce února příštího roku, aby pomohl zajistit hladký průběh změny ve vedení. Maeztu je od roku 2018 finančním ředitelem společnosti Ingka Group a Brodinovým náměstkem.

Brodin uvedl, že rozhodnutí odstoupit z funkce bylo obtížné, ale že pro něj nastal ten správný čas. Prohlásil také, že výběr jeho následníka, který vyrostl ve španělském Cádizu a nemluví švédsky, dokládá fungování globální kultury značky IKEA.

Ingka Group provozuje obchody IKEA ve 31 zemích včetně České republiky. Kromě Evropy působí také například ve Spojených státech, Číně a v Indii.

 
Mohlo by vás zajímat

Další výluka v metru zasáhne část trasy B. České dráhy posílí vlaky

Další výluka v metru zasáhne část trasy B. České dráhy posílí vlaky

Dluhy Čechů se za rok prohloubily o více než desetinu, přibylo i těch nesplácených

Dluhy Čechů se za rok prohloubily o více než desetinu, přibylo i těch nesplácených

Stát musí sehnat jiné bitcoiny, než má od Jiřikovského. Jinak mu hrozí žaloba

Stát musí sehnat jiné bitcoiny, než má od Jiřikovského. Jinak mu hrozí žaloba

Musk hrozí Applu žalobou, firma prý porušuje antimonopolní pravidla

Musk hrozí Applu žalobou, firma prý porušuje antimonopolní pravidla
ekonomika Aktuálně.cz Obsah IKEA Švédsko nábytek Španělsko

Právě se děje

před 5 minutami
Šéf NATO nadbíhal Trumpovi a Macron ohlásil: "Seriózní návrhy nejsou na stole"

Šéf NATO nadbíhal Trumpovi a Macron ohlásil: "Seriózní návrhy nejsou na stole"

Emmanuel Macron uvedl, že americký prezident Donald Trump vyjádřil, že USA chtějí na nadcházejícím summitu USA a Ruska dosáhnout příměří na Ukrajině.
Aktualizováno před 18 minutami
Pořad Chi Chi na gauči vyvolal nenávistné reakce. Česká televize je odsoudila

Pořad Chi Chi na gauči vyvolal nenávistné reakce. Česká televize je odsoudila

Fenomén drag queen, kterému se talk show věnuje a při němž se muži stylizují jako ženy a vystupují se svými pěveckými i tanečními čísly, budí diskuze.
před 43 minutami
Další výluka v metru zasáhne část trasy B. České dráhy posílí vlaky

Další výluka v metru zasáhne část trasy B. České dráhy posílí vlaky

Důvodem jsou práce v kolejišti při rekonstrukci stanice Českomoravská. Dopravní podnik zavede náhradní tramvajovou dopravu.
před 57 minutami
Slova, která šokovala. Americká partnerka Siniakové dráždí "pravdou" o Saúdech

Slova, která šokovala. Americká partnerka Siniakové dráždí "pravdou" o Saúdech

Vliv Saúdské Arábie na světový tenis neustále roste. K takzvanému "sportswashingu" přitom Saudská Arábie využívá i samotné tenisové hvězdy.
před 1 hodinou
"Stabilní obranná linie už v podstatě neexistuje." Mrazivý vzkaz Zelenskému z fronty
0:32

"Stabilní obranná linie už v podstatě neexistuje." Mrazivý vzkaz Zelenskému z fronty

Respektovaný někdejší náčelník štábu brigády AZOV si ohledně situace ukrajinských vojsk u Pokrovsku nebere servítky.
před 1 hodinou
Historické přepřahání v čele IKEA. Poprvé nábytkového giganta nepovede Švéd

Historické přepřahání v čele IKEA. Poprvé nábytkového giganta nepovede Švéd

Novým šéfem společnosti Ingka Group, která je největším provozovatelem obchodů švédské značky IKEA, se stane Španěl Juvencio Maeztu.
před 1 hodinou
Průšvih pro Hložka. Při tréninku si zlomil člunkovou kost v noze, čeká ho operace

Průšvih pro Hložka. Při tréninku si zlomil člunkovou kost v noze, čeká ho operace

Český fotbalista Hoffenheimu Adam Hložek utrpěl na tréninku v závěru letní přípravy zlomeninu člunkové kosti v pravé noze a čeká ho operace.
Další zprávy