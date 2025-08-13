Historické přepřahání v čele IKEA. Poprvé nábytkového giganta nepovede Švéd

Ingka Group ve středeční tiskové zprávě uvedla, že její nynější šéf Jesper Brodin po osmi letech odchází z funkce. Maeztu ho vystřídá v době, kdy se firma potýká s negativními dopady celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa a geopolitického napětí ve světě.
Maeztu se funkce ujme do 5. listopadu a Brodin zůstane v podniku až do konce února příštího roku, aby pomohl zajistit hladký průběh změny ve vedení. Maeztu je od roku 2018 finančním ředitelem společnosti Ingka Group a Brodinovým náměstkem.
Brodin uvedl, že rozhodnutí odstoupit z funkce bylo obtížné, ale že pro něj nastal ten správný čas. Prohlásil také, že výběr jeho následníka, který vyrostl ve španělském Cádizu a nemluví švédsky, dokládá fungování globální kultury značky IKEA.
Ingka Group provozuje obchody IKEA ve 31 zemích včetně České republiky. Kromě Evropy působí také například ve Spojených státech, Číně a v Indii.