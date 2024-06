Už nemusíme otevřít. Vše kvůli pánovi, který nám vyhrožoval, říká šéf Kasáren Karlín

Sedm let patřila Kasárna Karlín k populárním místům v Praze. V dříve chátrajícím prostoru fungoval bar, kino i sauna, pořádaly se tady koncerty. Nyní ale musela náhle zavřít. Podle stavebního úřadu podnik nemá kolaudační povolení. Provozovatel Matěj Velek si ale stojí za tím, že místo všechny podmínky fakticky splňuje a povolení se snažil získat. Může to znamenat náš konec, přiznává.

Sedíme večer v Kasárnech Karlín, kde v tuto dobu běžně člověk ani nenašel místo k sezení. Nyní jsem tady jediným hostem já. Jaký je to pro vás pohled?

Je to hodně smutný obrázek. Je hrozné být takhle připravený na letní sezonu a zároveň mít zavřeno. Jako tým jsme zažili jeden z nejčernějších dnů kasáren. Snažíme se podpořit tím, že takto těžké období už jsme jednou zvládli za covidu. Všichni se s tím perou hrozně statečně.

Co vás teď nejvíce zaměstnává?

V příštích dnech se tady měly konat koncerty nebo jarmark malých knihkupců. Snažíme se, abychom všem pomohli najít co nejrychleji místo, kam akce přesunout. Těší nás vlna solidarity a sounáležitosti, která napříč přáteli z kulturní obce zavládla.

A na jak dlouho dopředu akce odkládáte? Už víte, jak dlouho to tady ještě zůstane takto prázdné?

Tohle nám není nikdo schopný přesně říct. My jsme připraveni otevřít hned zítra. Neexistuje žádná jiná překážka než formální schválení stavebním úřadem a také změna územního plánu - kasárna jsou stále vedena jako armádní prostor.

Obě tyto věci jsou ale náročné procesy a trvají nějaký čas, což už neovlivníme. Musíme počkat, až doběhnou do konce, a hledat řešení, jak je urychlit. Ale to popravdě řečeno není v našich rukou. Budeme o tom jednat dál zejména s vlastníkem, tedy pražským magistrátem. Jsme rádi, jakou podporu od něj máme.

Hodně lidí bylo překvapených, že se něco takového stalo takhle ze dne na den.

Popravdě řečeno, i nás ta zpráva zaskočila.

Opravdu? Kasárna Karlín tady fungovala sedm let. Věřím, že spoustu vašich hostů ani nenapadlo, že vůbec lze provozovat tak velký provoz bez potřebných povolení.

Prostor byl původně majetkem ministerstva spravedlnosti, se kterým jsme v roce 2017 podepisovali smlouvu na výpůjčku na tři roky, kdy se mělo jednat jen o dočasný provoz. Chtěli jsme tady pokračovat ale i dále.

Prostor poté přešel pod ministerstvo financí, u kterého jsme projevili zájem dovést proces k finální kolaudaci. Stát nám ale k tomu tehdy neposkytoval patřičnou součinnost, neměl k tomu z pohledu úředníků patřičný mandát. Odůvodňovali to i tím, že prostor stejně brzy přejde pod Prahu. Ale rozhodli jsme se pokračovat, protože jsme věděli, že všechny podmínky fakticky splňujeme.

Ve chvíli, kdy kasárna přišla do majetku města, jsme okamžitě požádali magistrát o plnou moc k tomu, abychom mohli rozjet řízení o dodatečném stavebním povolení. Než se ale všechny věci daly do pohybu, tak to chvíli trvalo. Všechny orgány si berou 30 dní na vyjádření. Toto pondělí jsme na stavební úřad doručili podání se všemi stanovisky, aby to stavební úřad mohl projednat. K naší smůle úřad už minulý týden rozhodl a vydal zákaz o užívání stavby. Překvapilo nás, jak rychle k tomu dospěl.

Věděli jste, že stavební úřad případ řeší. V březnu k vám zavítal na kontrolu.

Ano, stavební úřad tady na místě neshledal žádnou konkrétní závadu. Paušálně se ale vyjádřil ke všem našim provozům, že nejsou zkolaudované. Na kontrolním šetření jsme úřad ubezpečili, že je to celé v procesu, že od začátku roku pracujeme na tom, abychom jim co nejdřív doručili podání.

Zavázali jsme se k tomu, že do měsíce podáme všechny vyjádření od hygieny, požárníků, památkářů a podobně, abychom je na konci května mohli stavebnímu úřadu doručit. To se nám nakonec povedlo ne na konci května, ale až 3. června. Chápu to tak, že stavebnímu úřadu došla trpělivost.

Takže máte potvrzené, že tady je z hlediska kolaudace vše v pořádku kromě toho, že vám chybí potřebný papír?

Kulturní centrum Kasárna Karlín je připraveno bezpečně sloužit veřejnosti okamžitě. Od začátku nepodceňujeme jedinou věc. Pracuje tady celoročně sto lidí, kteří zajišťují chod celých kasáren. A to je taková míra zodpovědnosti, že bychom si nikdy nemohli dovolit to nechat nějak být a doufat, že to dobře dopadne.

Stejně jste do toho ale šli s tím, že kolaudaci nemáte.

Bylo to riziko, které jsme na sebe v nějaké míře museli vzít a se kterým jsme se museli smířit. Pro nás bylo stěžejní, že jsme si byli vědomí toho, že náš provoz není nebezpečný. Od začátku spolupracujeme s policií a s hasiči, o našem provozu jsme pečlivě informovali politiky. Nic jsme nezatajovali.

Je důležité si připomenout, že na začátku jsme opravdu nevěděli, jak dlouho tady budeme. A vůbec nebylo jisté, jestli třeba do tří let nezačne rozsáhlá rekonstrukce areálu a náš provoz kulturního centra se odsud bude muset poklonkovat pryč.

Vyhrožovali nám

Čím to, že se úřady začaly kasárny zabývat až teď?

Vše je to zapříčiněné aktivitou jednoho pána, který se rozhodl být advokátem všech, v jejichž okolí se odehrává nějaký kulturní a společenský život.

Mluvíte o iniciativě Česko bez hluku? V minulosti byli vůči vám kritičtí kvůli rušení nočního klidu.

Jejich postup je v našem případě přitažený za vlasy. Jednou z klíčových částí naší dramaturgie je provoz letního kina. To je jedna z mála kulturních aktivit, která je závislá na západu slunce. Jednoduše nemůžeme promítat kino tak, aby končilo do desíti. S tím souvisí stížnosti na hluk. A toho se chytla iniciativa a pán, který s námi odmítl komunikovat, částečně nám vyhrožoval a odmítl se s námi setkat.

Jak vám vyhrožoval?

Vyhrožoval nám, že skončíme u soudu, jestli nezavřeme kasárna. Tenhle pán si částečně získal slyšení na politických místech. Protože je kompetentní a kvalifikovaný k tomu podávat celou řadu stížností, tak už unavil tolik lidí svými žádostmi, že dal celý běh událostí do pohybu.

Jenže on nechápe rozdíl mezi festivalovou scénou v Ledárnách Braník, která opravdu zlobila obrovské množství lidí, a kasárny, které jsou denní společenské a kulturní centrum s provozem letního kina s šesti koncerty pod širým nebem za celou sezonu. K naší smůle jsme byli akorát zranitelnější.

Uvidíme, jestli nás to zlikviduje, nebo jestli se nějakým zázrakem přes tohle přeneseme. Každopádně se trefil do černého a nás to teď bude bolet. Je možné, že 150 lidí přijde o práci a řádově tisícovky lidí o místo, kam mohli chodit, cítit se bezpečně a užívat si.

Zmínil jste, že mimo kolaudačního povolení je pro správný provoz kasáren nutná i změna územního plánu.

Ta běží od roku 2021, aktuálně dobíhá její připomínková část. Je to dlouhotrvající proces.

To nezní, jako že byste měli otevřít ještě během léta.

V tuhle chvíli nevím o variantě, která by nám to umožnila. Zastihujete mě ve chvíli, kdy o rozhodnutí vím čtyři dny. Teprve v následujících dnech nám začne docházet fatálnost toho všeho. Uvidíme, jestli jsme schopni to nějak zvrátit.

Je pro vás vůbec současná situace udržitelná, nebo to může znamenat úplný konec kasáren?

Na to vám v tuhle chvíli neodpovím, protože takhle daleko jsem se ještě nedostal. Mám jistou obavu, že to tak může být. Uděláme všechno pro to, abychom otevřeli co nejdříve, případně vydrželi co nejdéle. Ve vlně solidarity, která se strhla, už nám přišly nabídky na pomoc. Když ji budeme potřebovat, nebudeme se stydět si o ni říct.

Není možné provoz udržet alespoň nějak částečně?

V tuhle chvíli stavební úřad dal jasně najevo, že ne. Vystavovali bychom se trestněprávnímu postihu.

Chybí kolaudace i změna územního plánu Společenské a kulturní centrum Kasárna Karlín vzniklo nedaleko pražské Florence v prostorách budovy z 19. století, které dříve využívala armáda. Od roku 1958 je objekt památkově chráněný, v posledních letech chátral. Stát se jej několikrát snažil neúspěšně prodat. V roce 2016 přešel prostor pod ministerstvo spravedlnosti, které jej chtělo přetvořit na justiční palác. Z plánů ale sešlo a v roce 2017 se v budově usídlil spolek Pražské centrum, který zde postupně zprovoznil kavárnu, bar, letní kino, dětské hřiště, prostor pro plážový volejbal i saunu. Aktivitu spolku podporoval i pražský magistrát, do jehož vlastnictví prostor začátkem roku přešel. Kasárna ale musela v úterý zavřít. A to kvůli rozhodnutí stavebního úřadu, podle kterého nejsou zdejší prostory pro účely centra zkolaudované. "Stavební úřad v loňském roce provedl kontrolu prostor a následně opakovaně vyzval provozovatele, aby odstranil závady, které opakovaná šetření zjistila. Vnitřní prostory, kde centrum sídlí, nejsou stavebně uzpůsobeny takovému provozu, není ani zkolaudován," uvedl mluvčí Prahy 8 Martin Šálek. Provozu odporuje i územní plán. Podle něj je místo stále určené jako plocha pro armádu a bezpečnost. "Věřím, že na přelomu letošního a příštího roku zastupitelstvo změnu vydá. Co se týče kolaudace staveb, to je hlavně na zodpovědnosti současného uživatele, který stavby v uplynulých letech zrealizoval a dle mých informací na stavební úřad již donesl žádost o dodatečné stavební povolení. Doufám, že bude úspěšný," řekl ČTK pražský radní pro majetek Adam Zábranský.

Video: Praha není moderním městem. Zasekli jste se v 90. letech, tvrdí světový urbanista (15. 11. 2023)