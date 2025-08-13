Zahraničí

"Stabilní obranná linie už v podstatě neexistuje." Mrazivý vzkaz Zelenskému z fronty

Matyáš Zrno Matyáš Zrno
před 1 hodinou
"Pane prezidente, upřímně nevím, co přesně vám hlásí, ale informuji vás: na linii Pokrovsk-Kostiantynivka panuje - bez nadsázky - naprostý chaos." Tak začíná vzkaz podplukovníka Bohdana Krotevyče. Respektovaný někdejší náčelník štábu brigády AZOV si ohledně situace ukrajinských vojsk u Pokrovsku nebere servítky.
Záběry z konce července ukazují ukrajinské vojáky, kteří se dostali do přestřelky s Rusy | Video: Reuters

"Stabilní linie jako taková prakticky neexistuje. Pokrovsk a Myrnohrad jsou téměř obklíčeny. Kostiantynivka je v polovičním obklíčení. Nepřítel postupuje směrem na Kramatorsk a Družkivku," líčí podplukovník.

Analytici popsali Putinovu taktiku při vyjednávání. Jedné věci se Trump musí vyhnout

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump and Russia's President Vladimir Putin talk during the family photo session at the APEC Summit in Danang, Vietnam

Problém se podle Krotevyče stupňuje od loňského roku. "Systémový problém začal vyčerpáním rezerv, fragmentací jednotek podél celé frontové linie, prezentací několika dobytých vesnic jako kdovíjakého vítězství, a úplným nedostatkem strategické, nebo dokonce operační vize," popsal.

Na této linii si Rusové měli vylámat zuby

Krotevyč se tak rozčílil kvůli průlomu severně od Pokrovsku, kde Rusové jen za poslední týden postoupili až o dvacet kilometrů a především - poprvé pronikli přes novou obrannou linii. S velkými náklady vybudovaná linie měla být ukrajinským trumfem. Rusové si na ní měli vylámat zuby, stejně jako když Ukrajince v létě 2023 zastavila v Záporoží ruská tzv. Surovikinova linie. Ted ale slabě bráněnou ukrajinskou obranou pronikly ruské sabotážní skupiny jako po másle, dostaly se do hloubky ukrajinské obrany, přerušily provoz na klíčové silnici Dobropilja-Kramatorsk a mohou nyní ohrozit Dobropilji na západě nebo Kramatorsk na severu.

Kramatorsk je přitom největší dosud Ukrajinci držené město v Doněcké oblasti, jehož pád by byl pro Kyjev velkou ranou a fakticky by znamenal, že celá Doněcká oblast se ocitne v ruských rukou. Naplnil by se tak jeden z klíčových válečných cílů Kremlu.

Informace jsou kusé a pravděpodobně se k nám dostávají se zpožděním několika dnů.

Ukrajinci potřebují munici. Proč tedy brzdí stavbu továrny na její výrobu?

Výroba munice ve firmě STV Group.

Ruský průlom je sice hluboký, ale nikoliv široký. Dobře vedený protiútok by mohl dokonce čelo ruského útoku odříznout. Jenže ruské drony značně omezují možnost ukrajinských posil dostat se vůbec k frontě.

Na místo byl zatím přesunut 1. armádní sbor AZOV a další zkušené jednotky.  Jenže ty budou tím pádem chybět jinde, což Rusové vědí a zesilují tlak po celé šířce fronty.

Zoufalý nedostatek pěšáků

Jak se mohlo stát, že situace je - dle slov ukrajinských vojenských blogerů - doslova "katastrofální"? Ukrajinská armáda dlouhodobě čelí nedostatku pěšáků.

"Hluboká smrtící zóna." Šéf ukrajinských dronařů má plán, jak zabíjet Rusy ve velkém

Elitní dronová jednotka Birds of Magyar každý měsíc zabije nebo zraní tisíce ruských vojáků
0:57

"K čemu mi je obranná linie, když v ní nikdo není?" říkal reportérovi Aktuálně.cz před měsícem na Donbase jeden ukrajinský důstojník. A nedostatek vojáků je mimo jiné důsledkem hromadných dezercí, které jsou zase často důsledkem špatného velení.  

"Jedním problémem je mentalita ani krok zpět, a to i v případě nedostatku zdrojů, v nevýhodném terénu a při hrozícím obklíčení," varuje vojenský analytik Michael Kofman a dodává: "Příliš často jsou ukrajinští vojáci nuceni bránit neudržitelné pozice, místo aby se včas stáhli na lépe hajitelné postavení. Anebo jsou hnáni do zbytečných protiútoků namísto toho, aby se soustředili na stabilizaci fronty."

"Nebušte pěstí. Neurážejte Putina. Rusko mu neodpustí," radí Lukašenko Trumpovi

Rusko Bělorusko Putin Lukašenko klášter válka na Ukrajině
0:52

Rusové na ztráty nedbají

Rusové naopak mají vojáků dost a nedbají na ztráty. Útočí malými skupinami (dva až tři vojáci) na terénních motocyklech stále znovu a znovu - 24 hodin denně. Využívají toho, že se ukrajinská obrana skládá jen ze slabě obsazených obranných bodů, mezi kterými je často několik set metrů mezera.

Útočníci jsou většinou zlikvidováni drony, ale když útočí vlna za vlnou, nakonec někdo mezerou mezi ukrajinskými postaveními pronikne. V týlu se pak snaží působit co největší chaos, narušit logistiku a odlákat pozornost ukrajinských posádek bezpilotních letounů od fronty, kde pak získají převahu ruské drony. Ty brání příchodu ukrajinských posil, protože díky optickému vláknu jsou imunní vůči rušení a mohou tak ničit ukrajinské cíle 15 až 20 kilometrů daleko.

Vlivný ruský propagandista má pro Evropu drsný vzkaz. Podle expertů to značí jediné

Vladimir Solovjov

Ruské letectvo také diverzním skupinám "vydláždilo" cestu masivním bombardováním. Jen v sektoru Pokrovska shodilo za jediný měsíce 1300 pum KAB, tedy naváděných klouzavých pum o váze půl tuny. Jedná se o zbraň s ničivými účinkem, jejíž výbuch i ve vzdálenosti několika set metrů vám může tlakovou vlnou vyrazit dech. Pokud jsou pěšáci v zákopech vystaveni pravidelnému bombardování pumami KAB, začnou se po nějaké době hroutit a přestávají být bojeschopní.

Trump má rád vítěze

Co tedy čeká frontu nyní? Situace je extrémně složitá, protože Rusové zkoncentrovali okolo Pokrovsku až 100 tisíc vojáků. Pokusí se využít průlomu za každou cenu a bez ohledu na ztráty, dokud panuje v ukrajinské obraně chaos. Ať už se podaří jejich postup zastavit, nebo ne, na páteční jednání s Donaldem Trumpem přijede Vladimir Putin v pozici toho, kdo vyhrává. A Trump má rád vítěze…

Donald Trump dvakrát prohlásil, že kvůli jednáním o Ukrajině "jede do Ruska" místo na Aljašku:

Trump dvakrát prohlásil, že kvůli jednáním o Ukrajině „jede do Ruska“ místo na Aljašku | Video: Reuters
 
Další zprávy