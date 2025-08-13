Šéf NATO nadbíhal Trumpovi a Macron ohlásil: "Seriózní návrhy nejsou na stole"

Francouzský prezident po středečním telefonátu evropských lídrů s Trumpem řekl, že na stole nejsou žádné seriózní návrhy na územní výměny mezi Kyjevem a Moskvou.
"Teritoriální otázky, které se týkají Ukrajiny, nemohou být předmětem jednání a budou projednávány pouze s ukrajinským prezidentem," dodal Macron ze své letní rezidence Fort de Brégançon po boku předsedy Evropské rady Antónia Costy. "V současné době nejsou na stole žádné seriózní návrhy na územní výměny," poznamenal.
Trump se ve středu, dva dny před svou schůzkou s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, zúčastnil telekonference s evropskými lídry, včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Byla to jedna ze tří virtuálních schůzek, které se ve středu na pozvání německého kancléře Friedricha Merze konaly k situaci na Ukrajině a k chystanému rusko-americkému summitu. Radili se a s Trumpem jednali představitelé Německa, Finska, Francie, Británie, Itálie, Polska a Ukrajiny a rovněž předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, předseda Evropské rady António Costa a generální tajemník NATO Mark Rutte.
Rutte středeční rozhovor s Trumpem na síti X označil za skvělý. "Jsme jednotní v úsilí o ukončení této strašné války proti (Ukrajině) a o dosažení spravedlivého a trvalého míru. Oceňuji vedení Donalda Trumpa a úzkou spolupráci se spojenci. Míč je nyní na Putinově straně," uvedl k virtuální schůzce šéf NATO.
"Ve středu Evropa, USA a NATO posílily společnou pozici vůči Ukrajině. Budeme nadále úzce spolupracovat. Nikdo nechce spravedlivý a trvalý mír víc než my ," uvedla von der Leyenová.
Britský premiér Keir Starmer podle své kanceláře jasně vyjádřil, že mezinárodní hranice nesmějí být měněny silou a že Ukrajina musí mít v rámci jakékoli dohody silné a důvěryhodné bezpečnostní záruky své územní celistvosti.
Při pátečním jednání amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem musí být zachovány evropské a ukrajinské bezpečnostní zájmy. Po středeční videokonferenci evropských politiků včetně ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s Trumpem to řekl německý kancléř Friedrich Merz.
Podle Merze bylo jednání s americkým prezidentem konstruktivní. Kancléř dodal, že Evropa dělá vše, co je v jejích silách, aby "nastavila výhybku správným směrem". Evropané si podle něj přejí, aby Trump při jednání s Putinem uspěl. Podle Zelenského si ale ruský prezident mír na Ukrajině nepřeje.