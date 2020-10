Novým ministrem zdravotnictví bude Jan Blatný, Zeman ho jmenuje ve čtvrtek

Česko už zná jméno nástupce Romana Prymuly na postu ministra zdravotnictví. Bude jím dosavadní náměstek ředitele Fakultní nemocnice v Brně Jan Blatný. Prezident Miloš Zeman, který s ním v úterý odpoledne jednal v Lánech, ho do funkce jmenuje ve čtvrtek.

"Prezident republiky Miloš Zeman ve čtvrtek dne 29. října 2020 ve 12:00 hodin jmenuje Jana Blatného do funkce ministra zdravotnictví. Ceremoniálu se zúčastní předseda vlády Andrej Babiš," napsal na Twitter prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Schůzka na zámku v Lánech trvala asi hodinu, Blatný po jejím skončení před novináře nepředstoupil. Premiér Andrej Babiš se s Blatným setkal už v pátek na Úřadu vlády. Zemanovi následně v Lánech předal životopis kandidáta, jehož jméno do úterního prezidentova jednání nechtěl komentovat.

Dosavadní ministr Roman Prymula končí poté, co ho minulý týden přistihli reportéři deníku Blesk při noční návštěvě restaurace na pražském Vyšehradě, která přitom měla být podle vládního nařízení zavřená, při odchodu a nástupu do vozu také neměl roušku. V restauraci se setkal s předsedou poslaneckého klubu ANO Jaroslavem Faltýnkem a ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava Jiřím Havrlantem.

Jak vlastně setkání probíhalo a co politici řešili, dosud není jasné - Faltýnek a Prymula přišli každý s jiným vysvětlením, Prymula ještě během pátku dokonce popřel i to, že šlo o restauraci, a tvrdí, že žádná nařízení neporušil.

Premiér Andrej Babiš, ministři koaliční ČSSD i opozice ihned po propuknutí aféry vyzvali Prymulu k rezignaci. Ten ji však odmítl, Babiš proto navrhl jeho odvolání. V neděli Prymula otočil a řekl, že skončí, až bude znám jeho nástupce.

Odborník na dětskou hematologii

Padesátiletý Jan Blatný vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně a posléze tamtéž i obor pediatrie, od roku 2019 je docentem pediatrie. V současnosti je přednostou oddělení dětské hematologie a biochemie Fakultní nemocnice v Brně a zdravotnickým náměstkem Dětské nemocnice.

Profesně se zaměřuje na léčbu dětí s poruchou srážlivosti krve. Centrum v Brně, které vede, spolupracuje s odborníky a nemocnicemi po celém světě. Blatný řídí na sedm desítek zdravotníků. Dětská nemocnice je jedinečným ryze dětským lůžkovým zařízením pečujícím o hemofilické děti v Česku.

Na poli hematologie je Blatný uznávanou kapacitou. Několik let působil v nemocnicích v Irsku. "Mám úzké vazby na Bristol a strávil jsem několik let i v Dublinu. Byla to skvělá léta," popsal své zkušenosti serveru e15.cz. Výrazem ocenění práce Blatného bylo například jeho loňské pověření uspořádat v Česku prestižní kongres EAHAD (European Association of Haemophilia and Allied Disorders).

Lékař, který širší veřejnosti není dosud příliš znám, působí také jako vysokoškolský pedagog na Masarykově univerzitě. Je zakládajícím členem Českého národního hemofilického programu. Je autorem či spoluautorem řady odborných publikací.