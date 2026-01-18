Přeskočit na obsah
Benative
18. 1. Vladislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Jak vychází státní svátky v roce 2026? Podívejte se, kdy budou prodloužené víkendy

Štefan Novák
Fabian Blažek
Štefan Novák
Fabian Blažek
Štefan Novák,Fabian Blažek

Nový rok je tady a Čechy tradičně zajímá, jak vychází letošní státní svátky. Kdy se můžete těšit na prodloužený víkend a kdy naopak vychází volno na sobotu nebo neděli? A jak je to s otevírací dobou obchodů? Podívejte se na přehled Aktuálně.cz.

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Reklama

Letošní rok přinese celkem šest prodloužených víkendů. První z nich vychází na období Velikonoc. Volno letos bude od 3. do 6. dubna. Dále se můžeme těšit na dva volné pátky 1. a 8. května.

Víkend si prodloužíme také v létě, a to 6. července na Den upálení mistra Jana Husa. V poslední čtvrtině roku nás pak čeká prodloužený víkend na Den české státnosti 28. září. Letošní vánoční svátky pak budeme slavit od čtvrtka do soboty.

Prázdniny pro děti

Školáci a školačky si ke státním svátkům užijí ještě několik dní volna navíc:

30. 1. pátek – pololetní prázdniny

Reklama
Reklama

2. 2. až 15. 3. – jarní prázdniny (vždy jeden týden podle okresů)

  1. 4. čtvrtek – začátek velikonočních prázdnin

1. 7. až 31. 8. – letní prázdniny 

29. až 30. 10. – podzimní prázdniny

23. 12. – začátek vánočních prázdnin

Reklama
Reklama

Jak je to s otevírací dobou obchodů?

V Česku jsou během státních svátků zákazem prodeje dotčeny velké obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních, které musí zavřít na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. 

Zákon o prodejní době platí od roku 2016. Zavedení zákazu prosazovali zejména odboráři, kteří jej chtějí dále rozšiřovat. Podnikatelské svazy zákon o omezení prodeje naopak opakovaně kritizují.

Zákaz se ovšem netýká prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 metrů čtverečních, čerpacích stanic, lékáren, prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanic a autobusových nádraží, prodejen ve zdravotnických zařízeních a maloobchodu a velkoobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.

• Večerky
Večerek je v Česku několik tisíc. Zhruba každý třetí malý obchod vlastní vietnamští obchodníci.

Reklama
Reklama

• Benzinové pumpy
Kromě klasické nabídky zboží jsou stále rozšířenější pobočky řetězců potravin na pumpách. Například Billa otevřela své minimarkety s nepřetržitým provozem na benzinkách Shell.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Premier League - Wolverhampton Wanderers v Newcastle United
Premier League - Wolverhampton Wanderers v Newcastle United
Premier League - Wolverhampton Wanderers v Newcastle United

Krejčí pomohl k bodu. V Anglii se spekuluje o tom, že na něj Wolves uplatili opci

Ladislav Krejčí pomohl fotbalistům Wolverhamptonu v anglické lize udržet čisté konto, jeho tým ve 22. kole hrál doma s Newcastlem bez branek. Wolves natáhli sérii bez porážky na čtyři zápasy. Součástí této šňůry je jejich jediná ligová výhra 3:0 nad West Hamem, která byla dodnes také jedinou udrženou nulou v soutěži.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama