Jak vychází státní svátky v roce 2026? Podívejte se, kdy budou prodloužené víkendy

Nový rok je tady a Čechy tradičně zajímá, jak vychází letošní státní svátky. Kdy se můžete těšit na prodloužený víkend a kdy naopak vychází volno na sobotu nebo neděli? A jak je to s otevírací dobou obchodů? Podívejte se na přehled Aktuálně.cz.
Letošní rok přinese celkem šest prodloužených víkendů. První z nich vychází na období Velikonoc. Volno letos bude od 3. do 6. dubna. Dále se můžeme těšit na dva volné pátky 1. a 8. května.
Víkend si prodloužíme také v létě, a to 6. července na Den upálení mistra Jana Husa. V poslední čtvrtině roku nás pak čeká prodloužený víkend na Den české státnosti 28. září. Letošní vánoční svátky pak budeme slavit od čtvrtka do soboty.
Prázdniny pro děti
Školáci a školačky si ke státním svátkům užijí ještě několik dní volna navíc:
30. 1. pátek – pololetní prázdniny
2. 2. až 15. 3. – jarní prázdniny (vždy jeden týden podle okresů)
4. čtvrtek – začátek velikonočních prázdnin
1. 7. až 31. 8. – letní prázdniny
29. až 30. 10. – podzimní prázdniny
23. 12. – začátek vánočních prázdnin
Jak je to s otevírací dobou obchodů?
V Česku jsou během státních svátků zákazem prodeje dotčeny velké obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních, které musí zavřít na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince.
Zákon o prodejní době platí od roku 2016. Zavedení zákazu prosazovali zejména odboráři, kteří jej chtějí dále rozšiřovat. Podnikatelské svazy zákon o omezení prodeje naopak opakovaně kritizují.
Zákaz se ovšem netýká prodejen, jejichž prodejní plocha nepřesahuje 200 metrů čtverečních, čerpacích stanic, lékáren, prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanic a autobusových nádraží, prodejen ve zdravotnických zařízeních a maloobchodu a velkoobchodu v době, kdy je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav.
• Večerky
Večerek je v Česku několik tisíc. Zhruba každý třetí malý obchod vlastní vietnamští obchodníci.
• Benzinové pumpy
Kromě klasické nabídky zboží jsou stále rozšířenější pobočky řetězců potravin na pumpách. Například Billa otevřela své minimarkety s nepřetržitým provozem na benzinkách Shell.
