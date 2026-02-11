Expremiér Fiala už nejspíš rozhodl o své budoucnosti. Očekávaný scénář to ale nebude

Když Petr Fiala (ODS) odcházel z čela vlády, vynořily se spekulace, zda bude kandidovat do Senátu a v případě úspěchu i na předsedu horní parlamentní komory. On sám o této možnosti nemluvil, jen upozorňoval, že se rozhoduje, co dál, a přitom vyjadřoval podporu současnému šéfovi Senátu Miloši Vystrčilovi. Ovšem podle informací Aktuálně.cz má nyní jasno - o místo mezi senátory letos usilovat nebude.
Zejména pro některé občanské demokraty to byla velmi lákavá představa, kterou si vysnili jako něco, co by se určitě naplnilo. Po odchodu Petra Fialy z čela vlády i ODS byli přesvědčeni, že by mohl být nadále protivníkem nového šéfa vlády a hnutí ANO Andreje Babiše – a to v roli nového předsedy Senátu.
Cesta k tomu se nabízela, protože shodou okolností právě letos budou volby v senátním obvodu Brno-město. Tedy v rodném městě Fialy, který by zde měl nepochybně velkou šanci na úspěch.
Samotný Petr Fiala se ohledně své budoucnosti vyjádřil jen v lednu na kongresu ODS, kde spolustraníkům vzkázal: „Prosím vás, nevymýšlejte mi, co mám dělat.“ Zároveň dodal, že Miloš Vystrčil je skvělým předsedou Senátu, který bude mít jeho naprostou podporu tak dlouho, jak dlouho bude chtít tuto funkci vykonávat.
Tím ovšem nevyloučil svou osobní kandidaturu do Senátu, takže tato varianta byla stále ve hře. Ovšem podle nejnovějších informací Aktuálně.cz je nyní jasné, že expremiér letos o vstup do horní parlamentní komory usilovat nebude.
„Je to už jisté, bylo rozhodnuto, že křeslo senátora bude v obvodu Brno-město obhajovat dosavadní senátor Zdeněk Papoušek,“ řekl v úterý redakci důvěryhodný zdroj, který si však nepřál být jmenovaný. Následně tuto informaci potvrdil i předseda lidovců v Brně Petr Hladík, nestraník Papoušek totiž kandiduje za ODS i za KDU-ČSL.
Není také vyloučeno, že Petr Fiala by mohl kandidovat na jiném místě Česka, a to zejména v Praze, kde letos končí senátorka ODS Miroslava Němcová. Někteří pražští členové občanské demokracie si přáli, aby Fiala kandidoval tady, ale to se také nestane.
Koho strana nakonec vybere, ale ještě není jisté, hledá se kandidát, který bude schopný utkat se především s populárním starostou Prahy 7 Janem Čižinským. Ten Aktuálně.cz potvrdil, že do senátního souboje půjde, a věří, že by mohl uspět. Zejména když tento obvod tvoří kromě Prahy 1 mimo jiné i část „jeho“ Prahy 7.
Že bude v Brně opět kandidovat Zdeněk Papoušek, potvrdil Aktuálně.cz i šéf senátního klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra. „Je domluva, že v Brně bude obhajovat křeslo skutečně pan senátor Papoušek,“ řekl v úterý Nytra. S tím, že Petr Fiala rozhodně nebude kandidovat ani v Praze.
Jaké plány má ovšem Petr Fiala? Na úterní otázku Aktuálně.cz, zda skutečně nebude letos do Senátu kandidovat, neodpověděl přímo. Tuto možnost ani nepotvrdil, ani nevyvrátil – vzkázal pouze, že o svých dalších plánech bude veřejnost informovat v následujících dnech. „Zcela jistě se vyjádřím i k tématu mé možné kandidatury do Senátu,“ slíbil Aktuálně.cz.
Podle informací redakce je možné, že do Senátu bude kandidovat za dva roky, kdy se uvolní jeden z dalších obvodů v Brně, konkrétně obvod č. 55 Brno-venkov.
„Není to ještě jisté, ale probíhají debaty, že by Petr Fiala kandidoval tady, protože současnému senátorovi za ODS Tomáši Töpferovi tady končí v roce 2028 mandát,“ sdělil Aktuálně.cz důvěryhodný zdroj, který si přál zůstat anonymní. A Töpfer za dva roky už znovu kandidovat nebude, řekl v úterý Aktuálně.cz Zdeněk Nytra.
Shodou okolností v ten samý rok končí i mandát Miloši Vystrčilovi. Pokud by si tedy ODS a další spřízněné strany udržely v Senátu dnešní většinu, expremiér Fiala by měl velkou šanci vést druhou parlamentní komoru.
Jestli tomu tak skutečně bude, se teprve uvidí, každopádně ale bude boj o Senát letos i za dva roky velmi ostrý. Andrej Babiš totiž dává najevo, že po mnoha letech, kdy v senátních volbách ANO pohořelo, chce v nadcházejících volbách výrazně uspět. A chce uspět o to více, aby Senát přestal být opoziční baštou, která mu z jeho pohledu komplikuje vládnutí.
