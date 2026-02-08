Volby by ovládlo ANO s náskokem před ODS, Motoristé by zůstali na prahu sněmovny

Sněmovní volby by v lednu vyhrálo vládní hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů, tedy stejně jako v říjnových volbách. S velkým odstupem by skončila druhá ODS, kterou by nyní volilo 16 procent lidí, vyplývá z volebního modelu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Následuje hnutí STAN s podporou 14 procent voličů a Piráti, kteří by získali 9,5 procenta hlasů.
Pokud by strany kandidovaly samostatně, do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD, které by dosáhlo na 6,5 procenta hlasů. Přesně na pětiprocentní hranici nutné pro vstup do dolní parlamentní hranici se pohybují Motoristé, zatímco TOP 09, KDU-ČSL ani jiné subjekty by ji nepřekročily.
Hnutí ANO si v lednu podle autorů volebního modelu drží velký náskok. Získalo by stejný výsledek jako v říjnových volbách, po nichž sestavilo společnou vládu s SPD a Motoristy a odsunulo do opozice občanské demokraty, STAN, lidovce a TOP 09.
Druhá by byla ODS s odstupem téměř 20 procentních bodů, za ní by se umístilo hnutí STAN, které si oproti volbám polepšilo. Piráti by dosáhli zhruba stejného výsledku jako při loňském hlasování. "Pohoršili si naopak SPD a Motoristé. Pokud by strany kandidovaly samostatně, do Sněmovny by se dostalo celkem šest subjektů," konstatovali autoři průzkumu. TOP 09 přisoudil lednový model 4,5 procenta hlasů, lidovci by získali tři procenta.
Pokud by se voleb znovu zúčastnila koalice Spolu složená z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, získala by 23 procent, tedy stejně jako u loňských voleb. S přehledem první by i v tomto případě zůstalo ANO se ziskem 34,5 procenta, stejného volebního výsledku jako v modelu se samostatnými stranami by dosáhli rovněž STAN, Piráti, SPD a Motoristé, nikdo další by na poslanecké mandáty už nedosáhl. Situace, kdy koalice Spolu znovu postavila společnou kandidátku, je ale podle autorů výzkumu s ohledem na vyjádření představitelů jednotlivých stran zatím spíše málo pravděpodobná.
STAN, které oproti volbám posílilo o tři procentní body, podle autorů volebního modelu získává zejména dřívější voliče ODS a Pirátů. Podpora SPD je nyní o 1,5 procentního bodu nižší, než byla v říjnových volbách. Tento propad je do velké míry dán tím, že do voleb vstupovalo toto hnutí s podporou tří menších stran, tedy PRO, Svobodných a Trikolory, se kterými model počítá jako se samostatnými subjekty, uvedl Kantar.
U Motoristů byl zaznamenán propad o dva procentní body a s aktuálními pěti procenty se pohybují na hranici vstupu do dolní komory. "Odklon od Motoristů je dán především zklamáním z jejich postojů a povolebního chování, hrají roli také události okolo poslance Filipa Turka, jehož prezident Petr Pavel odmítl jmenovat ministrem. Zklamaní voliči směřují primárně k ANO nebo ODS," dodali analytici agentury.
Průzkum se uskutečnil od 12. do 30. ledna mezi víc než tisícovkou respondentů.
