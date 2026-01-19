Nejasná budoucnost Petra Fialy: na Hrad ne, do Senátu možná

Expremiér Petr Fiala má po víkendovém kongresu občanských demokratů konečně čas pořádně si začít promýšlet své další angažmá. Poté, co mu odpadlo množství práce spojené s vedením vlády, se nyní „zbavil“ i povinností předsedy ODS. Nyní intenzivně přemýšlí, jestli letos bude kandidovat do Senátu. Rozhodnout by se měl během krátké doby, protože kandidátky se už začínají tvořit.
Když Petr Fiala končil na víkendovém kongresu ODS po 12 letech v čele občanských demokratů, přítomní delegáti se v kuloárech nejen jeho ptali, jaké má další plány kromě poslancování. Zatímco on odpovídal, že ještě není rozhodnutý, do čeho všeho se pustí, o to více spekulací bylo možné slyšet. Aktuálně.cz po rozhovorech s několika členy ODS – z nichž někteří mají k expremiérovi opravdu blízko – přináší náhled, jak to s Fialovou nejbližší budoucností vypadá.
„Jedno je jisté, Petrovi Fialovi nebude stačit práce poslance, je zvyklý dělat toho více, určitě se nevzdá například akademické práce,“ říká jeden z členů užšího vedení ODS, který si ovšem nepřál být jmenovaný. Podobně jako řada jeho dalších spolustraníků to vysvětluje tím, že expremiér není rád, když někdo spekuluje o jeho budoucnosti, protože jen on sám a jeho rodina vědí, nad čím přesně nyní přemýšlí.
Proto se také Fiala ohradil například proti úvahám některých svých spolustraníků, kteří tvrdili, že zvažuje kandidaturu na prezidenta republiky poté, co skončí mandát Petru Pavlovi. „Prosím vás, nevymýšlejte mi, co mám dělat. Vždyť já ten pravý job snů, což je přece předseda ODS, právě opouštím,“ upozorňoval delegáty kongresu a následně se zmínil o Pavlovi.
„Opravdu nehodlám kandidovat za dva roky na prezidenta republiky. Už proto ne, že jsem přesvědčen, že Petr Pavel tu funkci zvládá velice dobře a byla by škoda, kdyby – pokud se tak rozhodne – ve své práci nepokračoval,“ oznámil Fiala. Mimochodem, současný prezident zatím ani nenaznačil, jestli se pokusí kandidovat i podruhé. Několikrát ovšem naznačil, že bude hodně přihlížet k tomu, v jaké situaci Česko bude. A nyní se ukazuje, že je jednou z mála „hrází“ proti vládě Andreje Babiše (ANO).
Ovšem co se Petra Fialy týče, nejpodstatnější je, že nevyloučil druhou možnost, o které se v souvislosti s ním mluví – tedy to, že by letos kandidoval do Senátu a v případě zvolení by případně mohl být i jeho předsedou. Ve vzpomínaném proslovu na kongresu totiž tuto možnost nevyloučil: „Miloš Vystrčil je skvělým předsedou Senátu a má – a bude mít – moji naprostou podporu tak dlouho, jak dlouho bude chtít tuto funkci vykonávat,“ řekl čerstvý expremiér.
Jinými slovy, to, že by Vystrčil dál vedl Senát, vůbec nevylučuje možnost, že by Petr Fiala do Senátu kandidoval. A dokonce by se nijak nezpronevěřil svým slovům, kdyby byl nakonec zvolený i předsedou této parlamentní komory. Vystrčil totiž může mít jeho naprostou podporu jakkoliv dlouho a přitom může své křeslo Fialovi „uvolnit“. ODS s dalšími blízkými stranami Senát ovládá, a tak si fakticky předsedu určuje.
Chce ovšem expremiér a bývalý šéf ODS z Poslanecké sněmovny do Senátu? A pokud ano, kde by vlastně kandidoval? Zatím není jasná odpověď ani na první otázku. Zdroje Aktuálně.cz z okolí Fialy tvrdí, že nad tím přemýšlí, ale rozhodně se ještě nerozhodl. Když se ho na tuto možnost ptalo Aktuálně.cz minulý týden ve sněmovně, rozesmál se a velmi stručně odpověděl, že je to právě jen mediální spekulace.
Jenže ve skutečnosti je ta možnost stále ve hře. A dokonce někteří vlivní členové ODS už v kuloárech kongresu jmenovali dva volební obvody, kde by mohl být Fiala nasazený. Mluvili o Brnu – městě a také o Praze 1. V obou těchto obvodech se totiž letos konají senátní volby a ODS do nich ještě nikoho nenominovala.
Pokud jde o Prahu 1, ODS tady měla posledních šest let kandidátku, která ani z Prahy nebyla – Miroslavu Němcovou, jejímž domovem je Vysočina. Volby v centru Prahy sice vyhrála, ale nyní oznámila, že už svůj mandát obhajovat nebude. Že do voleb skutečně nepůjde, je jasné i z toho, že oznámila odchod z veřejného života a na kongresu se dočkala za svou práci v ODS dlouhého aplausu delegátů.
Petr Fiala by tedy mohl v tomto obvodu kandidovat, proto se o tom zmiňovali i někteří členové strany. Ovšem podle informací Aktuálně.cz je tato varianta téměř stoprocentně vyloučena – pokud expremiér někde do senátních voleb půjde, potom by to bylo v Brně. Fiala je velkým patriotem moravské metropole, narodil se tady, žije tady, větší část jeho politické kariéry je s Brnem spojena i profesně. A v neposlední řadě má tady rodinu, se kterou se snažil být hodně i v době vedení vlády.
K tomu všemu patří zrovna volební obvod Brno-město k těm volebním obvodům, kde si letos budou voliči vybírat nové senátory. ODS tu má senátora Zdeňka Papouška, který ale není „čistokrevným“ ódéesákem, o čemž svědčí i zkratka stran, za které byl zvolen - KDZeODSSTPiTOFB. Šlo o širokou koalici KDU-ČSL, Zelení, ODS, STAN, Piráti, TOP 09 a Fakt Brno. Samotný Papoušek ještě není rozhodnutý, jestli by chtěl opět kandidovat.
