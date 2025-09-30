Domácí

Mocný Fialův finiš míchá kartami. O tom hlavním se ale rozhodne jinde

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 34 minutami
Nejen v nedělní Superdebatě na ČT24 premiér Petr Fiala (ODS) působil jako atlet, který správně načasoval svoji formu. Jenomže politika není sport, navíc ztráta koalice Spolu na hnutí ANO je příliš velká - tedy alespoň z průzkumů to tak vypadá. Přesto nelze vyloučit, že se předsedovi ODS ve zbývajících dnech podaří mocný finiš, díky kterému na svou stranu přetáhne část váhajících voličů.
Premiér a jednička kandidátky SPOLU na jihu Moravy Petr Fiala při projevu na mítinku v Brně.
Premiér a jednička kandidátky SPOLU na jihu Moravy Petr Fiala při projevu na mítinku v Brně. | Foto: Radek Bartoníček

"Pokud jde o volební modely, zásadní je sledovat údaj o volební účasti. A tady se situace jeví tak, že pokud je vyšší, mobilizují se v posledních týdnech skutečně spíše vlažní nebo váhající voliči," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog Aleš Michal. Například v minulém týdnu zveřejněné šetření agentury STEM naznačovalo, že deklarovaná volební účast roste. A že z ní bude profitovat koalice Spolu.

Pokud by to byla pravda, znamenalo by to, že mobilizace Petra Fialy zabírá. A jeho výkon v nedělní Superdebatě České televize, za nějž sklidil na sociálních sítích vesměs kladné ohlasy, jako by naznačoval, že si to uvědomuje. Případnou příští vládu Andreje Babiše (ANO) v ní označil za "vládu národní zrady", jeho případné koaliční partnery pak neváhal nazvat kolaboranty Moskvy. Fiala působil ofenzivně, energicky, sebejistě a pohotově.

Dokonce i podle některých sázkových kanceláří se jeho šance na obhajobu postu premiéra o něco zlepšily. "Podle mě je víc faktorů ovlivňujících stoupající šance Petra Fialy obhájit premiérskou funkci, i když stále to je méně pravděpodobné než to, že sestavením vlády bude po volbách pověřen Babiš," uvažuje v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog z Masarykovy univerzity v Brně Lubomír Kopeček

Vliv má podle něj určitě kampaň Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) včetně Fialovy viditelné kampaňové prezentace. "Důležité ale hlavně je," pokračuje Kopeček v rozhovoru, "že této kampani nahrává zahraniční a bezpečnostní situace v posledních dvou týdnech, která je spojená s ruskými provokacemi vůči některými evropským zemím. Zjevně to pomáhá volební argumentaci Spolu a naopak oslabuje voličskou podporu ANO."

Politolog Otto Eibl míní, že váhajícím či vlažným voličům, kteří minule volili koalici Spolu, může začínat docházet, co by jejich případná neúčast ve volbách mohla přinést. "A někteří z nich to úplně nechtějí dovolit. To může být umocňováno i televizními debatami kandidátů - v plné nahotě je vidět, jak chce rozhněvaný opoziční tábor bořit a ničit," uvažuje Eibl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Ostatně i některé poslední volební modely nejen podle něj ukazují, že hnutí ANO není všemocné. "A že je z hlediska Spolu možné uhrát dobrý výsledek." A pokud jde o Fialu ve finální fázi kampaně, také Eibl vnímá, že působí přesvědčivě. "Věří sobě i lidem okolo. To může být inspirativní," míní.

Politolog Jakub Lysek je však o poznání skeptičtější. "Z mítinků, a platí to i o jedné televizní debatě, nelze tak úplně usuzovat, zda nakonec dojde k mobilizaci voličů Spolu," míní.

"Sociální sítě a různí influenceři tím žijí, například vyjádření šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha a reakce jednoho z influencerů, ale toto ani vyšší aktivitu na náměstích v kontaktní kampani nelze přeceňovat. Volební účast, i když bude třeba srovnatelná s rokem 2021 (tehdy hlasovalo 65,43 procenta oprávněných voličů - pozn. red.) nebo podobná, tak bude spíše ve prospěch mobilizace opozičního tábora," myslí si politolog.

A připomíná, že Piráti mají podle rozličných šetření v součtu se Starosty a nezávislými nějakých dvacet procent hlasů, přičemž ve volbách před čtyřmi roky měli dohromady necelých šestnáct. "A nevypadá to, že by se to od nich mělo přelít ke koalici Spolu. Stát se může cokoliv, ale trendy tomu úplně naproti nejdou," popisuje Lysek.

Již zmíněný Michal pak upozorňuje na aktuální šetření agentury NMS pro server Novinky.cz, která dává velkou sílu stávající opozici a koalici Spolu přisuzuje pouhých sedmnáct procent. Pokud by tak volby skutečně dopadly, podle Michala by to byla "pro vládní blok tragédie". Avšak i podle něj mohou svou roli ještě sehrát předvolební debaty. Přičemž ta nedělní na ČT24 byla pouze zahřívacím kolem.

Klíčová bude v tomto ohledu středa, kdy se na CNN Prima News odehraje střet mezi Petrem Fialou a Andrejem Babišem, a totéž pak čeká ještě ve čtvrtek diváky televize Nova. "Myslím, že debaty určitě tah kampaně v posledním týdnu ovlivní. A to zejména ty, ve kterých se jeden na jednoho střetnou Andrej Babiš a Petr Fiala," uvažuje Michal.

Pokud podle něj zejména předseda ODS a lídr koalice Spolu předvede dobrý výkon - a Michal připomíná, že Fiala umí být v debatách velmi dobrý -, může to znamenat přesun části vládních voličů především od STAN ke Spolu. "Čemu ale nic nyní nenasvědčuje, to jsou nějaké větší přesuny voličů od opozice k vládě nebo naopak. Situace se zdá při srovnání síly bloků celkem zřejmá," míní Michal.

Lubomír Kopeček pak připomíná, že voliči ANO jsou rozdělení v zahraničněpolitických a bezpečnostních otázkách, tudíž politici této strany logicky zaujímají obecné a neurčitější postoje. "Ovšem je zjevné, že některým dosavadním spíše vlažnějším příznivcům to vadí a utíkají od ANO buď k hnutí SPD s jejím mnohem otevřenějším odmítáním NATO, nebo se mohou přesouvat do kategorie lidí, kteří nevědí koho volit," uvažuje Kopeček.

Současně má za to, že na některé voliče může mít jistý efekt i ekonomická situace. "Ta teď vládním stranám nahrává - nízká inflace, prudce rostoucí reálné příjmy, velmi nízké ceny benzinu a nafty a podobně. Přestože to tak ještě před několika týdny nevypadalo, na některé lidi, kteří tuto vládu neměli rádi kvůli poklesu životní úrovně mezi lety 2022 až 2024, to může působit a přispívat ke korekci jejich preferencí," pokračuje Kopeček.

A pak je tady ještě jeden podstatný moment. Podle něj je totiž pro mírně stoupající premiérské šance Petra Fialy zásadní i situace týkající se hnutí Stačilo! a Motoristů sobě. "U obou formací je totiž stále nejisté, zda překročí pět procent hlasů ve volbách, hranici pro vstup do sněmovny. I když je dnes podle průzkumů méně pravděpodobný scénář z roku 2021, tedy to, že dojde k velkému propadu hlasů Babišových spojenců, vyloučené to rozhodně není," říká politolog Kopeček.

V zásadě potvrzuje, že pokud jde o celkový výsledek voleb a případné varianty příští vládní většiny, zcela zásadní bude výsledek stran, které se pohybují okolo onoho pětiprocentního prahu. Tedy jinak řečeno: šance koalice Spolu se zvyšují s volební účastí. Naprosto zásadní ale je, zda uspěje koalice Stačilo! a Motoristé. Pokud by obě tato uskupení skončila pod pěti procenty, byl by to opět moment, který by nahrál koalici vedené Petrem Fialou.

Video: Michaela Nováčková, Vratislav Dostál, Radek Bartoníček
 
