„Dispečer“ Babiš zaúřadoval. Ovlivnil cestu prezidenta Pavla, ten sáhl po alternativě

Vláda řízla do pracovních cest českých politických špiček. Nově má o využívání vládních letounů rozhodovat přímo premiér Andrej Babiš (ANO). Zásah do vládního usnesení označil prezident Petr Pavel za bezdůvodný, podle něj tím ústavní činitelé komplikují situaci sami sobě. Už nyní boj „dispečera Babiše“ mírně ovlivnil Pavlovu návštěvu pobaltských zemí, které se účastní i redakce Aktuálně.cz.
Prezident Pavel se o novém vládním usnesení dozvěděl ve středu během státní návštěvy Lotyšska – v momentě, kdy byl zrovna na prohlídce hradu Bauska, na jehož obnově se podíleli i Češi. Nedlouho poté se k novince ze Strakovy akademie vyjádřil před novináři.
„Nevidím v tom na první pohled, přestože jsem to usnesení neviděl, žádný zásadní rozdíl. Praxe už dlouhé roky byla taková, že jakýkoli let ústavního činitele je nejprve vyžádán u armády a ministerstva obrany. Když ho potom schválí, předává ho na vládu – a schvaluje ho vláda, které předsedá premiér,“ uvedl prezident.
„Z mého pohledu tam není žádná zásadní změna a nevidím ani důvod, proč by měla být do budoucna. Pokud bychom měli hledat nějaké tření i ve schvalování letů ústavních činitelů, pak bychom si komplikovali situaci sami sobě. Dávali bychom navenek najevo, že asi nejsme úplně standardně fungující demokratickou zemí,“ poznamenal Pavel před novinářským doprovodem.
Změna plánu
Prezident přiletěl do Lotyšska vládním speciálem, konkrétně Airbusem o kapacitě 38 míst. Nutno dodat, že cestu už dříve schválil resort obrany, během uplynulého víkendu ji pak měl znovu „posvětit“ Babiš.
I tak se ovšem státní návštěva Pobaltí dočkala drobné změny v harmonogramu, jelikož se vládní speciál po vysazení prezidenta vrátil zpět do České republiky. Letoun proto vyzvedne prezidentský pár a obchodní delegaci až v pátek v litevském Vilniusu. Změna v programu vznikla už o víkendu.
Při přesunu z Lotyšska do Litvy se rovněž muselo sáhnout po alternativním řešení. Chvilku po ukončení prohlídky hradu Bauska se prezident přesunul po zemi na hranici s Litvou, kde doprovod musel „přeběhnout“ do jiných přistavěných vozidel. Ty zajistila litevská strana a české zastoupení v zemi.
Poté už všichni zamířili do Vilniusu, kam dorazili po necelých třech hodinách. Státní návštěva Pobaltí tak pokračuje a prezidenta Pavla ve čtvrtek čeká bohatý program – setká se nejen s nejvyššími ústavními činiteli Litvy, ale také ho čeká návštěva hranice s Běloruskem.
„Co přijde dál?“
Usnesení, které zrušila Babišova vláda, fungovalo více než 25 let. Podle něj nebylo možné omezit lety prezidentovi republiky a předsedům parlamentních komor, tedy šéfovi Senátu a Poslanecké sněmovny. Nově nicméně platí, že o prioritách při organizaci letů rozhoduje premiér. Usnesení zveřejnil Úřad vlády ČR na svém webu v pondělí.
Kabinet se hájí slovy, že díky tomu bude moci vláda rychleji rozhodovat v krizových situacích, jako bylo nedávné dění na Blízkém východě a následná repatriační operace. Babiš se kvůli letům s vládním či armádním speciálem opřel do předsedy horní komory Miloše Vystrčila (ODS), který minulý týden odletěl podpořit paralympioniky v Miláně.
I zde je ale na místě dodat, že let armádním letounem CASA schválila armáda již v prosinci 2025. „Zákaz“ ze strany Babiše pak přišel až poté, co Vystrčil přistál v Itálii. I on se ve středu vyjádřil k vládní novince.
„Zrušením schůzek nejvyšších ústavních činitelů (prezident, předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny, předseda vlády) k zahraniční politice jsme přišli o možnost své zahraniční cesty koordinovat. Nyní přichází jako další krok usnesení vlády o zabezpečování letecké přepravy, které stanoví, že o letech nejvyšších ústavních činitelů bude rozhodovat osobně Andrej Babiš. Co přijde dál?“ napsal Vystrčil na sociální síti X.
ŽIVĚ Je rozhodnuto: Sněmovna schválila celý státní rozpočet
Sněmovna schválila státní rozpočet na letošní rok se schodkem 310 miliard korun. Jde o první rozpočet, který předložila koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů v čele s Andrejem Babišem (ANO). Poslanci během závěrečného schvalování přidali mimo jiné 800 milionů korun na podporu sportu. Koaliční většina odmítla v dílčích hlasováních všech více než 100 opozičních návrhů na přesuny peněz.
Nejlepší výměna, jakou kdy uvidíte. Lidé se chytali za hlavu, vyřízený Djokovič nemohl vstát
Jack Draper a Novak Djokovič odehráli v Indian Wells jeden z nejúžasnějších zápasů poslední doby. Tenisoví odborníci i média referují o nevšední bitvě v kalifornské poušti jako o "instantní klasice". Brzy už devětatřicetiletý Srb nakonec padl nejtěsnějším rozdílem v tie-breaku rozhodující sady, přesto se o jeho hře mluví v superlativech. Zejména nad jednou z výměn se rozplývá celý svět sportu.
„Ani litr ropy USA a sionistům.“ Írán zasáhl dva tankery, ropa prudce zdražuje
Globální ceny ropy prudce vzrostly navzdory závazkům Spojených států a dalších zemí o uvolnění zásob. Bejrútem a Teheránem otřásly ve čtvrtek vzdušné útoky a v Perském zálivu po útoku íránských lodí hoří irácké tankery.
Čínská armáda vyklidila vzdušný prostor kolem Tchaj-wanu, o důvodu se spekuluje
Po celé roky čínská armáda nechávala přelétat své vojenské letouny prakticky denně v blízkosti Tchaj-wanu. Na konci února s tím ale na téměř dva týdny prakticky přestala a analytici netuší proč, napsal zpravodajský server The New York Times (NYT).
Česko a Maďarsko upírají lidem právo na obhájce, míní advokátka soudu EU
Generální advokátka Soudního dvora EU Tamara Ćapetaová doporučila, aby soud konstatoval porušení unijního práva ze strany Česka a Maďarska: podle ní obě země umožňují policejní výslechy podezřelých či obviněných bez přítomnosti advokáta, což odporuje směrnici zajišťující obhájce už při výslechu. Stanovisko není závazné, soud k němu ale často přihlíží.