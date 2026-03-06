Babiš dal „zaracha“ vládním letounům. Armáda ale odhalila, jak se věci doopravdy mají

Premiér Andrej Babiš (ANO) se rozčílil na šéfa Senátu Miloše Vystrčila za to, že využil vojenský speciál CASA k letu na start paralympiády v Itálii. Údajně se tak stalo i „přes vyslovený zákaz“ ze strany předsedy vlády kvůli repatriačním letům. Vystrčil na něj reagoval zveřejněním SMS, jelikož mu Babiš nezvedal telefon. A do toho všeho přišla armáda, která uvedla věci na pravou míru.
„Výslovně jsem zakázal, aby politici teď využívali k letům armádní speciály kromě Karla Havlíčka, který bude ve Washingtonu jednat minimálně se třemi ministry Trumpovy administrativy. No a co se nestalo, pan Vystrčil si stejně odletěl do Itálie,“ sdělil Babiš deníku MF DNES.
Předseda Senátu odletěl do italského Milána vojenským speciálem CASA, který kapacitně ovšem není tak štědrý jako vládní Airbusy, navíc je výrazně pomalejší. Česká republika má celkem šest těchto armádních strojů.
Vystrčil se proti Babišově kritice tvrdě ohradil a uvedl, že žádný zákaz využití letounů CASA nedorazil ani do Senátu, ani jemu osobně před odletem do Itálie. Jelikož mu předseda vlády nezvedal telefon, napsal Babišovi textovou zprávu, kterou posléze zveřejnil na sociálních sítích.
„Samozřejmě bych zákaz respektoval, neboť jsme se sami aktivně vzhledem k situaci opakovaně dotazovali, zda je možné armádní letadlo využít. Byli jsme Armádou ČR naopak ujištěni, že to není žádný problém,“ stojí ve zprávě adresované premiérovi a šéfovi hnutí ANO. Zelenou tak musel předseda Senátu dostat i s vědomím ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD).
„Protože se zdá, že vám krizová komunikace zcela nefunguje, sděluji vám zároveň, že informace o zrušení letů vládních činitelů dorazila do Senátu až dnes po poledni ve 12:12. V té době jsme již byli po přistání v Itálii a předpokládám, že armádní letadlo CASA bylo již na cestě zpět z Itálie do Česka,“ poznamenal předseda Senátu na konci své SMS.
Armáda vysvětlila, kde (ne)byla chyba
V pátek večer se ke slovní přestřelce mezi ústavními činiteli vyjádřila i samotná armáda na sociální síti X. Ukázalo se, že nakonec nešlo o takový skandál, jak někteří na začátku celého příběhu prezentovali.
„Letoun CASA C-295M, kterým předseda Senátu Miloš Vystrčil odcestoval do Itálie, nebyl v dané době vyčleněn k zajištění repatriačních letů. Let byl dlouhodobě plánován, nařízen a schválen (prosinec 2025). Letoun se dle plánu během několika hodin vrátil zpět na domovskou základnu a je k dispozici pro plnění dalších úkolů,“ uvedla armáda v příspěvku.
Evakuace českých občanů z oblasti Blízkého východu tak podle ní nebyla a ani nemohla být letem na paralympiádu ovlivněna. Babišův zákaz ale zasáhne způsob, jakým se bude Vystrčil vracet zpět do Česka.
„Na základě rozhodnutí vlády pozastavit ve prospěch pohotovosti pro repatriační lety veškeré lety ústavních a vládních činitelů, byl zpáteční let, původně plánovaný na neděli 8. března 2026, zrušen. Předseda Senátu se proto vrátí do České republiky komerčním spojem,“ doplnila armáda s tím, že už se k věci vyjadřovat nebude.
Tím ale příběh možná nekončí – v pondělí má totiž prezident Petr Pavel naplánovanou státní návštěvu Lotyšska a Litvy. Zda Babišovo rozhodnutí ovlivní i tento plánovaný let, není jasné. Redakce Aktuálně.cz se obrátila na armádu i premiéra s dotazem, do vydání článku se ovšem nedočkala reakce.
