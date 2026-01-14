Přeskočit na obsah
Benative
14. 1. Radovan
Dochází čas. Na vyřešení nejznámější české vraždy má policie pouhé dny, pak „profesionál“ vyvázne

Vojtěch Štěpán

Od nejznámější nájemné vraždy v české historii uplyne za pár dní přesně dvacet let. Na konci ledna definitivně vyprší čas, který měli kriminalisté na dopadení vraha kontroverzního podnikatele Františka Mrázka. Pokud se tak nestane, střelec, který v roce 2006 ukončil éru krále podsvětí jedinou ranou z odstřelovací pušky, zůstane navždy bez trestu.

Hrob Františka Mrázka na hřbitově v Českém Brodě. Kontroverzní podnikatel byl zavražděn v roce 2006.
Hrob Františka Mrázka na hřbitově v Českém Brodě. Kontroverzní podnikatel byl zavražděn v roce 2006.
Koncem ledna roku 2006 vychází ze dveří sídla své společnosti v budově Nový dvůr v ulici Durychova v pražské čtvrti Lhotka František Mrázek. Je osm hodin večer a podnikatel ve své kanceláři zakončil den sledováním zpráv. Na parkovišti se chystá nastoupit do svého opancéřovaného auta. Už k němu nedojde. 

„Sjeli jsme se strýcem a ještě s jedním kolegou z kanceláře výtahem dolů do recepce. Rozhlédli jsme se po dvorku, nikoho neviděli, a tak jsme šli k autu. V tu chvíli vyšla rána zprava. Byla jediná. Strýc zakřičel a spadl na zem,“ popsal Mrázkovy poslední chvíle pro MF Dnes jeho synovec Lukáš.

Vrahovi stačila jediná střela.  Mrázka zasáhl do hrudi pod pravou lopatkou. Ačkoliv jej synovec odtáhl zpět do budovy, muž nepřežil. „Ta nábojnice byla něčím napuštěná nebo speciálně upravená. Ta střela prolétla strýcovým tělem. Ale nábojnici policisté nenašli. Záchranka přijela až po dvaceti minutách. Už mu nebylo pomoci. A kriminálka přijela až za hodinu a půl. To bylo otřesné. To už ten pachatel mohl být v Brně,“ uvedl krátce po vraždě tehdy pětadvacetiletý Lukáš Mrázek.

Vražda byla se vší pravděpodobností dílem profesionála. „Střílel profesionální zabiják. Stačil mu jediný výstřel navzdory tomu, že v osm večer už je tma,“ řekl například reportérům Práva zdroj blízký vyšetřování. Musel vědět, kdy kontroverzní podnikatel ze své kanceláře vychází. K vraždě pak pravděpodobně použil odstřelovací pušku s optikou. Policie na místě později našla nábojnici i projektil. Dosud ale nenašla Mrázkova vraha.

Jasný není ani motiv. Podle slov bývalého šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jana Kubiceho byl Mrázek nejspíš zavražděn kvůli zákulisním tahanicím o ústeckou potravinářskou firmu Setuza.

Spekuluje se také o tom, že si Mrázkovu vraždu měl objednat miliardář Tomáš Pitr a uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř, který je v současnosti vězněn v Jižní Africe. Mluvilo se taktéž o synovi gangstera Antonína Běly, který s Mrázkem spolupracoval. Bělu v devadesátých letech zavraždili a mezi podezřelými byl i Mrázek. V posledních letech se pak mluví i o údajném najatém vrahovi ze Slovenska. Nové informace ale policie dosud nezveřejnila. 

Kriminalistům se navíc krátí čas k dopadení Mrázkova vraha. Do doby, než bude vražda promlčena, zbývají pouhé dny. Promlčecí lhůta dvaceti let od vraždy uplyne 26. ledna. Poté bude vrah beztrestný.

Promlčecí doba vraždy je v Česku standardně dvacet let. V některých případech, typicky u vraždy dítěte či těhotné ženy, ji lze prodloužit na třicet let. 

Promlčení platí i tehdy, pokud se pachatel sám přiznal. I k takovým případům v Česku došlo. Například v roce 2017 se policistům přiznal vrah k uškrcení muže v bytě na pražském Barrandově. Jelikož od vraždy tehdy uplynulo 33 let, trestu unikl – právě kvůli vypršení promlčecí lhůty.

Další dosud nevyřešenou záhadou je zmizelý Mrázkův archiv. Ten měl obsahovat kompromitující informace o tehdejších politicích a dalších významných osobách. Po Mrázkově vraždě ale zmizel. Spekulovalo se o tom, že se později dostal do rukou podnikatele Tomáše Pitra, který jej nechal spálit. 

