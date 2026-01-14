Dochází čas. Na vyřešení nejznámější české vraždy má policie pouhé dny, pak „profesionál“ vyvázne

Od nejznámější nájemné vraždy v české historii uplyne za pár dní přesně dvacet let. Na konci ledna definitivně vyprší čas, který měli kriminalisté na dopadení vraha kontroverzního podnikatele Františka Mrázka. Pokud se tak nestane, střelec, který v roce 2006 ukončil éru krále podsvětí jedinou ranou z odstřelovací pušky, zůstane navždy bez trestu.
Koncem ledna roku 2006 vychází ze dveří sídla své společnosti v budově Nový dvůr v ulici Durychova v pražské čtvrti Lhotka František Mrázek. Je osm hodin večer a podnikatel ve své kanceláři zakončil den sledováním zpráv. Na parkovišti se chystá nastoupit do svého opancéřovaného auta. Už k němu nedojde.
„Sjeli jsme se strýcem a ještě s jedním kolegou z kanceláře výtahem dolů do recepce. Rozhlédli jsme se po dvorku, nikoho neviděli, a tak jsme šli k autu. V tu chvíli vyšla rána zprava. Byla jediná. Strýc zakřičel a spadl na zem,“ popsal Mrázkovy poslední chvíle pro MF Dnes jeho synovec Lukáš.
Vrahovi stačila jediná střela. Mrázka zasáhl do hrudi pod pravou lopatkou. Ačkoliv jej synovec odtáhl zpět do budovy, muž nepřežil. „Ta nábojnice byla něčím napuštěná nebo speciálně upravená. Ta střela prolétla strýcovým tělem. Ale nábojnici policisté nenašli. Záchranka přijela až po dvaceti minutách. Už mu nebylo pomoci. A kriminálka přijela až za hodinu a půl. To bylo otřesné. To už ten pachatel mohl být v Brně,“ uvedl krátce po vraždě tehdy pětadvacetiletý Lukáš Mrázek.
Vražda byla se vší pravděpodobností dílem profesionála. „Střílel profesionální zabiják. Stačil mu jediný výstřel navzdory tomu, že v osm večer už je tma,“ řekl například reportérům Práva zdroj blízký vyšetřování. Musel vědět, kdy kontroverzní podnikatel ze své kanceláře vychází. K vraždě pak pravděpodobně použil odstřelovací pušku s optikou. Policie na místě později našla nábojnici i projektil. Dosud ale nenašla Mrázkova vraha.
Jasný není ani motiv. Podle slov bývalého šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jana Kubiceho byl Mrázek nejspíš zavražděn kvůli zákulisním tahanicím o ústeckou potravinářskou firmu Setuza.
Spekuluje se také o tom, že si Mrázkovu vraždu měl objednat miliardář Tomáš Pitr a uprchlý podnikatel Radovan Krejčíř, který je v současnosti vězněn v Jižní Africe. Mluvilo se taktéž o synovi gangstera Antonína Běly, který s Mrázkem spolupracoval. Bělu v devadesátých letech zavraždili a mezi podezřelými byl i Mrázek. V posledních letech se pak mluví i o údajném najatém vrahovi ze Slovenska. Nové informace ale policie dosud nezveřejnila.
Kriminalistům se navíc krátí čas k dopadení Mrázkova vraha. Do doby, než bude vražda promlčena, zbývají pouhé dny. Promlčecí lhůta dvaceti let od vraždy uplyne 26. ledna. Poté bude vrah beztrestný.
Promlčecí doba vraždy je v Česku standardně dvacet let. V některých případech, typicky u vraždy dítěte či těhotné ženy, ji lze prodloužit na třicet let.
Promlčení platí i tehdy, pokud se pachatel sám přiznal. I k takovým případům v Česku došlo. Například v roce 2017 se policistům přiznal vrah k uškrcení muže v bytě na pražském Barrandově. Jelikož od vraždy tehdy uplynulo 33 let, trestu unikl – právě kvůli vypršení promlčecí lhůty.
Další dosud nevyřešenou záhadou je zmizelý Mrázkův archiv. Ten měl obsahovat kompromitující informace o tehdejších politicích a dalších významných osobách. Po Mrázkově vraždě ale zmizel. Spekulovalo se o tom, že se později dostal do rukou podnikatele Tomáše Pitra, který jej nechal spálit.
Sociální sítě proměnily vztahy. Román O hvězdách víš h*vn* boduje u všech generací
Bestseller O hvězdách víš hovno od autora Petra Hanela, oceněný v roce 2024 jako Český knižní debut na Humbook Awards (věnované převážně young adult knihám), si získal čtenáře napříč generacemi a stal se jedním z nejúspěšnějších českých literárních debutů posledních let. Vyšel v nakladatelství Host a v prosinci se dočkal už třetího dotisku.
ŽIVĚPutin válku plánoval už dva roky před tím, než invazi nařídil, řekl exkancléř Scholz
Ruský prezident Vladimir Putin se podle bývalého německého kancléře Olafa Scholze rozhodl vpadnout na Ukrajinu nejméně dva roky před tím, než invazi nařídil. Bývalý premiér to řekl v úterý večer při křtu knihy, která se věnuje německé politice vůči Rusku. Některých svých požadavků mohl přitom Putin podle Scholze dosáhnout i bez zbraní, rozhodl se ale přesto pro válku.
Siniaková častovala Rusku hláškami, slavný trenér schytal drzý komentář
Kateřina Siniaková po senzační výhře a debaklu uštědřeném favorizované Ukrajince Dajaně Jastremské sehrála v australském Adelaide další kvalitní duel. Do velkých problémů dostala hvězdnou Rusku Dianu Šnajderovou.
Historické fiasko s nezapomenutelným kiksem. Hvězdy NHL se pak radši schovávaly
Před očekávaným hokejovým turnajem v Miláně připomíná deník Aktuálně.cz předchozích pět olympiád s účastí hvězd zámořské NHL. Jasně největší překvapení přinesly hry v Salt Lake City 2002.
Octavia slaví 30 let, ale speciální edice se nedočká. Proč všudypřítomný bestseller kraluje trhu?
Octavia už třicet let opanuje české silnice a zůstává nejprodávanějším modelem Škody. I když automobilka chystá dvě další elektrické novinky, největší bestseller zůstává nadále Octavia. Letos žádná speciální edice k výročí nevznikne. Přesto Škoda na domácím trhu opět slaví rekordní výsledky a upevňuje své postavení jedničky.