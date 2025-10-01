Podnikatel zabitý v posteli, neporušené zámky. Vrah už se může klidně přiznat

"K násilnému trestnému činu došlo na přelomu září a října roku 2005. Tehdy byl ve svém domě v Otrokovicích zavražděn 29letý podnikatel Pavel Nevařil," zní stručný popis vraždy, který téměř deset let poté, co se odehrála, zveřejnila policie. Ve své době šlo o ostře sledovaný případ. Šlo o brutální zločin, který se odehrál v noci na 1. října ve Zlínském kraji.
Vrah se do podnikatelova domova dostal bez použití násilí. Zámky na dveřích zůstaly neporušené. Oběť podle policie vraha pravděpodobně znala. Podnikatel se totiž do bytu nastěhoval těsně před zločinem a jen velmi málo lidí mělo vědět, kde nově bydlí. Byla to jeho první noc v novém bytě. Možné je i to, že měl vrah klíč od dveří.
Nevařil byl zavražděn ve své vlastní posteli. Vrah jej nejprve udeřil tupým předmětem do obličeje. Policie následně spekulovala o tom, že mohlo jít o podnikatelův notebook, který z místa činu zmizel. Následovalo 30 ran nožem. Vrah mířil hlavně na hrudník oběti. Podnikatel neměl šanci přežít.
Útok byl zřejmě rychlý a nečekaný, kriminalisté totiž na podnikatelově těle nenašli zranění, která by nasvědčovala, že se útoku stihl bránit. Nevařil přitom měl být zběhlý v bojových sportech.
Policie tehdy po vrahovi pátrala. V úvahu přicházeli lidé z podnikatelova okolí. Vyšetřování ale neukázalo na nikoho konkrétního, ačkoliv policie podezření měla. A případ tak šel na devět let k ledu.
Průlom nastal na začátku roku 2014. Krátce předtím totiž při policejním prezidiu vznikl speciální tým Tempus, který se začal věnovat výhradně odloženým případům, takzvaným pomníčkům. A nyní slavil úspěch.
U roky staré vraždy se jim podařilo dohledat pachatele. Alespoň si to kriminalisté v tu dobu mysleli. "Mikrovlákna z oblečení vraha byla na posteli a na oblečení zavražděného, což znamená, že obžalovaný byl v kontaktu s obětí těsně před útokem," zaznělo následně u soudu, jakým způsobem člověka, kterého tehdy považovali za vraha, dopadli.
Byl jím řidič a osobní strážce podnikatele Martin Bódiš, kterého policie podezírala už během původního vyšetřování. Muž mimo jiné dohlížel na herny, které podnikatel provozoval. Ten ale s jeho prací údajně nebyl spokojen a plánoval ho propustit. Ve hře měly být i peníze, které bodyguard prý svému zaměstnavateli dlužil.
"Motivem k vraždě byla snaha přilepšit si, ale hlavně osobní rozpory s podnikatelem," uvedla obžaloba k údajnému motivu vraždy. Muž pak neobstál ani na detektoru lži. Policistům se pak údajně i přiznal, když jej eskortovali na výslech.
U soudu pak zazněly i znalecké posudky psycholožky a psychiatra. Ti poukazovali na to, že Bódiš trpí disociální poruchou osobnosti. Ta se lidově označuje jako psychopatie. Odborníci muže označili za citově nestabilního, impulzivního a neschopného sebereflexe.
Soud nakonec Bódiše uznal vinným. On sám ovšem vinu odmítal. Přesto byl odsouzen ke 13 rokům vězení. Ve své době se o případu mluvilo jako o prvním, kdy pachatel skončil za mřížemi díky oddílu Tempus.
Jenže Bódiš se odvolal, vrchní soud verdikt zrušil a vrátil první instanci. Chyběly totiž přímé důkazy. A u soudu pak zazněla další svědectví.
"Nějak jsme se zfetovali a on se pochlubil. Řekl, že byl ve vazbě, nějaká vražda, ale že to policajtům nevyšlo," popsal tehdy dealer, který měl bodyguardovi prodávat pervitin. Bódiš to označil za pomstu a lež.
Soud nakonec muže odsoudil podruhé. Opět na 14 let. Odsouzený ale vinu dál popíral. "Rozhodování v tomto případu bylo velmi obtížné, nad spisem jsme strávili řadu hodin. Uvědomujeme si, že proti Bódišovi svědčí hlavně nepřímé důkazy, ale ať jsem se na tento případ díval z kterékoliv strany, vždy jsem dospěl k závěru, že obžalovaný tento skutek spáchal," uvedl soudce.
Justiční kolečko se však zopakovalo. Vrchní soud rozhodnutí opět zrušil. Bódiš zůstával ve vazbě a očekával konečný verdikt. Vinu stále odmítal.
Když se justiční kolo rozjelo nanovo, k soudu dorazil další svědek. Ten uvedl, že od Bódiše slyšel, měl podnikatele jen uspat, aby mu někdo jiný mohl vzít notebook. Podle svědka totiž byly v zařízení údaje ke smlouvám v hodnotě 30 milionů korun, které podnikatel před vraždou uzavřel. Obžalovaný to označil za nesmysl.
K rozuzlení soud dospěl až deset let po vraždě, v roce 2015. Bódiše nakonec osvobodil. "Nebylo opatřeno tolik důkazů, aby byl nezpochybnitelný závěr, že se obžalovaný tohoto jednání dopustil. Není zde žádný přímý důkaz, řetězec nepřímých důkazů nepostačuje k tomu, aby byl vysloven závěr o vině," uvedl soudce, ačkoliv uvedl, že si myslí, že muž měl s vraždou něco společného. To ale k prokázání viny nestačí. Vše se ještě snažila zvrátit státní zástupkyně, ale neuspěla.
Bodyguard tak byl definitivně volný. A případ znovu usnul. "Pokud nové poznatky nevedly k odsouzení pachatele, vrátí se věc na krajskou kriminálku a v případě, že budou známy nové skutečnosti odlišné od již prověřovaných, bude prověřování obnoveno. Zatím ale k předání věci na krajskou kriminálku nedošlo, takže se tím v současné době nezabývá," uvedla v roce 2021 mluvčí krajské policie Lenka Javorková.
Promlčecí lhůta vraždy je 20 let. Tato doba od zločinu uplynula ve středu 1. října 2025. "Ano, můžeme potvrdit, že dnešním dnem uběhla promlčecí lhůta v případu vraždy muže z Otrokovic, která byla spáchána dne 30. 9. 2005," uvedla na dotaz Aktuálně.cz Šárka Trnková z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.
Vrah tak spravedlnosti nadobro unikne. A to i kdyby se přiznal. I k takovým případům v Česku už došlo. Například v roce 2017 se policistům přiznal vrah k uškrcení muže v bytě na pražském Barrandově. Jelikož ale od vraždy tehdy uplynulo 33 let, trestu unikl - právě kvůli vypršení promlčecí lhůty.