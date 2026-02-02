Přeskočit na obsah
Diskusní pořad Novy Za pět minut dvanáct bude nově moderovat Bára Divišová

ČTK

Sobotní diskusní pořad Za pět minut dvanáct na TV Nova bude od 7. února moderovat politická reportérka a moderátorka Bára Divišová. Dosavadní moderátor Martin Čermák zůstává i nadále jednou z hlavních tváří Televizních novin. Zároveň se připravují rozsáhlejší dramaturgické změny s cílem nabídnout divákům ještě atraktivnější a dynamičtější formát, oznámila dnes Nova v tiskové zprávě.

Bára Divišová Zdroj: TV Nova
"Bára je respektovanou novinářkou, která dlouhodobě prokazuje své moderátorské schopnosti ať už v našem internetovém diskusním formátu Napřímo na TN Live, nebo při loňských předvolebních debatách. Věřím, že ve své nové roli naplno uplatní své bohaté profesní zkušenosti,“ uvedl ředitel zpravodajství a publicistiky TV Nova Kamil Houska.

Nova vysílá diskusní politický pořad Za pět minut dvanáct od konce října 2023. Konkurenční televize Prima vysílá v neděli diskusní pořad Partie Terezie Tománkové a Česká televize také v neděli nabízí divákům Otázky Václava Moravce.

