Diskusní pořad Novy Za pět minut dvanáct bude nově moderovat Bára Divišová

Sobotní diskusní pořad Za pět minut dvanáct na TV Nova bude od 7. února moderovat politická reportérka a moderátorka Bára Divišová. Dosavadní moderátor Martin Čermák zůstává i nadále jednou z hlavních tváří Televizních novin. Zároveň se připravují rozsáhlejší dramaturgické změny s cílem nabídnout divákům ještě atraktivnější a dynamičtější formát, oznámila dnes Nova v tiskové zprávě.
"Bára je respektovanou novinářkou, která dlouhodobě prokazuje své moderátorské schopnosti ať už v našem internetovém diskusním formátu Napřímo na TN Live, nebo při loňských předvolebních debatách. Věřím, že ve své nové roli naplno uplatní své bohaté profesní zkušenosti,“ uvedl ředitel zpravodajství a publicistiky TV Nova Kamil Houska.
Nova vysílá diskusní politický pořad Za pět minut dvanáct od konce října 2023. Konkurenční televize Prima vysílá v neděli diskusní pořad Partie Terezie Tománkové a Česká televize také v neděli nabízí divákům Otázky Václava Moravce.
Slavia? Ztráta, ztráta a ještě jedna ztráta, říká Fukal. Imponuje mu cenný navrátilec
„Slavia v Pardubicích ztratila dva body, ztratila část náskoku v tabulce a ztratila pro několik dalších zápasů i klíčového hráče. Domácí naopak dokázali, že se mistr dá o body obrat,“ říká bývalý český reprezentant Milan Fukal v pravidelném komentáři pro Aktuálně.cz k dění ve fotbalové lize.
Chaos v Polsku: Pár po rozvodu zjistil, že vůbec rozvedený není. Může se to týkat tisíců lidí
Tisíce lidí v Polsku, kteří se domnívají, že jsou už několik let rozvedení, se mohou dozvědět, že podle práva jsou stále svoji. Upozorňuje na to server Politico. Tento zmatek je podle něj následkem bitvy o justiční reformy zavedené za předchozí národněkonzervativní vlády Práva a spravedlnosti, které se současný proevropský kabinet premiéra Donalda Tuska snaží zrušit.
ŽIVĚ„Abychom se neokřikovali přes média.“ Klempíř pozve protestující umělce na ministerstvo
Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce pozvat vystupující z nedělních demonstrací na podporu prezidenta Petra Pavla na ministerstvo kultury. „Ještě dnes všechny ty umělce z pódia pozvu na ministerstvo, abychom si to vyříkali z očí do očí, neokřikovali jsme se přes média,“ uvedl Klempíř ke svým plánům.
Nový arcibiskup – proč se Vatikán nemohl tak dlouho rozhodnout? A jak probíhá výběr?
Ani liberál, ani radikální konzervativec, ale uměřený vzdělaný muž s tituly z filozofie, kunsthistorie i ekonomie. Tak hodnotí nového pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla profesor teologie a bývalý rektor Jihočeské univerzity Tomáš Machula. „Má vyrovnanou, klidnou a konsenzuální povahu, výborné komunikační schopnosti a s lidmi se dokáže domluvit,“ říká.
„Nejsme zvířata.“ Ceny Grammy dokázaly, že tradiční i liberální může stát vedle sebe
Největší hudební noc roku se letos odehrála mezi 1. a 2. únorem – chudá na bulvární skandály, zato bohatá na oslavu různorodosti. Ceny v hlavních kategoriích byly rozdány dle očekávání insiderů a jejich udílení poměrně odvážně nešlo na ruku masovým trendům: Kendrick Lamar, Bad Bunny, Billie Eilish.