Moravec: Ať mi řeknou do očí, že chtějí Otázky zrušit. ČT chce někdo zlikvidovat

Proč nebyl Tomio Okamura více než deset let v Otázkách Václava Moravce?
Zprvu si Tomio Okamura soustavnou veřejnou kritikou dramaturgie OVM snažil zajistit, aby byl pravidelným hostem, což by v každé normální zemi bylo vnímáno jako politický nátlak na redakční autonomii média veřejné služby. Poté byl nespokojený s mým výkonem v Superdebatě ČT před volbami 2017 a odmítl naše pozvání.
Po roce 2020 se generální ředitel České televize Petr Dvořák ocitl pod tlakem nejen tehdy nově zvolených členů Rady ČT, jejichž složení si ostatně na svých sociálních sítích Okamura pochvaloval. To se projevilo mimo jiné přidáním pasáže do výroční zprávy ČT, že "zastoupení SPD v politickém zpravodajství neodpovídá zastoupení této strany v Poslanecké sněmovně". Byť se ředitel proti tomuto tlaku ohradil, následně se rozhovory s Tomiem Okamurou objevily v průběhu necelého měsíce čtyřicetkrát ve vysílání ČT24.
Pokračování těchto tlaků, které nyní opět vyplouvají na povrch jako další dějství absurdního dramatu o zvaní/nezvaní jednoho konkrétního politika, je o to vtipnější v situaci, kdy OVM jako jediný pořad politického zpravodajství a publicistiky ČT podle analýz MediaTenor dodržují zastoupení politiků SPD přesně podle relevance stran v parlamentu.
A když se podíváte na dění v ČT po roce 2023 kolem dvou pořadů, které moderuji, tak je to stále o jednom jediném: Ať už jsem konečně vyhozen.
Podle jakého klíče vybíráte hosty, které si do OVM zvete?
Hosté by měli být aktuálními aktéry zásadních dějů či relevantní odborníci, jejichž pozvání nepodléhá vnějším tlakům, jak garantuje v článku 5.16 Kodex ČT. I proto jsme kupříkladu v posledních dvou vydáních OVM měli dvakrát za sebou předsedu Motoristů Petra Macinku.
Byla to aktuální reakce na zásadní povolební dění kolem této strany. A teď si vezměte, že pokud bychom přistoupili na protizákonnou vnější dramaturgii uplatňovanou některými radními ČT, tak by se Macinka již nemohl v opřadu do konce roku objevit, protože si vyčerpal "předsednickou kvótu", která navíc ani v zákoně o ČT, ani v kodexu není.
Vždy byl a je hlavní klíč vazba a kompetence hostů k danému tématu a jejich vztah k aktuálnímu dění. OVM děláme pro diváky - a ne pro konkrétní politiky či radní. Tato vaše otázka míří na to, kam jsme se v posledních letech dostali v české žurnalistice, hlavně v České televizi v souvislosti s její pseudovyvážeností.
Kvóta předsedů v zákoně není
Podle některých radních ale Českou televizi zákon a její Kodex ohledně vyváženosti, objektivity a nestranností zavazují k tomu, že má do svých pořadů zvát všechny předsedy politických stran zastoupených parlamentu…
Radní, kteří to tvrdí, ty dokumenty buď nečetli, nebo lžou - přičemž nevím, co je horší. My, jako konkrétní pořady České televize v čele s OVM, čelíme od roku 2020 bezprecedentnímu tlaku a účelové dezinterpretaci zákona a kodexu ze strany části členů Rady. Ani v zákoně, ani v kodexu se sousloví "předseda politické strany či hnutí" vůbec nevyskytuje. Píše se tam o názorových a politických proudech ve společnosti a článek 6.2 zcela jasně hovoří o vyváženosti vysílání jako celku.
Porušování zákona o České televizi ze strany některých radních nás posouvá k tomu, že za chvíli bude ředitel zpravodajství servilně žádat radní, aby stanovili kvóty a počty, kolikrát má být ten který předseda politické strany pozván do ČT, v kterých měsících, dnech a hodinách, aby byla Rada spokojena. A to nelze akceptovat.
Mrzí vás, že se tyto tlaky týkají v tak velké míře právě vašeho pořadu?
Celou tou situací se náramně bavím, ale znovu opakuji, jde o účelové dezinterpretace Kodexu ČT a zákona o ČT. Říkám účelové, protože stále řešíme předsedy stran zastoupené především ve sněmovně. A omezeně se hledí na horní komoru parlamentu, krajská zastupitelstva a další relevantní názorové a politické proudy ve společnosti, jak konstatuje preambule a článek 6.2 Kodexu ČT.
Je smutné, že se k tomu nevyjadřuje akademická sféra, že nikdo nemá odvahu říct, jak je to celé "ujeté" - že se redukuje zastoupení názorových proudů ve společnosti na to, že si budeme dělat čárky za předsedy sněmovních stran.
A je ještě úsměvnější, že témata týkající se SPD a jeho předsedy opakovaně otevírají od roku 2020 především radní, kteří mají tu politické, tu ekonomické zájmy ve vztahu k této straně.
Odpověď na interpelace zmizela
V každém případě má být na listopadovém jednání Rady ČT zařazen bod týkající se přítomnosti předsedů politických stran a hnutí zastoupených parlamentu v Otázkách Václava Moravce…
Tento bod, pokud bude projednán, zcela jasně porušuje zákon o České televizi.
Mluvil o tom s vámi ředitel Hynek Chudárek nebo šéf divize zpravodajství Petr Mrzena?
Generální ředitel o tom s námi zatím nemluvil, protože má asi spoustu důležitějších starostí, než řešit jeden konkrétní pořad, který je navíc z hlediska citovanosti, neprohraných soudních sporů i sledovanosti úspěšný. Na jednom z předchozích zasedání Rady se nechal slyšet, že se na to "zeptá Vaška Moravce". Zatím se ale "Vaška Moravce nezeptal".
Nicméně Haně Andělové, která je vedoucí dramaturgyní OVM, přišla z vedení zpravodajství žádost, že má odpovědět na interpelaci radního Luboše Xavera Veselého. Což udělala, ale v materiálu, který následně doputoval k Radě ČT, její odpověď nebyla…
Jinými slovy mi říkáte, že odpověděla někomu ze svých nadřízených a od nich to nedoputovalo k radním?
Ano. Nedoputovalo.
Jak si to vysvětlujete?
Myslím, že někomu asi mohlo vadit poukázání na ekonomické zájmy zaměstnavatele jednoho z radních ČT. Zmíněný radní, který se neustále ptá na přítomnost konkrétního politika v konkrétním pořadu (Veselý, pozn. red.), přičemž jeho zaměstnavatel, pokud tedy není vlastníkem té firmy on sám, pravidelně za úplatu školí politiky SPD… Pokud tohle není učebnicový střet zájmů, tak střet zájmů vůbec neexistuje!
Takže ta odpověď na interpelaci šla "na stůl" Petru Mrzenovi a ten to neposlal dál?
Nevím, kdo to neposlal dál. A jako zaměstnanci mi to ani nepřísluší posuzovat či dokonce vyšetřovat. To rád přenechám kupříkladu Státnímu úřadu inspekce práce. Jediné, co mohu v této tragikomické situaci dělat, je i tímto rozhovorem hájit argumenty nutnosti odolávání vnějším tlakům, které jsou čím dál silnější, o protizákonnosti ani nemluvě.
Přijde mi ale absurdní, že se mezi jednotlivými stupni managementu ČT "ztratí" vedením vyžádaná argumentace vedoucí dramaturgyně pořadu, a její odpověď proto k Radě ČT vůbec nedoputuje.
"Někteří radní se cítí být nad zákonem"
V každém případě je to materiál, který se měl dostat k rukám radních a nedostal se tam.
Přesně tak. A, mírně řečeno, velmi podivný diskriminační je i tento selektivní přístup, když se řeší zvaní jednoho konkrétního politika do jednoho konkrétního diskuzního pořadu. Proč neřešíme, kolikrát byl či nebyl jiný předseda jiné strany v jiném diskuzním pořadu? ČT má takových pořadů mnoho. Proč se nerovné zacházení ze strany části radních, na což mám i dokument jako výsledek jednoho z právních kroků, který jsem před půl rokem podnikl, týká v jejich krocích pouze OVM?
Rada ČT má podle zákona i kodexu hodnotit vyváženost vysílání ČT jako celku. Nechci se opakovat, ale buď zákon platí pro všechny, a my tedy žijeme v právním státě, anebo jsou někteří lidé, v tomto případě jde o některé radní ČT, nad zákonem, a my v právním státě nežijeme - tady není možné, být někde na půl cesty.
Jsme svědky toho, že někteří radní chtějí usneseními zasahovat do obsahů konkrétních pořadů, což jim zákon nejen neumožňuje, ale dokonce výslovně zakazuje. To, že jde v několika případech o stejné radní, kteří už jednou ČT svým nezákonným jednáním škodu způsobili, když ilegálně odvolali dozorčí komisi, je možná náhoda, ale možná také není. Možná se tito lidé skutečně cítí být nad zákonem.
Rada ani její členové nesmějí podle zákona přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů…
To tvrdíte vy a zákon samozřejmě také, ale realita je zcela jiná. A jsme opět u toho: tady se, bohužel, porušuje platný zákon, porušuje se opakovaně, a to tak často, a tak masivně, že začíná jít o porušování nikoli nahodilé, ale o porušování systematické.
Třešničkou na dortu jsou pak komické situace, kdy jeden z radních - a ti mají hájit zájmy veřejnosti, a ne zájmy soukromé - si ve svém vlastním internetovém vysílání (XTV, pozn. red.) dělá rozhovor s předsedou nejsilnější politické strany v čase Superdebaty ČT.
Zmínil jste, že Petr Dvořák se za vás a váš pořad jako ředitel postavil. Jak se změnila situace poté, co ve funkci skončil? Zesílil tlak?
Obávám se, že po odchodu Petra Dvořáka zmizely některé důležité "živé štíty", kterými je v každém médiu veřejné služby silný management, v čele s ředitelem zpravodajství. To on se musí zasadit o to, aby politické a ekonomické tlaky nedopadaly na konkrétní pořady či novináře. Jenže tady se stal v uplynulých letech pravý opak a někteří tvůrci a novináři ku škodě ČT tuto instituci opustili. Buď byli vyhozeni, anebo odešli, protože necítili dostatečnou podporu managementu.
Pokud by měl člověk silně rozvinuté konspirační myšlení, tak by mohl podlehnout interpretaci, že to byl v roce 2020 i po něm geniální tah: navolit do Rady ČT lidi tak, aby nejhlasitější byli ti s různými politickými a ekonomickými zájmy, kteří televizi veřejné služby z povahy věci nenávidí.
Vždyť někteří z nich opakovaně nahlas říkají, jak skvělé by bylo napojit ČT na státní rozpočet bez pojistek nezávislosti jako je tomu v severských zemích - a tím plní i politické zadání, aby byli na jaře příštího roku opět zvoleni. Stručně řečeno: cesta k zestátnění České televize započala už v roce 2020.
Nástupcem Petra Dvořáka byl Jan Souček, ten ale ve funkci vydržel jen rok a půl. Poté poskytl poměrně otevřený rozhovor Respektu, ve kterém řekl, že čelil tlaku na vaše odvolání.
Ano, Jan Souček mi to řekl už v lednu letošního roku. A když několik dnů před odvoláním konstatoval, že byl vydírán, tak mě to nepřekvapilo. Od začátku roku, kdy se mi svěřil, jakým tlakům čelí, mi začaly dávat kroky Rady ČT proti Fokusu a OVM smysl. Jeho zmíněný rozhovor pro Respekt je zajímavý také v tom, že jsem se v něm poprvé dozvěděl, že byl obcházen i vlastními podřízenými.
Počítal jsem s tím, že ke zrušení Fokusu dojde. Tehdy tvrdil, že mu seznam pořadů, jejichž výroba se pozastavuje, dal ředitel zpravodajství Petr Mrzena. A že nemůže říkat řediteli zpravodajství, protože to učinil už na konci loňského roku, že Fokus nezruší.
Jak vám to zdůvodnil?
Komické bylo, že se to zdůvodňovalo tím, jak je výroba rušených pořadu drahá, přitom některé z nich byly za pár tisíc korun jako Archiv ČT. Fokus při jeho nadprůměrné sledovanosti v daném vysílacím okně, s ohledem na reprízovatelnost a vtažení nejmladší generace do diskuse se zajímavými hosty, rozhodně nepatří k tomu nejdražšímu na ČT24, stejně jako Archiv ČT24.
Fakticky šlo o to obložit Fokus VM dalšími pořady, aby to nepůsobilo tak, že se ruší pouze tento jeden pořad. Platí ale, že Jan Souček oddálil zrušení Fokusu o tři měsíce, v tomto jsou jeho slova v rozhovoru pro Respekt autentická.
V managementu chybí "živé štíty"
Za Jana Součka ale na druhou stranu skončil třeba pořad 168 hodin, Jakub Železný skončil jako moderátor Událostí, personální změny byly také třeba v Reportérech…
Ano - před veřejností nese veškerou zodpovědnost za tyto záležitosti generální ředitel. Jenomže třeba Petr Dvořák měl loajálního Zdeňka Šámala jako ředitele zpravodajství a publicistiky a my přímo nad sebou statečnou vedoucí tvůrčí skupiny, dokumentaristku Andreu Majstorovič.
Oni věděli, že nejdůležitější věcí, kterou musí management zpravodajství a publicistiky ČT dělat, je držet ochrannou ruku nad podřízenými, a ne běhat po Praze mezi radními, politiky a miliardáři ve snaze zavděčit se jim. Že musí naopak věnovat čas stavění zdí, posilujících nezávislé fungování redakce. Obávám, že nyní je to jinak.
Nikdo narovinu neřekl, že mě chtějí "vypnout"
Řekl vám někdo na rovinu, zda a proč chtějí zrušit OVM?
Takto mi to nikdo do očí otevřeně neřekl. Myslím, že mi nepřísluší, ptát se svého nadřízeného, zda mám být zrušený. Když Jan Souček nastupoval do funkce, řekl veřejně, že jsem rodinné stříbro… které mělo být zakopáno.
Krátce předtím, než nastoupil do funkce, prohlásil, že zvažuje vznik ještě jednoho diskusního pořadu vedle OVM.
Už Jiří Janeček čelil tlakům, aby nebylo na obrazovkách ČT moc drzého Moravce. Vznikl tehdy nový diskuzní formát Máte slovo, který měl rozředit tlaky na ČT kvůli OVM. Česká televize mohla tvrdit, že má v hlavním večerním vysílacím čase lepší diskusní pořad.
Od té doby vznikly další diskuzní formáty typu Interview ČT24, Týden v politice, Politické spektrum, přestal jsem moderovat předvolební diskuse. Za Jana Součka vznikl pořad Z kraje jako údajně regionální OVM. Nyní máme další nedělní diskusní pořady Duel a Události, komentáře týdne. Kolik dalších diskusních pořadů ještě musí vzniknout, aby se jim rada s věnovala takovou péčí, jakou jsou obdařeny OVM?
Trapná šikana, ať řeknou, že mám skončit
Čím si vysvětlujete, že ostatní pořady nedostávají od radních takovou "čočku"?
OVM jsou jedenadvacet let nejcitovanější a nejsledovanější televizní diskusí v zemi. Jejich druhá hodina je nejsledovanějším pravidelným pořadem na ČT24, který má téměř dvojnásobnou sledovanost oproti jiným formátům zpravodajské ČT24. A já jakožto jeho tvář za to stále čelím interpelacím některých radních a jejich účelové šikaně.
To chování je ale takovou zvláštní směsicí směšnosti, zloby a trapnosti, že je mi za některé aktéry až stydno. Ať to řeknou napřímo. Ať otevřeně a nahlas řeknou, že mám opustit ČT a že pořad OVM má být zrušen. Vždyť jim všechny tyto infantilní a nedůstojné pletichy přece nemůžou přinášet žádné uspokojení. Alespoň doufám…
Jak vidíte budoucnost České televize? Na mysli mám plán hnutí ANO, který spočívá ve zrušení koncesionářských poplatků. Umíte si představit, že bude ČT financována ze státního rozpočtu?
Umím, protože Slovensko nám s ohledem na jazykovou a kulturní blízkost, včetně stavu politické kultury ukázalo, co je cílem. A nejde jen o politické, ale i o ekonomické tlaky. Prolínají se. Když budeme mít ochromenou polostátní televizi se slabým managementem, tak začnou logicky prestiž a relevance takové televize upadat. Což bude vyhovovat komerčním vysílatelům, protože se diváci přelijí k nim.
A logicky: většině hráčů, ať už politických, nebo těch na trhu, bude vyhovovat, pokud bude mít ČT postavení a sledovanost jako Slovenská televízia a rozhlas. Aby to byla taková hezky znormalizovaná "vládní vlnka". A část radních zjevně takové zadání systematicky plní. Teď je otázka, zda jde o politické nebo ekonomické zadání či dokonce obojí, jehož cílem je, aby Česká televize byla irelevantní.