Další ministři v karanténě. Maláčová a Petříček ruší program, budou pracovat z domova

Mezi deseti finalisty Dublinské literární ceny jsou polská spisovatelka Olga Tokarczuková nebo Francouz Édouard Louis. Čech Jaroslav Kalfař byl se svým anglicky psaným románem Kosmonaut z Čech v širších nominacích, do užšího výběru se ale nedostal. Vítěze, jenž se s překladatelem rozdělí o šek na 100 tisíc eur, v přepočtu 2,6 milionu korun, porota oznámí 22. října.

Dalšími nominovanými jsou Angličanka Pat Barkerová s románem The Silence of the Girls, severoirská rodačka Anna Burnsová za prózu Mlékař, která brzy vyjde v češtině, íránsko-francouzská prozačiak Négar Djavadi s knihou Disoriental nebo Kanaďanka Esi Edugyan za román Washington Black. Seznam nominovaných uzavírají Američané Tayari Jonesová, Sigrid Nunezová a Tommy Orange plus indická prozaička Anuradha Royová.

Tokarczuková je nominovaná za překlad románu Svůj vůz i pluh veď přes kosti mrtvých, Édouard Louis za Dějiny násilí. Oba tituly již vyšly v češtině.

Ocenění od roku 1996 uděluje dublinská radnice. Nominace navrhují veřejné knihovny z celého světa včetně těch českých. Letos se sešlo 156 návrhů. Loni zvítězila Američanka Emily Ruskovichová s knihou Idaho.