Venčení psa 1, večer v baru 9. Chytrá karanténa seřadila činnosti podle rizika nákazy

Nemůžete se kvůli obavě z nákazy koronavirem rozhodnout, zda půjdete na večeři k přátelům, do divadla nebo do tělocvičny? Rozlišit situace s nižším a vyšším rizikem střetu s covidem-19 by měl lidem nový přehled Chytré karantény, která na základě svých dat seřadila různé činnosti podle míry nebezpečí kontaktu s nákazou. Zároveň dodává, že při dodržování hygienických zásad se riziko výrazně snižuje.

Přehled Chytré karantény se ovšem na sociálních sítích zatím setkal spíše s kritikou. Nápadně se totiž podobá grafice Texaské lékařské asociace zveřejněné před několika měsíci. Podle ministerstva zdravotnictví se Chytrá karanténa americkou analýzou inspirovala a její data "ověřila" na českém prostředí. "Zkušenosti hygieniků a data Chytré karantény potvrdily, že i v prostředí Česku vznikají klastry nejčastěji v barech a na diskotékách. Velmi problematická je také hromadná doprava a velké koncerty," uvedlo ministerstvo pro Aktuálně.cz. Chytrá karanténa analyzovala tisíce dat, abychom mohli sestavit přehled činností podle míry rizika nákazou koronavirem. Pokud ale dodržíte hygienické zásady, tak se riziko výrazně snižuje. pic.twitter.com/geY5d4OOp4 — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) August 31, 2020