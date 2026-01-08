Přeskočit na obsah
8. 1.
Cizí muž chtěl ze školky v Liberci odvést dítě, zabývá se tím policie

ČTK

Cizí muž se pokusil ve středu z jedné mateřské školy v Liberci odvést dítě, vydával se za jeho strýce. Učitelka mu dítě nepředala, incident vyšetřuje policie. Její regionální mluvčí Vojtěch Robovský ve čtvrtek řekl, že muž se nedostal s dítětem do kontaktu a zatím ho z ničeho neobvinili.

Chlapec, kluk, dítě, škola, ilustrační foto
Ilustrační foto. Foto: Shutterstock
Na místě policie zjistila mužovu totožnost, případ zaevidovala a shromažďuje další podklady, uvedl mluvčí.

Incident byl policii nahlášen ve středu před 14:00. Mateřská škola o něm zároveň informovala i rodiče vyvěšením oznámení na nástěnce. Fotografie dopisu se následně objevila na sociálních sítích, na což upozornily například servery iDNES.cz a Novinky.cz.

Neznámý muž si do školky přišel vyzvednout jedno dítě s tím, že je jeho strýc Michal. Nebyl ale na seznamu těch, kdo ho může vyzvednout. Proto mu dítě učitelka odmítla předat. "Šla se podívat ven a zjistila, že se jedná o muže, který je v okolí známý tím, že zastavuje děti, dává se s nimi do řeči, mává na ně přes plot. Okamžitě jsme zavolali na policii, která přijela, výpovědi paní učitelky a asistentky zaznamenala a případem se bude dále zabývat," citoval server Novinky.cz z dopisu od vedení školky.

