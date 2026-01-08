Cizí muž chtěl ze školky v Liberci odvést dítě, zabývá se tím policie

Cizí muž se pokusil ve středu z jedné mateřské školy v Liberci odvést dítě, vydával se za jeho strýce. Učitelka mu dítě nepředala, incident vyšetřuje policie. Její regionální mluvčí Vojtěch Robovský ve čtvrtek řekl, že muž se nedostal s dítětem do kontaktu a zatím ho z ničeho neobvinili.
Na místě policie zjistila mužovu totožnost, případ zaevidovala a shromažďuje další podklady, uvedl mluvčí.
Incident byl policii nahlášen ve středu před 14:00. Mateřská škola o něm zároveň informovala i rodiče vyvěšením oznámení na nástěnce. Fotografie dopisu se následně objevila na sociálních sítích, na což upozornily například servery iDNES.cz a Novinky.cz.
Neznámý muž si do školky přišel vyzvednout jedno dítě s tím, že je jeho strýc Michal. Nebyl ale na seznamu těch, kdo ho může vyzvednout. Proto mu dítě učitelka odmítla předat. "Šla se podívat ven a zjistila, že se jedná o muže, který je v okolí známý tím, že zastavuje děti, dává se s nimi do řeči, mává na ně přes plot. Okamžitě jsme zavolali na policii, která přijela, výpovědi paní učitelky a asistentky zaznamenala a případem se bude dále zabývat," citoval server Novinky.cz z dopisu od vedení školky.
Mladou ženu z Blanenska, jež se v úterý nevrátila domů, našla policie v pořádku
Policisté našli osmnáctiletou ženu z Blanenska, která se v úterý nevrátila domů a ve středu ráno nepřišla do školy. Je nezraněná a v pořádku, uvedl na policejním webu mluvčí David Chaloupka. "I díky množství podnětů se dnes pohřešovanou podařilo vypátrat v sousední zemi, je nezraněná a v pořádku," napsal mluvčí.
Spojené státy zažijí kvůli své migrační politice nižší růst populace, uvádí úřad
Spojené státy v příštích deseti letech zažijí nižší růst populace, a to kvůli přísnější migrační politice, kterou prosazuje administrativa prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z analýzy nezávislého Rozpočtového úřadu Kongresu (CBO), na kterou upozornila stanice NPR. Do roku 2035 by Spojené státy měly mít 357 milionů obyvatel.
ŽIVĚMacinka s Pavlem se viní z faulů, do hádky vstoupil i šéf Ústavního soudu
Obava ministra zahraničí a předsedy strany Motoristé Petra Macinky, že by Ústavní soud (ÚS) při rozhodování o případné kompetenční žalobě stranil prezidentovi Petru Pavlovi, je podle předsedy soudu Josefa Baxy nesmyslná. Soud je nezávislý a nestranný, řekli Baxa i bývalý člen soudu Jaromír Jirsa. Kompetenční žaloba je jedna z možností, jak vyřešit patovou situaci kolem poslance Motoristů.
ŽIVĚMoskva odmítá přítomnost západních vojáků na Ukrajině. Budou legitimní cíl, varuje
Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila ve čtvrtek mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová podle státní agentury TASS. Rusko dlouhodobě odmítá přítomnost vojáků západních zemí na Ukrajině, kterou v únoru 2022 vojensky napadlo.
Ostrava nabídne Putinovu klec. Výstava představí příběhy politických vězňů v Rusku
Výstava Putinova klec, která prostřednictvím ilustrací přibližuje vybrané případy současných politických vězňů odsouzených v Rusku například za nesouhlas s agresí proti Ukrajině, bude od 15. ledna k vidění v Ostravě na Masarykově náměstí. Oznámila to Aneta Trojáková z Ostravského muzea, které se na pořádání podílí společně s organizací Gulag.cz.