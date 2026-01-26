Cimický znovu před soudem. Státní zástupkyně žádá pět let vězení a zákaz činnosti

Státní zástupkyně navrhla v závěrečné řeči pro psychiatra Jana Cimického viněného ze znásilnění a vydírání pět let vězení. Protože se Cimický podle žalobkyně dopouštěl činů v souvislosti s výkonem lékařské profese, žádá pro něj i desetiletý zákaz činnosti.
Návrh státní zástupkyně je stejný jako při prvním hlavním líčení, kdy soud Cimického nepravomocně uznal vinným. Rozhodnutí ale tehdy zrušil odvolací soud.
„Domnívám se, že dalšími hlavními líčeními byla jednoznačně prokázaná vina obžalovaného tak, jak byla podána v obžalobě,“ řekla žalobkyně Martina Adámková. Cimickému navrhla nejpřísnější možný trest. Adámková odkázala na svou závěrečnou řeč z listopadu 2024, kdy mimo jiné uvedla, že lékař v trestním řízení neprojevil žádnou sebereflexi.
Cimický se jednání nezúčastnil, vinu dlouhodobě odmítá. Jeho obhájce přednese závěrečný návrh odpoledne.
Devětatřicet případů
Pětatřiceti případů vydírání a čtyř znásilnění se Cimický podle obžaloby dopustil mezi lety 1979 a 2019. Ženy, které byly převážně pacientkami Psychiatrické nemocnice Bohnice a později centra duševního zdraví Modrá laguna, podle žalobců lékař osahával, líbal nebo s nimi prováděl další sexuální praktiky.
Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi. Různá právní kvalifikace žalovaných skutků souvisí se změnou trestního zákoníku v roce 2010.
Obvodní soud původně uznal Cimického vinným ve všech bodech obžaloby, uložil mu trest podle návrhu státní zástupkyně. Podle odvolacího senátu Městského soudu v Praze však rozsudek trpěl vadami z hlediska prováděných důkazů. Rozhodnutí odvolací soud zrušil a nařídil věc znovu projednat.
Obvodní soud proto od podzimu v hlavním líčení neveřejně přehrával záznamy výpovědí poškozených žen, znovu je nevyslýchal. Následně čekal na zpracování znaleckého posudku o jedné z poškozených. Ohledně toho dnes znalkyně neveřejně vyslechl.
Poškozené ženy požadují po Cimickém náhradu újmy v částkách od 80 tisíc korun do půl milionu korun. Dohromady po psychiatrovi žádají zhruba šest milionů korun. Jejich právní zástupkyně dnes v závěrečných řečech navrhly, aby soud ženám nároky přiznal. U jedné z nich požadavek advokátka navýšila. Právní zástupkyně upozornily mimo jiné na to, že Cimický zneužil nerovného vztahu mezi pacientem a lékařem.
ŽIVĚNa Hradě si nevšimli, že už nevládne Fiala? Okamura tepal před schůzkou prezidenta
Pro celou koalici je nepřijatelný návrh společné deklarace, který před dnešním jednáním ústavních činitelů připravil Pražský hrad, prohlásil šéf SPD Tomio Okamura.
Krása zániku. Astronomové nahlédli do „Božího oka“ a spatřili konec světa
Vypadá jako obří zornice upřená z hlubin vesmíru přímo na nás. Helixova mlhovina, přezdívaná „Boží oko“, je ale monumentálním hřbitovem. Nové snímky z teleskopu Jamese Webba odhalují detaily hvězdné agonie v takovém rozlišení, že vědci poprvé vidí to, co za pět miliard let čeká i Slunce a Zemi. Podívejte se, jak hvězdy umírají a jak se z jejich pozůstatků rodí materiál pro vznik nových světů.
"Čeho je moc, toho je příliš." Stáhne Trump imigrační agenty z Minneapolisu?
Americký prezident Donald Trump čelí sílícím výzvám k důkladnému vyšetření okolností sobotního zastřelení 37letého Alexe Prettiho federálními imigračními agenty v Minneapolisu. Petici za podání ústavní žaloby na ministryni vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou mezitím podepsalo dalších osm zákonodárců z řad demokratů. Kritika postupu imigračních agentů zaznívá i od některých republikánů.
Ministr Vojtěch rozjel rošády v čele nemocnic. V Praze i Brně dojde ke sjednocení
Ministerstvo zdravotnictví dnes představilo změny ve vedení několika fakultních nemocnic. Nemocnice Královské Vinohrady a Bulovka v Praze podle něj přejdou od 2. února pod společné vedení Petra Koloucha, který je dosud ředitelem pražské záchranné služby. K podobným změnám dojde i v čele nemocnic v moravské metropoli.
Schumacher už není jen upoután na lůžko a vnímá, co se děje, píše britský deník
Podle britského deníku Daily Mail už není Michael Schumacher jen upoután na lůžko. Legendární jezdec formule 1 prý také rozumí některým věcem, které se kolem něho dějí.