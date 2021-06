Jihem Moravy se prohnalo tornádo, likvidovalo domy i auta. Zasahují stovky záchranářů

20:45

Na jihu Moravy se podle meteorologů s největší pravděpodobností objevilo tornádo. Řekla to Michaela Valachová z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé tornádo zachytili na fotografiích. Podle webu, který vedou meteorologičtí amatéři spolupracující s ČHMÚ, bylo v Česku tornádo naposledy v září 2018 na Českobudějovicku.

"Z pohledu ČHMÚ nemáme měření, které by potvrdilo, že to bylo tornádo. Ale z těch všech fotek od lidí a podobně očividně tornádo to je. Zároveň můžu potvrdit, že meteorologické podmínky pro to byly vhodné," uvedla Valachová.

V Česku se podle ní objevuje v průměru pět tornád za rok. "Je to průměr. Jsou roky, kdy jich je deset, patnáct, jsou roky, kdy není žádné," řekla.