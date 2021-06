Chybí materiál i řemeslníci. Bojíme se, že nebudeme mít střechu, míní lidé po tornádu

Už první den po ničivém tornádu je zřejmé, že se zvedla obrovská vlna solidarity podpořená desítkami milionů korun. Velkou podporu slibuje také vláda, kraje a mnoho různých organizací. Když Aktuálně.cz mluvilo na místě s lidmi z poškozených či zničených domů, tak mnozí se obávali, že jim bude chybět to, co považují v současnosti za nejvíce nedostatkové - odborníci na práci a materiál.

"A vy jste kdo? Já vás nepoznám," uslyšela ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) od jednoho ze starousedlíků, když procházela v pátek mezi poničenými domy v Moravské Nové Vsi a odmítala, že by její přítomnost měla cokoli společného s nadcházejícími volbami.

Schillerová je jedničkou hnutí ANO právě v Jihomoravském kraji, kde leží i tento městys silně poškozený čtvrtečním tornádem. "Snažila bych se tady lidem pomoci bez ohledu na volby," tvrdila politička a vysvětlovala, co má v plánu ona i vláda.

A v rámci zpravodajství dávám ukázku z povídání s ministryní financí A. Schillerovou, se kterou jsem se dal dopoledne do řeči u poničených domů. Ptal jsem se jí, jak pomůže lidem, více zítra na @Aktualnecz . A nemohl jsem se nezmínit o volbách, když jsme byli v jejím obvodu :) pic.twitter.com/jrLZeI0IfF — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) June 25, 2021

Místní neměli v prvních hodinách po řádění tornáda čas na povídání. V rozhovorech s Aktuálně.cz ale přiznávali, že kdyby jim Schillerová či jiní členové vlády výrazněji pomohli, byli by velmi rádi. Řešení totiž potřebují najít co nejrychleji. Jmenovali přitom, co je pro ně nejdůležitější.

"Především potřebujeme pomoc se střechami, aby do nich nepršelo. Z toho máme největší strach, střecha je základ. Důležitá jsou také okna a dveře, je nezbytné domy zabezpečit, máme obavy z rabování," říkala paní Jana, povoláním zdravotní sestra. Právě se nakláněla z okna, kterému chyběla skla v okenních tabulích a celému domu střecha.

Stejně odpovídali i další lidé, se kterými reportér Aktuálně.cz v městečku mluvil. Nebylo snad domu, na kterém by někdo nepracoval. Byly ale velké rozdíly v tom, co lidé dělali právě na střechách. Někteří se je snažili pokrývat, mnozí ale zatím přistoupili k provizornímu zadělání. "Stále je potřeba mnoho latí a hřebíků. Velká poptávka je po fóliích do oken," vyjmenovávala Jana.

Mezi všemi oslovenými panovala nejistota, zda vůbec seženou firmu, která bude schopná střechu, dveře i okna opravit. A pokud ji seženou, jestli bude mít dost materiálu, tašek či dřeva na krovy. "Sehnat tady někoho na práci je těžké i proto, že stále více lidí pracuje v Rakousku," upozorňovala paní Jana na blízkost sousedů, k jejichž hranicím to není ani dvacet kilometrů.

Podobně se svěřoval Pavel, který neměl obavu, že by s několika pracovníky nezvládl střechu sundat a také něčím provizorně zakrýt, ale nevěděl, kde sežene materiál. "Kdyby stát objednal dvacet nebo třicet kamionů krytin pro celou dědinu, nikdo by se nezlobil. Samozřejmě by k tomu bylo potřeba koupit také trámy na krovy. Nebo by nebylo špatné, kdyby stavebníci po celé republice byli s námi solidární a řekli si, že pokud nepotřebují materiál nutně teď, tak by nám ho mohli pustit na Moravu," avizoval.

Další starousedlík a majitel stavební firmy Vítězslav namítal, že ještě větší problém budou právě lidé. "Já si dokáži dům opravit včetně střechy. V sobotu sem naběhne deset chlapů, už jsem koupil tašky, objednané mám i dva tesaře. Ale bohužel, obávám se, že mnoho lidí po celé Moravské Nové Vsi bude mít domy neopravené. Nejsou zedníci ani tesaři, je velký problém je sehnat," upozornil.

Pokrývačských firem v okolí není mnoho. Jedna z nich v městysu sice zrovna je, ale její majitel podotýká, že jde spíše o shodu náhod. "Protože jeden stavebník z nějakých důvodů vypadl, tak jsme měli čas i materiál na to přijít sem. Ale máme zakázek velmi mnoho. A samozřejmě absolutně nemůžeme sehnat zaměstnance," upozorňuje.

Všechno zaplatíme, slibuje Schillerová

Vzhledem k této situaci lidé napjatě čekají, s čím přijde vláda. Ať už zmiňovaná ministryně Schillerová, nebo premiér Andrej Babiš, který přišel v pátek odpoledne.

"Jsem ve spojení se všemi klíčovými ministry, kteří můžou pomoci. Navrhnu vládě, abychom navýšili krizovou položku deseti milionů pro kraje, protože musí platit ubytování a další věci. Vyhlásíme také dotační program pro obce, protože je tady spousta zničeného obecního majetku. Další program bude na cesty, vozovky, stejně jako na kanalizaci a vodovody. Všechno zaplatíme," slibuje Schillerová, která v prvních hodinách při jednání zastupovala Babiše, který byl na jednání v zahraničí.

Myslíme na všechny, které zasáhly ničivé bouře a tornáda.

"Lesy poskytnou dřevo, sto milionů dáme pro občany na odstraňovací práce. Navíc občané můžou okamžitě přes úřad práce žádat o mimořádnou pomoc kolem 58 tisíc korun, můžou žádat také o dávky v hmotné nouzi. A připravujeme také dotačně úvěrový program, kdy budou moci vlastníci objektů žádat o peníze například na rekonstrukci objektů nebo na jejich stržení a postavení nových domů," uvádí ministryně, podle které budou dva miliony nenávratná dotace a tři miliony zvýhodněný úvěr.

Stát na pomoc obcím s obnovou majetku uvolnil během pátku 420 milionů korun, úřady práce v obcích vyřizují zmiňované mimořádné dávky lidem, kdy mohou získat až 57 900 korun. Ministerstvo pro místní rozvoj uvolní na pomoc obcím s obnovou majetku 420 milionů korun. Dvoučlenné mobilní týmy začaly vyřizovat poskytnutí mimořádných dávek lidem přímo v postižených obcích. Peníze žadatelům po posouzení jejich situace vypláceli úředníci v hotovosti hned na místě.

Finanční správa by měla poškozeným podnikatelům ze zasažených území poskytnout úlevy v podobě odkladu splatnosti daně nebo odpuštění záloh na silniční daň. "Naše ministerstvo životního prostředí poskytne stovky milionů korun například na opravy čistíren odpadních vod nebo na sázení stromů a zeleně," slíbil ministr Richard Brabec (ANO).

Hodně peněz přichází od firem a mnoha lidí, na kontech pomoci jsou už desítky milionů korun. Například sbírka Nadace Via vynesla za necelých 24 hodin více než 100 milionů korun. "Ještě nikdy se v historii české filantropie nevybralo tolik peněz za tak krátkou dobu," řekl Zdeněk Mihalco, ředitel nadace. Diecézní charita Brno vybrala přes 50 milionů korun. Další sbírku vyhlásily třeba Husitská diakonie, dárcovská platforma znesnáze21, Člověk v tísni či Konto Bariéry.

Paní Jana se svěřila, že ona i další místní jsou z pomoci dojati. Vlna solidarity a pomoci je ohromná. To, co se zvládlo udělat například přes pátek je neskutečné. Mnoho lidí navíc vozí jídlo nebo například plachty. Obojí velmi pomohlo," vysvětlovala a s vděčností mluvila také o vstřícnosti místní radnice, která v době, kdy nejde elektrika ani plyn nabízí všem lidem z poškozených domů jídlo zdarma.

