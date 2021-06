Každých pět minut půl milionu. Tak rychle se tolik peněz nikdy nesešlo, říká nadace

Od čtvrtečního večera, kdy se jižní Moravou prohnalo tornádo, vzniklo už několik sbírek, na které lidé poslali desítky milionů korun. Taková vlna solidarity se podle nadací zvedla i po devastujících povodních v letech 1998 a 2002, peníze se však nevybraly zdaleka tak rychle. O tom, jak přesně budou peníze využity, se chtějí nadace poradit se starosty zpustošených obcí.

Rychlost, se kterou lidé začali posílat velké množství peněz na pomoc zpustošené Moravě, nadace a neziskové organizace překvapila. "Aktuálně nám lidé posílají půl milionu korun za pět minut," hlásil v pátek dopoledne ředitel Nadace Via Zdeněk Mihalco.

Na kontu této nadace se od čtvrtečního večera do pátečního brzkého odpoledne sešlo už více než 60 milionů korun a miliony dále rychle přibývají. Lidé přispívají prostřednictvím webových stránek darujme.cz. "Sbírku jsme spustili včera večer ve chvíli, kdy jsme ještě nevěděli, jak velká katastrofa to bude, a netušili jsme, že se sejde tolik peněz," říká Mihalco.

Vzpomíná si na jiné sbírky, kdy lidé vybírali peníze třeba na léčbu nemocného dítěte, kdy se vybralo i sto milionů korun. Jenže to trvalo mnohem delší dobu. "Nepamatuji si, že by se v nějaké sbírce sešlo tolik peněz tak rychle, že by někdy tak rychle a nezištně pomáhaly desítky tisíc lidí. To v české historii nemá obdoby," říká Mihalco.

Kde přispět lidem postiženým tornádem? Na stránkách Nadace Via nebo na dárcovská platforma Znesnáze21. Diecézní charita Brno přijímá dárcovské SMS. Ty je možné podle výše příspěvku ve tvaru "DMS DCHB 30", "DMS DCHB 60" nebo "DMS DCHB 90" posílat na telefonní číslo 87777. Zřízený je také transparentní účet 4211325188/6800, dary posílejte s variabilním symbolem 2002. Transparentní účet zřídila i ADRA. Jeho číslo je 66888866/0300. Peníze zasílejte s variabilním symbolem 390. Sbírku vyhlásil také Český červený kříž. Peníze je možné zasílat na účet 333999/2700 s variabilním symbolem 2101. Pomoc organizuje i Diakonie Českobratrské církve evangelické. Peníze lze posílat na účet 2100691426/2010. Nebo mohou lidé napsat DMS DIAKONIEPOMOC 30/60/90 na číslo 87 777. Sbírku SOS Morava vyhlásil Člověk v Tísni. Lidé mohou přispět na účet 713271329/0300. Handicapovaným občanům z postižených obcí nabízí pomoc také Konto Bariéry. Žadatelé se mohou hlásit na e-mailové adrese [email protected]. Finanční příspěvky lze posílat na číslo účtu 17111444/5500 v.s. 5555

Za unikátní označuje sbírku na pomoc Moravě i Čestmír Horký, ředitel Nadačního fondu pomoci, jež organizuje sbírku prostřednictvím platformy znesnáze21.cz. "Sbírku jsme spustili ve čtvrtek kolem desáté večer a očekávali jsme, že se dostaví solidarita. Už v minulosti se nám totiž potvrdilo, že ochota Čechů pomáhat je obrovská. Pozorovali jsme to například na začátku pandemie, kdy jsme spustili sbírku pro domovy seniorů nebo pro dobrovolníky. Ale teď to bylo hrozně rychlé, vůbec poprvé se vybral víc než milion za několik hodin," líčí Horký. Vybraná částka už podle webu nadace dosahuje víc než tří milionů korun.

Rychle přibývají peníze i na kontu Člověka v tísni, které bylo zřízeno v pátek dopoledne. Za víc než hodinu sem lidé poslali dva miliony korun.

Kampaň za třicet minut

To, že se teď podařilo vybrat tolik peněz za tak krátkou dobu, je podle ředitele Nadace Via Mihalca dáno technologickým pokrokem. "Dnes je možné založit kampaň za třicet minut, což umožňuje celou pomoc lidem výrazně zrychlit," vysvětluje Mihalco.

Zároveň se podle Tomáše Urbana z Člověka v tísni na ochotě pomoct odrazil i fakt, že se jedná o zcela novou přírodní katastrofu, která se v Česku normálně nevyskytuje. "Mysleli jsme, že to vzbudí takovouto vlnu solidarity, a to i vzhledem k tomu, jak ničivé jsou následky tornáda. Ve srovnání s dřívějšími živelnými katastrofami je to něco nevídaného. Třeba při povodních sice voda převracela auta, ale neodnášela je desítky metrů daleko," podotýká Urban.

Právě povodně, které se odehrály v roce 1998 a posléze i 2002, podle něj vyvolaly podobnou vlnu solidarity. "Povodně přitom byly daleko rozsáhlejší, zasáhly velkou část území, teď se jedná o katastrofu lokálního charakteru," říká Urban. Po povodních v roce 2002 vynesla veřejná povodňová sbírka Člověka v tísni 250 milionů korun, sbírka však probíhala několik týdnů.

To, zda lidé budou chtít moravským obcím pomáhat i v dalších dnech, podle Urbana záleží i na tom, nakolik se katastrofě budou věnovat média. "To, co se vybere v prvních několika dnech, následně tvoří většinu sbírek," vysvětluje.

Jednotlivé nadace spolu nyní komunikují a domlouvají se, kam peníze pošlou, aby se například nestalo, že jedna obec dostane několik milionů a druhá nic. "Jsme připraveni hned v pondělí zaslat první částku do zasažených obcí. Chceme to udělat cestou, že peníze poskytneme obcím, které budou vědět nejlíp, kam je směřovat," prozrazuje Horký.

Podle Mihalca by s rozdělením peněz mohla pomoct i Jihomoravská komunitní nadace, která region dobře zná a jejíž sídlo bylo taktéž poničeno hurikánem. "Tato nadace je naším partnerem a nejlépe ví, kde peníze budou nejvíce potřeba. Peníze chceme rychle rozdělit potřebným, zároveň se ale chceme soustředit na komunitní podporu do budoucna, protože právě komunita je tím, kdo se s tou katastrofou bude muset vyrovnat. A to bude trvat měsíce, možná roky," dodává Mihalco.

Pohled na následky tornáda z policejního dronu