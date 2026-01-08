Přeskočit na obsah
8. 1.
Česko má za sebou nejchladnější noc této zimy, padlo šest rekordů

ČTK

Noc na dnešek byla zatím nejchladnější nocí této zimy. Průměr minimálních teplot u stanic ležících do 600 metrů n. m. byl kolem minus 12,5 stupně Celsia.

Mráz - ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Reuters
Na šesti stanicích měřících déle než 30 let bylo překonáno dosavadní teplotní minimum. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nejchladněji bylo u šumavské Kvildy na Prachaticku, kde meteorologové naměřili minus 29,6 stupně, tam ale rekord nepadl.

Rekord byl překonán například v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku, kde bylo dnes minus 24,3 stupně Celsia. Dosavadní minimální teplota pro tento den měla hodnotu minus 20,3 stupně Celsia a byla z roku 2003. V Temelíně na Českobudějovicku naměřili minus 13,9 stupně Celsia, čímž bylo o půl stupně překonáno dosavadní minimum taktéž z roku 2003. V Peci pod Sněžkou na Trutnovsku zaznamenali dnes minus 19,1 stupně, což bylo zhruba o tři stupně méně než dosavadní minimum z roku 1967.

Celkově evidovali meteorologové rekordy na více stanicích, některé stanice ale teploty měří méně než 30 let. Podle ČHMÚ bylo dnes nejchladněji s teplotami kolem minus 25 stupňů hlavně v horských polohách jižních Čech a také na severu a severozápadě Čech.

Odborníci varují, že psi chovaní vevnitř nemají srst přizpůsobenou pro pobyt venku.
Jiří Komorous, Ochranná služba, Policie ČR, policie
