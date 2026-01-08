Česko má za sebou nejchladnější noc této zimy, padlo šest rekordů

Noc na dnešek byla zatím nejchladnější nocí této zimy. Průměr minimálních teplot u stanic ležících do 600 metrů n. m. byl kolem minus 12,5 stupně Celsia.
Na šesti stanicích měřících déle než 30 let bylo překonáno dosavadní teplotní minimum. Na facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Nejchladněji bylo u šumavské Kvildy na Prachaticku, kde meteorologové naměřili minus 29,6 stupně, tam ale rekord nepadl.
Rekord byl překonán například v Černé v Pošumaví na Českokrumlovsku, kde bylo dnes minus 24,3 stupně Celsia. Dosavadní minimální teplota pro tento den měla hodnotu minus 20,3 stupně Celsia a byla z roku 2003. V Temelíně na Českobudějovicku naměřili minus 13,9 stupně Celsia, čímž bylo o půl stupně překonáno dosavadní minimum taktéž z roku 2003. V Peci pod Sněžkou na Trutnovsku zaznamenali dnes minus 19,1 stupně, což bylo zhruba o tři stupně méně než dosavadní minimum z roku 1967.
Celkově evidovali meteorologové rekordy na více stanicích, některé stanice ale teploty měří méně než 30 let. Podle ČHMÚ bylo dnes nejchladněji s teplotami kolem minus 25 stupňů hlavně v horských polohách jižních Čech a také na severu a severozápadě Čech.
Oběti neznal, zabíjet chtěl i v mateřské školce. Vrah z Hradce má potvrzený trest
Za vraždu dvou žen v obchodě v Hradci Králové ve čtvrtek Vrchní soud v Praze potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci. Zamítl jeho odvolání. Obžalovaný se k činu přiznal, nesouhlasil ale s výší trestu a s uložením detence. Čtvrteční rozhodnutí odvolacího soudu je pravomocné.
Nejen mráz, ale i vydatná ranní nadílka. Sníh zasáhne větší část Česka, než se čekalo
V noci na pátek bude v Česku dál silně mrznout a také začne sněžit. Vyplývá to z výstrahy, kterou dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Chladné noci, horké účty za veterinu: mráz může zvířatům uškodit víc, než si myslíte
Lidé by měli při současných mrazech věnovat zvýšenou pozornost také péči o zvířata. Třeba některá plemena psů chovaných venku je vhodné načas umístit do garáže nebo chodby. U starších psů pak Komora veterinárních lékařů (KVL) doporučuje zkrátit procházky. Na to, zda chovatelé zvířatům zajistili vhodné podmínky, se teď více zaměřuje i Státní veterinární správa (SVS).
Dohra kokainu ve sněmovně, útěku od velvyslance i šikany. Inspekce prolomila ticho
Kauzy policejní ochranky se konečně dočkaly určité dohry. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) prověřovala činnosti elitní Ochranné služby PČR, která má na kontě několik skandálů. Třebaže nebylo zjištěno spáchání trestného činu, upozornila na dva kázeňské přestupky. Jeden se týká nalezeného kokainu v Poslanecké sněmovně, druhý útěku od amerického velvyslance, uvedla pro Aktuálně.cz.