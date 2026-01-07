Přeskočit na obsah
7. 1.
Česko se mění v ledové království, zamrzají i řeky. Výrazný zlom nastane v pátek

Sněhulák v Rosicích na Brněnsku, 7. ledna 2026.
Zamrzlý potok Habřina na Zastávce u Brna, 7. ledna 2026.
Tvořící se led nad potokem Bobrava v Rosicích na Brněnsku, 7. ledna 2026.
Rybář loví pstruha na dírkách na zamrzlém rybníku Halda, 7. ledna 2026, Boršice, Uherskohradišťsko.
Pohled na zasněženou zem poblíž Eiffelovy věže v Paříži.
Sněhulák v Rosicích na Brněnsku, 7. ledna 2026.
Foto: CTK
Maxim Hönig,ČTK

Teploty i pod minus 20 stupňů Celsia. Česko čelí už několik dní extrémnímu mrazu, kvůli kterému zamrzají i vodní toky. V pátek však očekávají meteorologové zásadní změnu počasí. K mrazům se má podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu přidat vydatné sněžení, které může způsobit značné komplikace.

„Kromě ještě místy pokračujících velmi studených nocí může působit komplikace očekávané sněžení. Během páteční noci, rána a dopoledne (mnohde tedy v čase ranní dopravní špičky) očekáváme přibližně v západní polovině Čech 5 až 10 cm nového sněhu, na horách i více,“ napsali meteorologové ve středečním příspěvku na síti X.

Zejména v západní části republiky může být sněžení přechodně i intenzivnější, dodal ústav. „Komplikace však lze čekat i v oblastech s menším spadem sněhu, jelikož teploty vzduchu budou stále pod nulou a povrchy podchlazené, sníh tedy nebude odtávat,“ vysvětlili dále meteorologové.

Ve čtvrtek dopoledne předpokládá hydrometeorologický ústav vydání výstrahy týkající se mrazu a sněhu na pátek.

„Celodenní mrazy na většině území vydrží až do pátku,“ uvedl již v úterý Český hydrometeorologický ústav. Může za to arktický vzduch, který k nám proudí do Evropy ze severu. Tento týden tak bude patřit k nejchladnějším obdobím letošní zimy. Čtvrteční mrazy budou atakovat až -16 °C.

Ve středu byly podle meteorologů ranní teploty oproti včerejšku vyšší. Pohybovaly se nejčastěji mezi -4 a -8 °C, na severozápadě Moravy, na severovýchodě, západě a jihozápadě Čech činily kolem -14 °C.

Mrazivé počasí posledních dní výrazně zvýšilo spotřebu energií v Česku. Odběr zemního plynu oproti stejnému období v loňském roce stoupl téměř o čtvrtinu, ve srovnání s přelomem roku před dvěma lety je spotřeba vyšší až skoro o polovinu. Mírně vzrostl i odběr elektřiny. Vyplývá to z informací oslovených distributorů. Mráz bude podle meteorologů v nejbližších dnech pokračovat.

Ten zasáhl i další evropské země. Zimní počasí už několik dní narušuje dopravu po Evropě. Podle agentury Reuters za to může první letošní bouře Goretti. Amsterodamské letiště Schiphol zrušilo stovky letů, v Paříži nejezdí autobusy a ve Skotsku přetrvává varování před ledovkou. Ruzyňské letiště hlásí zrušení všech středečních spojů s Nizozemskem a zpoždění letů mezi Francií a Českem.

