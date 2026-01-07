Teploty i pod minus 20 stupňů Celsia. Česko čelí už několik dní extrémnímu mrazu, kvůli kterému zamrzají i vodní toky. V pátek však očekávají meteorologové zásadní změnu počasí. K mrazům se má podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu přidat vydatné sněžení, které může způsobit značné komplikace.
„Kromě ještě místy pokračujících velmi studených nocí může působit komplikace očekávané sněžení. Během páteční noci, rána a dopoledne (mnohde tedy v čase ranní dopravní špičky) očekáváme přibližně v západní polovině Čech 5 až 10 cm nového sněhu, na horách i více,“ napsali meteorologové ve středečním příspěvku na síti X.
Zejména v západní části republiky může být sněžení přechodně i intenzivnější, dodal ústav. „Komplikace však lze čekat i v oblastech s menším spadem sněhu, jelikož teploty vzduchu budou stále pod nulou a povrchy podchlazené, sníh tedy nebude odtávat,“ vysvětlili dále meteorologové.
Ve čtvrtek dopoledne předpokládá hydrometeorologický ústav vydání výstrahy týkající se mrazu a sněhu na pátek.
„Celodenní mrazy na většině území vydrží až do pátku,“ uvedl již v úterý Český hydrometeorologický ústav. Může za to arktický vzduch, který k nám proudí do Evropy ze severu. Tento týden tak bude patřit k nejchladnějším obdobím letošní zimy. Čtvrteční mrazy budou atakovat až -16 °C.
Ve středu byly podle meteorologů ranní teploty oproti včerejšku vyšší. Pohybovaly se nejčastěji mezi -4 a -8 °C, na severozápadě Moravy, na severovýchodě, západě a jihozápadě Čech činily kolem -14 °C.
Mrazivé počasí posledních dní výrazně zvýšilo spotřebu energií v Česku. Odběr zemního plynu oproti stejnému období v loňském roce stoupl téměř o čtvrtinu, ve srovnání s přelomem roku před dvěma lety je spotřeba vyšší až skoro o polovinu. Mírně vzrostl i odběr elektřiny. Vyplývá to z informací oslovených distributorů. Mráz bude podle meteorologů v nejbližších dnech pokračovat.
Ten zasáhl i další evropské země. Zimní počasí už několik dní narušuje dopravu po Evropě. Podle agentury Reuters za to může první letošní bouře Goretti. Amsterodamské letiště Schiphol zrušilo stovky letů, v Paříži nejezdí autobusy a ve Skotsku přetrvává varování před ledovkou. Ruzyňské letiště hlásí zrušení všech středečních spojů s Nizozemskem a zpoždění letů mezi Francií a Českem.
Pořadatele protivládních demonstrací Vrabela čeká soud, měl podvádět s dotacemi
Pořadatel protivládních demonstrací Ladislav Vrabel čelí obžalobě z podvodu s dotacemi v době pandemie nemoci covid-19. Uvedla to ve středu Česká televize. Podle obžaloby Vrabel čerpal pro své firmy neoprávněně státní dotace, které měly podnikatelům pomoci v době celostátních omezení služeb a vycházení kvůli pandemii. Škoda činí 568 tisíc korun. V případě odsouzení mu hrozí až pět let vězení.
ŽIVĚTrump od Dánů Grónsko koupí, řekl ministr Rubio. Bílý dům vojenskou akci nevyloučil
Americký prezident Trump chce Grónsko od Dánska koupit, nyní tam neplánuje podniknout vojenskou invazi, řekl podle The Wall Street Journal ministr Rubio členům Kongresu. Dánové varují, že by útok Američanů na členskou zemi NATO měl dalekosáhlé důsledky.
Nic pro slabé nátury. Skateboardová superstar si při pádu zlomila lebku a očnici
Sedminásobný mistr světa ve skateboardingu Nyjah Huston si při pádu ze zábradlí zlomil lebku a očnici.
Zpronevěra 160 milionů. Obviněná advokátka se doznala, její dcera vinu odmítla
Advokátka Hana Suková se ve středu u soudu doznala ke zpronevěře peněz svých klientů. Dodala však, že s celým zněním obžaloby nesouhlasí. Její spoluobžalovaná dcera, koncipientka Pavla Marešová, se cítí nevinná. Ženy podle státní zástupkyně způsobily lidem, kteří k nim do advokátní úschovny složili peníze, škodu zhruba 161 milionů korun. Za podvod a zpronevěru jim hrozí až desetiletý trest vězení.
ŽIVĚBabiš dorazil na oběd s prezidentem. Nad candátem řeší i Turkovu nominaci
Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes krátce před polednem dorazil na Pražský hrad, kde ho na novoročním obědě přivítal prezident Petr Pavel. Řešit budou i nominaci poslance a čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka na ministra životního prostředí.