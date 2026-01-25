Bývalý ministr zahraničí Lipavský zvažuje podle Kupky vstup do ODS

Bývalý ministr zahraničí, nestraník Jan Lipavský zvažuje podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky vstup do ODS. Nynější poslanec za občanské demokraty Lipavský bude viditelnou tváří poslaneckého klubu, řekl Kupka v rozhovoru v pro nedělní pořad České televize Týden v politice.
Lipavský byl v bývalé koaliční vládě Petra Fialy (ODS) ministrem zahraničí za Piráty. Po jejich odchodu z kabinetu zůstal členem vlády jako nestraník. Do sněmovny byl Lipavský zvolen v říjnových volbách na pražské kandidátce Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) jako nominant občanských demokratů. Volby vyhrálo hnutí ANO, které utvořilo vládu s SPD a s Motoristy.
„Lipavský bude tvořit viditelnou tvář poslaneckého klubu, o tom není vůbec sporu,“ uvedl Kupka. Rozhodnutí o případném vstupu do ODS musí někdejší ministr zahraničí učinit sám a musí na to mít čas. Kupka poukázal na jeho pevné postoje například k ruské vojenské invazi na Ukrajinu, k pomoci napadané zemi a k podpoře Izraele. Postoje podle Kupky ukázaly i Lipavského politickou orientaci. „Představuje opravdu jeden z těch pevných a důležitých, silných bodů politiky ODS i do budoucna,“ dodal.
Po obměně vedení ODS bude v dohledné době volit vedení i poslanecký klub občanských demokratů, v jehož čele stojí Marek Benda. Složení vedení bude podle Kupky určitě odlišné od současného, Bendu ale podpořil. „Já bych Marka Bendu na post předsedy volil,“ řekl. Obsazení pozic místopředsedů by mělo podle Kupky odpovídat důležitým kompetencím. Půjde podle něho o lidi, kteří budou tvořit viditelnou část politiky ODS ve sněmovně a oponovat vládním záměrům.
Menšík na Australian Open předčasně končí, o duel s legendou ho připravilo zranění
Tenista Jakub Menšík kvůli zranění odstoupil z Australian Open před osmifinále s desetinásobným šampionem úvodního grandslamu roku Novakem Djokovičem.
Konec hospodářského zázraku. Rusku docházejí peníze, „válečné keynesiánství“ se vyčerpalo
Sankcemi jste se střelili do vlastní nohy a škodí víc vám než nám. Tak zněly ještě před rokem posměšné hlasy z Kremlu, kdykoliv přišla řeč na hospodářské dopady války na Ukrajině.
ŽIVĚUkrajinský ministr děkuje Česku. Lidé posílali tolik, až padala platební brána
Mimořádnou vlnu solidarity vyvolala aktuální situace na válkou sužované Ukrajině, která po sérii ruských útoků na energetickou infrastrukturu čelí v mrazech dlouhým výpadkům tepla a elektřiny. Češi v uplynulých dnech poslali na sbírkové účty miliony korun.