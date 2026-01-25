Podívejte se na 15 politiků, kteří mohou promluvit do budoucnosti ODS

S koncem Petra Fialy v čele ODS, kterou vedl dlouhých 12 let, dochází i k proměně toho, kdo a jaký vliv ve straně bude mít. Aktuálně.cz proto přináší přehledný a stručný pohled na to, koho a proč má smysl v ODS sledovat. Vybrali jsme pomyslný žebříček, který tvoří třináct mužů a dvě ženy.
Kongres ODS, který se uskutečnil minulý víkend v Praze, rozpoutal největší přesun na „stranické šachovnici“ za posledních několik let. Vedení strany se ujal dosavadní místopředseda Martin Kupka a další členové, kteří mají chuť s ním více či méně spolupracovat.
Tento mocenský přesun s sebou ale logicky přinesl i ústup některých dříve výrazných tváří strany. Proto mezi „klíčovou patnáctkou“ chybí například Zbyněk Stanjura, který byl ještě před několika dny druhým nejmocnějším mužem v ODS. Zastával pozici prvního místopředsedy strany, byl vicepremiérem a ministrem financí, měl tak zásadní slovo ve strategii loňské volební kampaně do sněmovny. Jenže voliči mu vystavili stopku, poslanecký mandát neobhájil, a tím přišel o významnou část vlivu i v ODS.
Kromě uvedené patnáctky by šlo vytvořit i širší seznam, protože do její budoucnosti budou nepochybně mluvit nejen členové předsednictva, ale také výkonné rady, stejně jako poslanecký a senátní klub. A nezapomínejme při tom všem na to, co je typické pro každou politickou stranu: Svůj vliv v ní mají často i lidé, které v žádných oficiálních funkcích nenajdete a kteří se často před očima veřejnosti spíše skrývají.
Muchová vzala Američance poprvé v kariéře set, v Melbourne ale i tak končí
Karolína Muchová prohrála v osmifinále Australian Open s americkou tenistkou Coco Gauffovou. Poslední česká zástupkyně v ženské dvouhře podlehla po dvouhodinovém boji třetí hráčce světového žebříčku 1:6, 6:3, 3:6.
"Otřesné dění v Minnesotě." Demokraté chtějí zablokovat financování části vlády
Opoziční demokraté se chystají v americkém Senátu zablokovat zákony o financování části vlády, včetně ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS). Reagují tím na sobotní zastřelení již druhého amerického občana agenty Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu ve státě Minnesota. Informovala o tom agentura AP
Pastrňák totálně vyšachoval soupeře a nahrál na jeden z gólů vítězného Bostonu
David Pastrňák a Pavel Zacha přispěli v NHL shodně jednou asistencí k vítězství hokejistů Bostonu 4:3 nad Montrealem.
Trump po vlně kritiky za výroky o roli spojenců otočil a ocenil britské vojáky
Americký prezident Donald Trump v sobotu pochválil britské vojáky poté, co některé spojence Washingtonu pobouřil jeho výrok, že za války v Afghánistánu se jednotky ostatních států držely mimo bojovou frontu. Proti tomu se ozvali představitelé Británie, Polska, Německa a Itálie.