Přeskočit na obsah
Benative
25. 1. Miloš
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Podívejte se na 15 politiků, kteří mohou promluvit do budoucnosti ODS

Radek Bartoníček
Štefan Novák
Radek Bartoníček
Štefan Novák
Radek Bartoníček,Štefan Novák

S koncem Petra Fialy v čele ODS, kterou vedl dlouhých 12 let, dochází i k proměně toho, kdo a jaký vliv ve straně bude mít. Aktuálně.cz proto přináší přehledný a stručný pohled na to, koho a proč má smysl v ODS sledovat. Vybrali jsme pomyslný žebříček, který tvoří třináct mužů a dvě ženy.

Tablo poslanců - ODS
Tablo poslanců - ODSFoto: Aktuálně.cz
Reklama

Kongres ODS, který se uskutečnil minulý víkend v Praze, rozpoutal největší přesun na „stranické šachovnici“ za posledních několik let. Vedení strany se ujal dosavadní místopředseda Martin Kupka a další členové, kteří mají chuť s ním více či méně spolupracovat.

Tento mocenský přesun s sebou ale logicky přinesl i ústup některých dříve výrazných tváří strany. Proto mezi „klíčovou patnáctkou“ chybí například Zbyněk Stanjura, který byl ještě před několika dny druhým nejmocnějším mužem v ODS. Zastával pozici prvního místopředsedy strany, byl vicepremiérem a ministrem financí, měl tak zásadní slovo ve strategii loňské volební kampaně do sněmovny. Jenže voliči mu vystavili stopku, poslanecký mandát neobhájil, a tím přišel o významnou část vlivu i v ODS.

Kromě uvedené patnáctky by šlo vytvořit i širší seznam, protože do její budoucnosti budou nepochybně mluvit nejen členové předsednictva, ale také výkonné rady, stejně jako poslanecký a senátní klub. A nezapomínejme při tom všem na to, co je typické pro každou politickou stranu: Svůj vliv v ní mají často i lidé, které v žádných oficiálních funkcích nenajdete a kteří se často před očima veřejnosti spíše skrývají.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama