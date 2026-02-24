Bojkot ukrajinských vlajek. SPD zuří, že se k nim nikdo z vlády nepřipojil

Česko si připomíná výročí začátku ruské invaze na Ukrajinu. Na Strakově akademii – sídle vlády –, budově Senátu i na většině ministerstev zavlály v úterý ukrajinské vlajky. Stranou zůstala jen Poslanecká sněmovna a ministerstva, která ovládá hnutí SPD. Zatímco většina vládních kolegů z ANO a Motoristů sobě vyjadřovala solidaritu s napadenou zemí, hnutí Tomia Okamury zůstalo v bojkotu skoro samo.
V případě ministerstev pod vedením SPD bylo jasno už minulý týden. Tomio Okamura avizoval, že ani na resortech, které ovládá hnutí (tedy zemědělství, obrana a doprava), ani na budově dolní komory ukrajinská vlajka zkrátka viset nebude. U sněmovny jich z oken vlaje ale několik, vyvěsily je opoziční poslanecké kluby.
K úplnému bojkotu vyjádření solidarity ukrajinskou vlajkou se k SPD ovšem nepřidalo ani hnutí ANO, ani Motoristé sobě. Třebaže některá jejich ministerstva vynechala symbolické potvrzení podpory napadené země. Nesladěné postoje ve vládě naštvaly voliče SPD i některé poslance.
„Jako poslankyně s tím nic nenadělám, ale pro záznam budiž řečeno, že se od toho distancuju. Na českých úřadech, které mají sloužit českým občanům, mají být české vlajky a české státní symboly. Nikoliv symboly jakékoliv jiné země – jedno jaké a jedno v jaké souvislosti,“ nechala se slyšet poslankyně SPD Markéta Šichtařová.
Se svým názorem přispěchal i další poslanec za SPD Jindřich Rajchl. „Já bych nevyvěšoval vlajky Ukrajiny, já bych sundal vlajky Evropské unie,“ vzkázal svým sledovatelům na Facebooku.
Neomluvitelná ruská agrese, vyjádřil se Babiš
Jak tedy vypadal 24. únor na jednotlivých státních institucích? Že se na budově Úřadu vlády ČR objeví ukrajinská vlajka, avizoval již v pondělí premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Na den výročí pak označil ruskou invazi za „ničím neomluvitelnou agresi“.
„Už čtyři roky tak trvá nesmyslná válka, v níž každý další den umírají lidé, jsou ničeny celé vesnice a města a která přináší jen zkázu. Nelze si přát nic jiného než to, aby se konečně přestalo zabíjet a válka skončila,“ uvedl Babiš.
V pondělí volil v souvislosti se solidaritou vůči Ukrajině ostřejší slova. Na otázku novinářů, proč se nezúčastní veřejného slyšení Senátu na téma bezpečnosti Evropy v souvislosti s ruskou hrozbou, sdělil, že má důležitější program. „Náš program je každodenní život českých občanů,“ odvětil.
Plaga připomněl ukrajinské děti
Nehledě na to vyvěsila část resortů v rukou hnutí ANO ukrajinské vlajky na svých budovách. To byl případ ministerstva financí Aleny Schillerové, ministerstva průmyslu a obchodu Karla Havlíčka, ministerstva práce a sociálních věcí Aleše Juchelky či ministerstva školství Roberta Plagy.
„Připomínáme si další smutné výročí války na Ukrajině. Myslíme na všechny, kteří přišli o své blízké, na rodiny nucené opustit své domovy i na děti, jejichž životy válka zásadně poznamenala,“ napsal resort.
Připomněl, že se ve školách napříč celou Českou republikou vzdělává více než 50 tisíc ukrajinských dětí. Pod příspěvkem se ovšem sešly nadávky od lidí, kterým vadí podpora Ukrajiny.
Modrožlutá vlajka tradičně nechybí ani na Pražském hradě, ani na budově Senátu, kde se v úterý odehrálo zmíněné slyšení o bezpečnosti a hrozbách v současné Evropě.
Žádná vlajka? Někde kvůli technickým obtížím
Stranou nezůstali ani Motoristé sobě. Černínský palác, jenž je sídlem ministerstva zahraničních věcí, rovněž vyvěsil ukrajinskou vlajku. Šéfa diplomacie Petra Macinku podpořil jeho kolega v čele kulturního resortu Oto Klempíř, který solidaritu s válkou zmítanou Ukrajinou vyjádřil stejným způsobem.
Novopečený ministr životního prostředí Igor Červený se k symbolickému kroku nakonec neodhodlal. Boris Šťastný coby ministr pro sport, prevenci a zdraví pro změnu nemá sídlo, kde by mohl ukrajinskou vlajku vyvěsit.
V případě hnutí ANO jde o ministerstvo pro místní rozvoj Zuzany Mrázové, ministerstvo zdravotnictví Adama Vojtěcha a ministerstvo spravedlnosti Jeronýma Tejce. Podle posledních dvou zmíněných resortů je důvod ovšem především technický. „Vyvěšení více než dvou vlajek, tedy vedle České republiky a Evropské unie, není možné,“ řekl webu Novinky.cz mluvčí Vladimír Řepka.
Invaze nikdy není legitimní, je čas válku ukončit, vzkázal Macinka v OSN Rusku
Rusko agresi proti Ukrajině ospravedlňuje bezpečnostními obavami, invaze ale nikdy není legitimní, prohlásil český ministr zahraničí Petr Macinka na mimořádném zasedání Valného shromáždění OSN k Ukrajině v den čtvrtého výročí ruské invaze.