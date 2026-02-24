Sledovaný střet s prezidentem kvůli "lídrovi opozice". Všechno ale bylo trochu jinak

Mimo pódium se odehrála scéna, kterou žijí sociální sítě. Prezident Petr Pavel se měl na akci Milionu chvilek na podporu Ukrajiny vymezit proti tezi, že je „lídrem opozice“. „Máte mé slovo, že to budeme odvádět od vaší osoby,“ slíbil předseda spolku Mikuláš Minář na virálních záběrech. Milion chvilek následně zveřejnil nesestříhané video z konverzace obou mužů, které na situaci vrhá jiné světlo.
Na shromáždění, jehož se zúčastnily tisíce lidí, Pavel poděkoval Čechům za podporu Ukrajiny v boji s Ruskem. Ocenil, že se mnozí lidé „nenechali otrávit“ roky se táhnoucím konfliktem.
„Zlo má vždy tendenci roztahovat se tam, kde má prostor. A my mu ten prostor nechat nesmíme,“ řekl Pavel v sobotu před davem na Staroměstském náměstí, kde též vyzval vládu Andreje Babiše (ANO) k podpoře Ukrajiny.
Pod pódiem se dal do řeči s organizátorem sobotního shromáždění i protivládních demonstrací Mikulášem Minářem. Jejich krátkou konverzaci, kterou natočil a sdílel na Facebooku uživatel Julius Josr, ale měla protknout výtka ze strany hlavy státu směrem k Minářovi.
„Dělat z prezidenta lídra opozice – to vůbec nebyla šťastná pozice,“ řekl údajně Pavel před předsedou Milionu chvilek. Ten hned reagoval. „Máte mé slovo, že to budeme odvádět od vaší osoby a soustředit to na problémy,“ slíbil Minář. Následně si oba podali ruce.
Problém je ovšem v tom, že video bylo sestříhané. Celá interakce mezi prezidentem Pavlem a Minářem se totiž odehrála jinak.
Video nebylo celé, vzkázal spolek
Celé a neupravené záběry nicméně v pondělí zveřejnil i samotný spolek.
„Včera na sítích kolovalo sestříhané video, které mělo vykreslit údajný střet mezi námi a panem prezidentem. Bohužel, pro šiřitele lží máme k dispozici celé video, ze kterého si každý může udělat názor sám,“ sdělil Milion chvilek na sociálních sítích.
Konverzaci začal podle celého videa Minář. „Víme, že vy nepotřebujete naši obranu před panem (Petrem) Macinkou, že si poradíte sám. Ale děláme to proto, že zájem lidí vyjádřit, že na to nejste sám – že chtějí taky něco dělat a hájit vzájemné principy naší země – je obrovský. Proto to děláme,“ řekl šéf spolku právě v části dialogu, která byla u virálně se šířícího videa vystřižena.
„Myslím, že to je naprosto správné, protože by to jinak mohlo vést k tomu, že budeme dělat z prezidenta lídra opozice. A to vůbec nebyla šťastná pozice,“ odpověděl prezident Pavel. Do původního videa, které se šířilo na sociálních sítích, se dostala jen druhá část jeho vyjádření.
Podobných manipulativních příspěvků prý spolek eviduje hned několik na denní bázi. Redakce Aktuálně.cz též požádala Pražský hrad o vyjádření. Jakmile ho obdrží, doplní jej do tohoto článku.
Lídr opozice? K Pavlově škodě, míní Blažek
Jako „lídra opozice“ se Pavla snažily vykreslit strany současné vlády poté, co se prezident dostal do střetu se šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou kvůli nejmenování poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí.
Zároveň na něj ovšem podobnou optikou nahlížejí i někteří komentátoři a politologové, podle kterých je současná opozice ve složení ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a Piráti nejednotná a bez jednoznačného lídra.
Na video reagoval bývalý ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek. Podle něj se vládní koalici Andreje Babiše podařil chytrý rétorický tah, když prezidenta dostala do pozice opoziční tváře. Strany bývalého kabinetu pro změnu zpražil.
„Opozice, která neměla jinou politiku než se s popularitou prezidenta svézt, tento dojem veřejnosti ke škodě Petra Pavla potvrdila. Ale když jim to za laciné lajky a fota z demonstrací stálo, nenadělá s tím nic ani Petr Pavel,“ okomentoval Blažek situaci na sociálních sítích.
