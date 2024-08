"Ať spáchá harakiri. Nerozumí tomu." Do Bartoše se pustili senátoři, už i ti vládní

Místopředseda vlády a šéf Pirátů Ivan Bartoš prožívá těžké chvíle kvůli problémům s digitalizací stavebního řízení. Dlouhodobá kritika jeho počínání vyvrcholila ve středu v Senátu. Na jeho adresu tam padala od senátorů - včetně těch vládních - ostrá slova. Nakonec drtivým počtem hlasů vyzvali vládu, aby zjednala nápravu.

Ivan Bartoš při nástupu do vlády spojil svou politickou existenci se zavedením digitalizovaného stavebního řízení. To funguje od července, jenže s problémy. Podle senátorů tak ministr svůj hlavní úkol nesplnil.

"Problémů je příliš mnoho, abychom je přehlíželi. Systém je velmi nefunkční. Od jara jste nás ujišťoval, že to zvládnete, ale prostě to nefunguje," stěžoval si senátor za STAN Zbyněk Linhart, ke kterému se přidávali další. A často si nebrali servítky.

"Jedinou věcí je spáchat harakiri a odstoupit. Je třeba nést následky," prohlásil jediný senátor za Sociální demokracii Petr Vícha. "Situace je velmi vážná, jsme v krizové situaci," přidal se další opoziční senátor Miroslav Adámek z hnutí ANO.

Přestože opozice má v horní komoře jen minimum křesel a vláda se může opřít o pohodlnou většinu, tentokrát senátoři vystupovali proti jednomu z ministrů své vlády. Řada z nich požadovala, aby se kabinet Petra Fialy situací co nejdříve zabýval a případně určil krizového manažera, který Bartošovi pomůže.

"Krizový manažer je ten, kdo by na ministerstvu rozuměl stavebnímu řízení. A to není tento pan ministr. Pokud by jako manažer jakékoli firmy takto aplikoval novou výrobu, tak už by dávno nebyl ve funkci. Pracovníci stavebních úřadů očekávají od vlády a od vedení této země nějaké světélko na konci tunelu, nějakou pomoc, protože zatím se jim nedostalo ani sebereflexe od ministra," prohlásil Jan Sobotka ze STAN.

Aktuální informace @Aktualnecz ze Senátu. Celkem 66 senátorů ze 71 hlasovalo pro kritické usnesení, ve kterém Senát vyjadřuje nespokojenost s průběhem digitalizace stavebního řízení - viz text usnesení, který připravil výbor pro veřejnou správu. Proti nebyl nikdo. Osobní dovětek:… pic.twitter.com/0LVGsnY03e — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) August 21, 2024

Ivan Bartoš se snažil kritice čelit a v několika vystoupeních vysvětloval, že se snaží chyby v digitalizaci stavebního řízení napravovat. Podobně jako v minulosti několikrát sliboval, že v dohledné době bude systém běžet podle plánu. Senátoři však trvali na svým připomínkách a nakonec schválili kritické usnesení o několika bodech.

Mimo jiné vyjádřili "zásadní znepokojení" nad stavem digitalizace stavebního řízení, podle nich nebylo dostatečně připraveno a "vykazuje neúnosné množství nedostatků, chyb a nejasností". Senátoři také žádají vládu, aby zjednala nápravu. Pro usnesení hlasovalo 66 ze 71 přítomných poslanců, nikdo nebyl proti.

Jediný, kdo se Bartoše přímo zastal, byla jeho stranická kolegyně Adéla Šípová. "Domnívám se, že Ivan Bartoš udělal skutečně chybu a ta chyba byla velká. Tou chybou je, že se do této akce odvážil jít, protože to neudělal dosud nikdo, nikdo se nepustil do tak zásadní změny," řekla senátorka. Odvahu a snahu řešit digitalizaci ocenilo více senátorů, jedním dechem ale dodávali, že Bartoš podle nich situaci nezvládá.