Babiše naštval Plaga i zvukař, potěšila ho ale kamarádka "babuláček". Kritik odešel

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš a místopředseda Karel Havlíček mají letos za sebou už několik desítek předvolebních setkání. Aktuálně.cz navštívilo mítink v restauraci U Kozla nedaleko středočeské Unhoště, kde je čekal zaplněný sál s minimem kritiků. Babiš měl opět po čase na hlavě - po vzoru Donalda Trumpa - červenou čepici s nápisem Silné Česko, čímž chtěl ukázat, že za Trumpem dál stojí.

"Haló? Haló?" říká Andrej Babiš do mikrofonu před zcela zaplněnou hospodou U Kozla v Malé Kyšici a je na něm vidět, že začíná být poněkud nervózní a nepříjemný. Začátek předvolebního mítinku ve Středočeském kraji si přece jen představoval trochu jinak.

Setkání s voliči začíná o tři minuty později, lídr pražské kandidátky Karel Havlíček přijel na poslední chvíli a lídr kandidátky v tomto kraji Robert Plaga ještě ani na místě není. A ke všemu nefunguje mikrofon. "No, konečně," uleví si Babiš, když je jeho hlas už slyšet a hned si to vyřizuje se zvukařem. "Pane kolego, jste tady od půl páté, měl jste to zkoušet. Jo, a hučí to nějak blbě," vyčítá mu a plynule přechází k oslovení voličů. "Dobrý večer, dámy a pánové, máme tři minuty zpoždění, protože Karel přišel pozdě a ještě jsme vysílali," vysvětluje.

Lidem to ale nevadí, jsou na něj evidentně natěšeni, usmívají se, někteří si ho točí na mobil a jeho "lidový" styl se jim líbí. Když s nimi mimochodem Aktuálně.cz ještě před začátkem mluvilo, často se svěřovali, že právě Babišovi nejvíc věří, nemají k němu výhrady a věří tomu, že se jim mimo jiné postará o lepší důchody, než mají za vlády Petra Fialy. "On je prostě jednička," říká starší paní, díky které Babiš mítink v malé vesnici nedaleko Unhoště uspořádal. Velmi často mu píše, a dokonce už byla na jeho pozvání i s manželem na obědě na Čapím hnízdě.

"Jsem v tomto kraji mimořádně, protože tady mám kamarádku, které jsem slíbil… Kde je babuláček? Píše mi každý den a já jsem jí slíbil, že sem přijdu. A sliby se mají plnit nejen o Vánocích," zmiňuje Babiš tuto paní, kterou oslovil neobvyklou "přezdívkou" hned na začátku setkání a následně už přechází do svého monologu v duchu "Česká republika je pro mě jednoznačně na prvním místě".

"Proč mám tuto čepici? Co je na ní napsáno? Jste hrdá Češka?" ptá se a ukazuje na svou červenou kšiltovku s nápisem Silné Česko. "My tady jsme pro občany České republiky. A co říkají ti naši konkurenti? Že jsme čepice zahodili. Proč bychom je zahazovali?" tvrdí Babiš a zmiňuje se o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi. Ujišťuje, že je nadále jeho příznivcem, že ho nadále podporuje v tom, aby ukončil válku na Ukrajině, zrušil Green Deal a zastavil ilegální migraci. "To, co dělá s těmi tarify, je špatně samozřejmě, a také ho za to kritizujeme," dodává na adresu cel, která Trump ohlásil.

Během téměř dvouhodinové debaty padá celá řada otázek, na které odpovídá jak Babiš, tak Havlíček a Plaga, který mezitím už přišel. Babišova naštvanost přitom trvá. "Pan Plaga přišel. Půjčte si hodinky, pane kolego, máte třináct minut zpoždění. Vy sem máte chodit první. Havlíček druhý a já poslední. A bylo to naopak. Nemáte slovo, já stále mluvím," říká s vážnou tváří Babiš, zatímco Plaga se směje a lidé o to více tleskají.

Snůška lží, tvrdil Babišův kritik. Další ukázali "dluženu" Alenu Schillerovou

Netleská jen muž, který se představuje jako Láďa a nijak neskrývá, že není Babišův volič. "Vy jste Slovák, proč nezůstanete v Karpatech? Co tady děláte?" ptá se a Babiš odpovídá, že je přes 30 let hrdý Čech a zaměstnává desítky tisíc lidí. Kritik si ponechává mikrofon a Babišovi tvrdí, že ministr propagandy nacistického Německa Joseph Goebbels to dělal lépe než on. "Celá ta snůška lží, to se nedá poslouchat. A lidé vám to bohužel věří," pokračuje v proslovu, při kterém přítomní začínají dávat najevo nelibost. "Vypadni a už sem nelez, kašpare," křičí na něj Babišův příznivec, když se Láďa vzápětí zvedá a z hospody odchází. "Lidi jsou hloupí, bohužel," posteskne si.

Beseda pokračuje, přítomné například zajímá, zda ANO vrátí věk odchodu do důchodu na 65 let, obnoví elektronickou evidenci tržeb, zruší nákup letounů F-35, kdo bude za hnutí případně předsedou vlády, s kým by ANO vládlo, co by udělalo pro levicové voliče. Havlíček potvrzuje, že ANO evidenci obnoví, Babiš přidává, že odchod do penze vrátí na 65 let, o letounech by určitě ještě jednal, pokud jde o premiéra, tak tvoří s Havlíčkem tým, s kým by vládl, to se prý ještě uvidí a pro levicové voliče toho podle něj udělalo hnutí mnoho.

Do úzkých dostává Babiše jen mladík, který se několikrát po sobě ptá, co bude ANO dělat pro ochranu klimatu, jestliže zcela odmítá Green Deal. "Neříkejme už slovo Green Deal, lidé jsou z toho úplně vytočeni, když to slyší," odpovídá Karel Havlíček, který obecně tvrdí, že je pro ekologizaci planety. "Proboha svatýho, na to si ale musíme někde vydělat. Nejdříve musíme zajistit to, aby tady zůstávaly firmy, aby neodcházely do Číny a Ameriky, aby zaměstnávaly lidi, aby měli dobrý mzdy," říká Havlíček.

Lidé jsou s odpovědí spokojeni, tleskají, příznivci Green Dealu skutečně na mítinku nejsou. A podle slabého potlesku na odpověď Babiše k Evropské unii chybí většinou i její příznivci. Když totiž jeden z tazatelů uvede, že mu EU připomíná "diktát", šéf ANO vysvětluje, že odchod by nebyl správný. "My potřebujeme být v EU, je to pro nás důležité," prohlašuje s tím, že se musí změnit, rozšířit a rozhodovat v ní nesmí Evropská komise, ale premiéři a prezidenti. "Rozhodně pro nás není výhodné, abychom EU opustili," řekne jasně, což se však řadě přítomných moc nelíbí.

Po skončení ale mnozí za trojicí hostů přicházejí, fotí se a berou si také podpisy. V obležení je především Babiš, na kterém je vidět únava. On sám ale něco takového odmítá, Aktuálně.cz tvrdí, že ho mítinky pořád baví a cítí se při síle. "Pane kolego, na mně se jako premiérovi střídali tři ochránci. Vůbec nejsem unavený," směje se Babiš, kterému úsměv z tváře nemizí ani tehdy, když ho venku čekají dva kritici s velkou cedulí. Na ní je poslankyně ANO Alena Schillerová zobrazena jako prodavačka v masně s názvem Řeznictví U Dluženy. "Program, rozum, slušnost, pravdu - nemáme. Estébáka a důchodce - máme."

Babiš se na vteřinu zastaví, ceduli si prohlédne, zasměje se a kráčí dál. Čeká ho už Havlíček, se kterým spěchají na setkání s desítkami zástupců průmyslových firem. Žena, která nechala ceduli udělat, je ale spokojená. "My jsme chtěli toho lháře vidět tváří tvář, uvnitř jsme nebyli, už to známe," tvrdila. "Je to podvodník a lhář a podle toho se k němu budu do smrti chovat," dodal její přítel, který na Babiše pískal píšťalkou.