Digitalizované stavební řízení se tento měsíc rozjede, slibuje ministr Ivan Bartoš

Systém digitalizovaného stavebního řízení se během srpna rozjede, řekl ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) v pořadu Partie Plus televize Prima. Šéf resortu uvedl, že z dosud podaných 6000 žádostí v novém systému je zhruba 64 procent rozpracováno a přibližně o 500 bylo rozhodnuto, přičemž většina je rozhodnutí kolaudační.

"Většina nejdůležitějších aktualizací je naplánována na tento měsíc," uvedl ministr ke kritice nefunkčností v novém systému, který byl spuštěn na začátku července. Dal to do souvislosti s tím, že do systému se musejí zapojit i další zainteresované úřady. Podle Bartoše ale nenastane situace, že by po dvou měsících provozu nového systému byly automaticky povoleny stavby, které by v řádném projednání povoleny být nemohly.

Bartoš odmítl situaci označit za katastrofu, jak to zhodnotil místopředseda ANO Robert Králíček jako ministrův oponent v debatě. S odkazem na kritiku stavbařů i Svazu města a obcí řekl, že Bartoš nemá jejich důvěru, že je schopen situaci zvládnout. "Hovořit po měsíci fungování systému o nějaké katastrofě není správné," řekl Bartoš. "Systém již teď je funkční, má své problémy," dodal s tím, že o novém systému bude v září mluvit s prezidentem Petrem Pavlem.

Ministr Bartoš nebyl jednoznačný ve vyjádřeních, nakolik bude systém od září doladěný. Nejprve uvedl, že systém se rozjede "do plných obrázek" v průběhu srpna, později řekl, že systém se tento měsíc "víceméně" rozjede. Problémy stavebních úřadů dal Bartoš do souvislosti s tím, že byly do konce června zaplaveny žádostmi, které musejí vyřídit podle původního systému.

Svaz měst a obcí chce po Bartošově ministerstvu opravit některé zásadní nedodělky v systémech digitalizace stavebního řízení do 20. srpna, kdy se mají zástupci svazu s ministrem setkat. Svaz mezi ně počítá například automatizované vyplňování formulářů a identifikaci účastníků a parcel. Ministerstvo už dříve slíbilo, že v první polovině srpna do systému přidá třeba možnosti hromadného vkládání údajů o osobách a parcelách.

Na problémy s elektronickým stavebním řízením si od začátku července, kdy byly systémy spuštěny, stěžují městské úřady, někteří stavebníci a odborné komory a sdružení. Problémy s digitalizací stavebního řízení mohou podle některých odhadů přinést miliardové ztráty. Kromě opozice upozorňují na nedostatky i vládní partneři Pirátů. Například podle předsedy poslanců TOP 09 Jana Jakoba by měl ministr vyvodit osobní odpovědnost, pokud systém nebude do konce srpna opraven. Ministr Bartoš ale opakovaně uvedl, že o rezignaci neuvažuje.

