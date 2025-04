Nazrál čas na odvolání šéfa ČT Součka. Těch chyb je příliš, říká radní Ježek

Někdejší šéf Českého rozhlasu a vlivný člen Rady ČT Vlastimil Ježek v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, proč by měl být odvolán Jan Souček z postu generálního ředitele České televize. Zdůrazňuje, že pokud se to má stát, tak nejpozději do poloviny června. Ježek dokonce naznačuje, že být na místě Součka, nečekal by, až ho radní odvolají.

Je generální ředitel České televize Jan Souček zralý na odvolání?

Na to mohu odpovědět jen sám za sebe, neboť do hlav svých kolegů nevidím. Ale podle mého soudu ano - je zralý na odvolání. Pokud jde o Radu ČT jako celek, tak to usnesení se třemi výtkami generálnímu řediteli, které jsme schválili na minulém řádném jednání Rady ČT (první se týkala "zlatých padáků", druhá začerňování smluv, třetí komunikace Jana Součka ve veřejném prostoru - pozn. aut.), a přiznání desetiprocentního bonusu (celkem mohl generální ředitel získat částku odpovídající až deseti měsíčním mzdám - pozn. aut.) na našem mimořádném jednání tuto středu také o lecčems vypovídá.

Pokud je podle vás Souček zralý na odvolání z funkce, musím se zeptat: proč?

Já jsem v tomto ohledu konzistentní. Jan Souček byl zvolen v podivném výběrovém řízení, kdy především nebyl zvolen Petr Dvořák (Souček nastoupil na post generálního ředitele na začátku října 2023. Vystřídal nejdéle sloužícího šéfa veřejnoprávní televize Petra Dvořáka, když zvítězil ve výběrovém řízení vypsaném radou ČT - pozn. aut.). A původně to vypadalo tak, že nebude zvolen nikdo. Neboť to, že se Petr Dvořák přihlásil do výběrového řízení, znamenalo pro mnoho lidí, že to vzdali a nepřihlásili se. Ten výběr byl tudíž hodně, opravdu hodně omezený.

Nakonec to tedy skončilo tak, že byl zvolen Jan Souček. Není to z mé strany nic osobního, ale v každém případě je to tak, že jsme se zbavili hokejisty z NHL a zvolili hráče okresního přeboru. Hokejky, led a puk, to vše znají oba - ta podobnost ale tady končí. Myslím si, že Jan Souček není manažer na takové úrovni, aby byl schopen řídit Českou televizi. Těch chyb, které udělal, bylo velmi mnoho.

Můžete nějaké jmenovat?

Naprosto tragická personální politika, zřizování funkcí, například ředitelů ČT1 a ČT2 - ani jeden nevydržel déle než půl roku. Dále naprosto chaotické rozhodování o programu, například způsob, jakým byl zrušen pořad 168 hodin. Tehdy Rada ČT zasedala v Brně, pořad byl zrušen čtyři dny poté, aniž by o tom radní cokoli věděli - dozvěděli jsme se to z médií.

A když přeskočím v čase, tak musím zmínit nedávnou aktivitu, která se týkala zrušení sedmi publicistických pořadů těsně před 9. dubnem (v ten den Senát schvaloval velkou mediální novelu - pozn. aut.). Zrušením uspořil 6,5 milionu korun, což je s ohledem na sedmimiliardový rozpočet České televize prostě naprostý výsměch. Pokud bylo potřeba ušetřit 6,5 milionu, mělo se to udělat úplně jinde a úplně jinak.

Za jakých podmínek lze odvolat generálního ředitele ČT V zákoně o České televizi se píše toto: "Rada může odvolat generálního ředitele z funkce: a) neplní-li ČT úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání podle tohoto zákona nebo povinnosti vyplývající ze zvláštních právních předpisů, nebo nenaplňuje-li svými programy zásady Kodexu České televize, jestliže byl generální ředitel na tuto skutečnost Radou v době posledních dvanáct měsíců písemně upozorněn; b) poruší-li generální ředitel své povinnosti stanovené zákonem nebo Statutem České televize, jestliže byl generální ředitel na porušení svých povinností Radou v době posledních dvanácti měsíců písemně upozorněn."

Navíc je potřeba zdůraznit, že regionální publicistika, které se také týkala tato úspora, je bezesporu jedním z důležitých úkolů média veřejné služby. Podobných věcí by šlo zmínit mnoho. Základ je ale celou dobu stejný: chaotické rozhodování. Pokud vím, tak o některých rozhodnutích, jako například o zrušení zmíněné publicistiky, se i členové nejvyššího managementu dozvěděli buď ráno před tím, než k tomu došlo, anebo dokonce až z médií.

A ještě jedna důležitá věc: absolutně nesouhlasím se způsobem, jakým Jan Souček vedl kampaň za zvýšení koncesionářských poplatků. Publikované výhrůžky typu "zruším ČT Art a ČT:D" mi skutečně hnuly žlučí, protože vyhrožování nemám rád. A vyhrožování nemají rádi ani politici. Ale především: vyhrožovat něčím, co není ve vaši kompetenci, protože je to Rada ČT, kdo schvaluje dlouhodobé plány programového, technického a dalšího rozvoje, tak to je celé asi trochu jalové.

Vlastně celou mediální prezentaci Jana Součka a jeho vystupování v médiích nepovažuji za šťastné. A je třeba si uvědomit ještě jednu věc: je dobře, že Senát schválil "velkou mediální novelu", takže se nám všem trochu ulevilo - dlouho to totiž nevypadalo, že se po mnoha letech skutečně zvýší koncesionářské poplatky, a především, že se zavede jejich indexace, o což jsme bojovali už od 90. let. Nicméně za půl roku budou volby. A po nich se může ukázat, že bude potřeba bránit nezávislost médií veřejné služby. A v takovém okamžiku musí podle mého soudu televizi řídit člověk, který je osobnostně i profesionálně na mnohem vyšší úrovni než Jan Souček. A který hlavně nedá přednost obraně vlastního křesla před obranou té zmíněné nezávislosti - i kdyby o to své křeslo mohl přijít.

Chápu správně, že vy či někdo z vašich kolegů v Radě ČT hodláte přijít s návrhem, aby se hlasovalo o odvolání generálního ředitele Součka?

Úplně jasné to ještě není. V každém případě platí, že kvůli "malé mediální novele" přijaté předloni je k odvolání generálního ředitele potřeba dvanáct hlasů (Rada ČT má 18 členů - pozn. aut.), což není málo. Já za sebe si ale myslím, že takový návrh přijde pouze v případě, že bude jasné, že těch dvanáct hlasů existuje. Navrhovat odvolání generálního ředitele ČT jako jenom nějakou hru, to by mi nedávalo smysl.

Tady je ale potřeba připomenout, že když jste v Radě ČT hlasovali o třech výtkách generálnímu řediteli, což je podle zákona o České televizi věc, která musí předcházet jeho případnému návrhu na odvolání, tak pro ně hlasovalo v jednom případě třináct a v dalších dvou dokonce čtrnáct radních…

To je pravda. Ale také platí, že jednou věcí je hlasovat pro výtky - byť byly formulovány tak, aby splňovaly zákonný požadavek -, a úplně jinou záležitostí je odvolání generálního ředitele. A tady do hry samozřejmě vstupuje mnoho věcí, které může číst každý trochu jinak. Třeba obava, že by Česká televize mohla být bez generálního ředitele v čase voleb (sněmovní volby se uskuteční letos v záři - pozn. aut.), což by určitě šťastné nebylo.

Takže pokud máme odvolat generálního ředitele, tak rozhodně co nejdříve. Tedy tak, aby se v polovině léta mohl této práce ujmout ředitel nový. Někdo jiný si zase možná bude říkat, že současný generální ředitel bude ochoten více naslouchat některým nápadům některých radních, protože je teď oslabený. Nevím. Do hlavy nikomu nevidím, ale ta velká většina při hlasování o výtkách řediteli nemusí automaticky znamenat stejnou většinu pro návrh na odvolání.

Jaká je v tomto ohledu atmosféra mezi členy Rady ČT? Anebo takto: budete se snažit tuto většinu získat?

Rozhodně budeme jednat. Budeme o tom mluvit. Nikdo z nás ale nemá patent na rozum, takže se může ukázat, že někdo přijde s argumentem, který bude podpírat opačné řešení, než kterému v tuto chvíli dávám přednost já. Jde o to, že lidé, se kterými v Radě ČT mluvím, jsou lidé, kteří mají své názory opírající se o jejich vlastní přesvědčení, nikoli o hledání nějaké své výhody, které by při tom či onom postoji vůči managementu ČT pak mohli uplatňovat.

Pokud říkáte, že se to případně musí zorganizovat tak, aby v čase voleb měla ČT už nového ředitele, tak kdy je podle vás nejzazší termín pro případné odvolání Jana Součka?

Některé lhůty určuje zákon, případně jednací řád, jiné zase ne. Není například určena lhůta od vyhlášení do případného prvního kola výběrového řízení na pozici nového generálního ředitele České televize. Osobně si ale myslím, že v tomto musí být jasno nejpozději do poloviny června.

Do té doby vás v Praze na Kavčích horách čekají dvě řádná jednání: jedno v květnu, druhé v červnu…

Přesně tak.

Takže během těchto dvou jednání se to stane, anebo se to do voleb už nestane vůbec…

Ano, myslím, že to tak bude.

Zmínil jste, že při poslední volbě generálního ředitele ČT nebylo příliš mnoho lidí, kteří by šli proti Petru Dvořákovi. Musím se tedy zeptat: vidíte ve veřejném prostoru někoho, kdo by případně mohl Jana Součka nahradit?

Jména říkat nebudu, to po mně nechtějte. Ale samozřejmě vím, kdo o tom uvažuje. Vím o lidech, kteří o tom uvažují. Ale to ještě vůbec neznamená, že pokud to tak dopadne a bude vypsáno nové výběrové řízení na generálního ředitele České televize, tak že se do něj tito lidé přihlásí.

Navíc je potřeba připomenout ve veřejném prostoru opakovanou hrozbu týkající se toho, že by se Česká televize sloučila s Českým rozhlasem. Myslím si, že by to nebyl tak snadný proces, jak se může zdát, protože tady je kromě Poslanecké sněmovny také Senát ČR. Stát se to ale může, tudíž lidé, kteří jsou profesně schopní, si nakonec mohou říct, že jim nestojí za to do té volby případně jít. Přesto si myslím, že by nové výběrové řízení bylo obsazeno mnohem kvalitněji.

Rada ČT tento týden jednomyslně, tedy všemi hlasy, rozhodla o tom, že Jan Souček má nárok na výroční bonus za rok 2024 pouze ve výši deseti procent. Navíc v jeho nepřítomnosti. Skoro mám dojem, že to pro něj musí být ponižující, a že tudíž nelze vyloučit, že se rozhodne rezignovat…

To musí zvážit on sám. My jsme vedli na neveřejném jednání Rady ČT poměrně rozsáhlou diskusi o tom, kdy to máme projednat a hlasovat. A to, že tam generální ředitel nebyl přítomen, nebylo příjemné vůbec nikomu. To bych chtěl zdůraznit.

Na druhou stranu, my se opakovaně snažíme toto hodnocení za předešlý rok dělat co nejblíže právě tomu skončenému roku. A to právě kvůli tomu, aby ten čas, který uplynul v roce dalším, nekontaminoval naše rozhodnutí o bonusu za rok předchozí. Proto nakonec zvítězil názor, že to není třeba odkládat.

Navíc je to hodnocení radních, a tudíž není potřeba, aby do něj nějak vstupoval samotný generální ředitel. Vůbec nic by to totiž nezměnilo. Že to nakonec skončilo tak, že dostal deset procent, pro které hlasovali všichni radní, je určitě nějaký vzkaz. A kdybych byl já na jeho místě, tak asi nečekám, až budu odvolán.