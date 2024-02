"Nikdo to ještě neviděl." Digitalizaci staveb hrozí odklad. Stihnu to, namítá Bartoš

Po opožděném a problematickém startu elektronických přihlášek na střední školy hrozí vládě potíže při digitalizaci další důležité oblasti. Týká se stavebního řízení. Jeho zásadní zrychlení patří k hlavním cílům kabinetu Petra Fialy. Systém má fungovat od července. Ministr Ivan Bartoš ujišťuje, že dělá maximum a vše stihne. Odborníci o tom ale pochybují, někteří rovnou vyzývají k odkladu.

Místopředseda vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš je pod tlakem kvůli digitalizací stavebního řízení. On sám tvrdí, že vše stihne. | Foto: Radek Bartoníček

Developeři, stavební firmy i řadoví stavebníci doufají, že si už letos budou moct vyřídit potřebné dokumenty podstatně snadněji a rychleji. Pomoct tomu má digitalizace stavebního řízení, která má začít fungovat od letošního července. Vláda Petra Fialy při svém nástupu označila zrychlení povolování staveb za jeden ze svých hlavních cílů.

Pozornost se proto nyní upírá na ministra pro místní rozvoj, místopředsedu vlády pro digitalizaci a šéfa Pirátů Ivana Bartoše, který má klíčový úkol splnit. Stále silněji však mezi stavebníky, starosty i úředníky zaznívají pochybnosti, zda se vše podaří stihnout.

"Jestliže se mě ptáte, jak vidím digitalizaci, tak vám řeknu, že nevím. Protože my ani mnozí jiní nemáme bližší informace. Systém ještě nikdo neviděl, nikdo na něj není připravený a nikdo neví, co bude v dalších měsících," říká například viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Zdeněk Soudný.

Podle svých slov se pohybuje ve stavebnictví zhruba dvacet let, ale situaci jako nyní nepamatuje. "Nikdy jsem nezažil takový stav, kdy je na připomínky hrozně krátká doba a nikdo vám není schopný poskytnout konkrétní informace," tvrdí. Upozorňuje, že digitalizace se zdaleka netýká "jen" podání stavebního povolení, ale také dalších souvisejících kroků. Obává se, že spíše než o skutečnou digitalizaci nakonec půjde jen o polovičatou elektronizaci, kdy budou kolovat dokumenty v PDF.

Podobně skepticky se vyjadřují také další lidé, kteří se kolem stavebního zákona pohybují. Objevují se i výzvy k odkladu. "Podle informací, které mám, by bylo nejlepší, aby byla předložena novela stavebního zákona, která by digitalizaci posunula na pozdější termín. Zároveň by umožnila prozatím zachovat dosavadní způsob," uvedla advokátka Kristýna Faltýnková ze společnosti PRK Partners. Přípravy jsou podle ní výrazně pozadu.

"Naděje, že se digitalizaci do července 2024 podaří zvládnout, se blíží nule," řekl už dříve ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek. Také developeři vyzývají k odkladu, jinak podle nich hrozí problémy.

Co má přinést digitalizace stavebního řízení Stavebník bude podávat namísto desítek žádostí jen jeden návrh. Stavební úřady budou mít systém, kde vyřídí všechny úkony , které jsou dnes roztříštěné v přípravné fázi, územním rozhodování a stavebním řízení.

, které jsou dnes roztříštěné v přípravné fázi, územním rozhodování a stavebním řízení. Stát bude mít nad stavěním větší přehled. Bude vědět, kde procesy drhnou, jaká je kde průměrná délka stavebního řízení nebo kolik je odvolání.

Bude vědět, kde procesy drhnou, jaká je kde průměrná délka stavebního řízení nebo kolik je odvolání. Stavebník, projektanti i ostatní účastníci budou mít okamžitý přehled o tom, v jaké fázi se řízení nachází. Elektronický správní spis bude obsahovat kompletní dokumentaci stavby.

Ministr Bartoš ale výtky odmítá. "Nemám strach z ničeho, dělám všechno pro to, abych termíny dodržel," sdělil Aktuálně.cz. Přiznal ale, že plánovaný termín je pořádně napnutý. Za zpoždění podle něj může jeho předchůdkyně na ministerstvu Klára Dostálová z ANO. "Kdybych spustil původní předražený systém pro digitalizaci, který byl vybraný ještě za ní, byl by to průšvih. Místo toho jsem ušetřil přes miliardu a zpoždění doháním," tvrdí.

Dostálová připravovala tendr na systém za 1,9 miliardy korun. Bartoš ho nechal zrušit a cena výrazně klesla, ministerstvo vybralo firmu za 325 milionů bez daně. Antimonopolní úřad ale soutěž zrušil. Bartoš proto jako krajní řešení zadal zakázku na základní část systému za 37 milionů bez výběrového řízení. Nyní čeká, zda úřad nezasáhne znovu.

Vše se může naopak zpomalit, tvrdí Kuba

Na špatnou informovanost si nestěžují jen stavebníci, ale také zástupci Svazu měst a obcí nebo Asociace krajů. Ta Bartošovi loni na podzim napsala, že "je velmi znepokojena nekomunikací a absolutním nedostatkem informací ze strany ministerstva".

Šéf asociace a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) ministru Bartošovi popsal, co všechno nabírá skluz, a varoval ho, aby vše neskončilo polovičatým nebo provizorním řešením. "Jen částečná digitalizace může přinést zcela opačný efekt, neboť může dojít spíše ke zpomalení při vyřizování jednotlivých typů žádostí," upozornil.

I kraje ale ministr ujišťuje, že všechno stihne. Na dvou stránkách jim popsal, jak chce zajistit fungování digitalizace, slibuje školení úřadníků a také to, že vše na jaře představí veřejnosti. "K 1. červenci budou splněny všechny povinnosti, které nový stavební zákon ukládá ministerstvu pro místní rozvoj v oblasti digitalizace," tvrdí Bartoš. Například na počítače a další techniku pošle stavebním úřadům 252 milionů korun.

Bartoš zároveň tvrdí, že ministerstvo informuje všechny úředníky a politiky, kteří přichází s digitalizací do styku. "Komunikace probíhá na různých úrovních, ministerstvo uspořádalo online setkání s tajemníky obcí, denně odpovídáme na desítky e-mailových a telefonických dotazů," ujišťuje.

Odmítá rovněž výtku, že půjde jen dokumenty v PDF. "Veškeré informace o probíhajícím řízení budou k dispozici na Portálu stavebníka. Stavebníci, případně účastníci k nim budou přistupovat z jednoho místa. U jednotlivých řízení se budou evidovat informace o všech osobách a systém bude připojen na základní registry. Po přihlášení bude uživatel přesně vědět, v jakém stavu je jeho řízení. Uvidí, kdo se už k návrhu vyjádřil, a bude mít přístup ke všem potřebným dokumentům," popisuje ministr. Další funkce budou podle něj postupně přidávat.

Bartoš se před několika dny sešel také s předsedou Svazu měst a obcí Františkem Luklem (za STAN), aby zmírnil jejich obavy ze zpoždění. Povedlo se mu to jen částečně. "Pan ministr mi vysvětloval, co všechno dělá a co má v plánu. Dohodli jsme se, že budeme v intenzivním kontaktu a pozveme ho na naše jednání. Stále ale máme určité obavy, jestli se dá všechno stihnout a jestli se úředníci na nový systém zaškolí," říká Lukl, který sám vedl ministerstvo pro místní rozvoj za vlády Jiřího Rusnoka v druhé polovině roku 2013.

Podle informací Aktuálně.cz z kuloárů Poslanecké sněmovny však není vyloučena ani varianta, že se start digitalizace o několik měsíců posune. Nikdo z koaličních politiků ale zatím nechce veřejně proti Bartošovi vystupovat. "Už jsme se ho na možnost odsunutí ptali, ale stále tvrdí, že to stihne," vysvětluje zdrženlivost jeden z poslanců.

Odcházejí úředníci, chybí vyhlášky

Zmiňovaná advokátka Kristýna Faltýnková také namítá, že nedořešené zůstávají i další problémy. "Pan ministr nemá připravené potřebné systémy ani prováděcí vyhlášky, které jsou k zákonu potřeba. A to ve chvíli, kdy je nový stavební zákon už částečně účinný od začátku roku," podotýká.

Podle ní kvůli tomu část úředníků raději končí. "Odcházejí lidé, kteří mají kvůli nepřipravenosti a nejasným novým pravidlům obavu, co by je po startu digitalizace čekalo," říká.

Poukazuje na to i viceprezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. "Spousta obcí nám říká, že jim ve velkém končí úředníci těchto úřadů," říká Zdeněk Soudný, který často jedná s ministerstvem pro místní rozvoj. "Od nich jsem slyšel, že kvůli nezvládnuté digitalizaci by bylo nejlepší odložit start o rok, protože to prostě nelze stihnout."