Soudce Kafka, kterého chytili v Chorvatsku, čelí obviněný z podvodu velkého rozsahu

Soudce brněnského krajského soudu Roman Kafka je obviněný z podvodu, kterým způsobil škodu velkého rozsahu. Vyplývá to z informací, které zveřejnil krajský státní zástupce v Ostravě Libor Malý. Za tento trestný čin hrozí pět až deset let vězení. Okresní soud v Ostravě začal ve čtvrtek vpodvečer v neveřejném jednání rozhodovat o návrhu na vzetí soudce do vazby.

Kafku do budovy soudu podle zpravodajky ČTK přivezli autem. Soudce, který byl v minulosti dozorovým státním zástupcem například v metanolové kauze, v polovině března zadrželi policisté na základě evropského zatýkacího rozkazu v Chorvatsku. Podle serveru Seznam Zprávy je od středečního odpoledne v Česku.

"Dnešního dne byl příslušnému soudu podán návrh na vzetí jmenovaného do vazby. Od tohoto okamžiku do doby ukončení přípravného řízení nebudou ze strany státního zastupitelství poskytovány v této věci sdělovacím prostředkům žádné další informace," uvedl ve čtvrtek žalobce Malý.

"Platí, že o návrhu musí soud rozhodnout nejpozději do 24 hodin," řekl mluvčí soudu Dalibor Zecha.

Sedmačtyřicetiletý soudce odjel v úterý 4. března ze svého domu v Kroměříži. Policie ho nejprve evidovala jako pohřešovaného, pak ale jeho údaje z databáze pohřešovaných stáhla. Kafka čelil od loňského prosince kárnému řízení za vážné průtahy při vyhotovování rozhodnutí a za další porušování soudcovských povinností. Den před svým zmizením oznámil Hradu rezignaci na funkci, ve které má skončit k poslednímu červnovému dni.

Sliboval zhodnocení peněz

Server Novinky.cz v polovině března uvedl, že Kafka od svých známých údajně získával peníze na krátkodobé finanční operace, které podle něj měly skončit velmi výhodným ziskem. Postupně ale přestával lidem peníze vracet a ty pak končily u něj.

Server iRozhlas.cz následně uvedl, že Kafka do Českého rozhlasu z Chorvatska volal. V telefonátu přiznal, že si půjčoval peníze od příbuzných i známých i to, že utekl do zahraničí. "Prchám po půlce Evropy před lidmi, kteří mě chtějí úplně zlikvidovat. Byl jsem velmi brutálně vydírán skupinou lidí," prohlásil. Jmenovat je nechtěl, jen zmínil, že to souvisí s případy, které v minulosti jako soudce řešil.

Vydírání údajně čelil přes pět let a vyděračům nejprve platil ze svého, a když mu peníze došly, začal si půjčovat. "A před těmi 14 dny, když jsem přestal platit, co chtěli, a přestal jsem být pro ně užitečný, tak se rozhodli mě zabít," dodal. Odjezdem do zahraničí chtěl podle svého vyjádření ochránit rodinu.

Kafka v dalším telefonátu s Českou televizí tvrdil, že se před zhruba třemi lety obrátil v Česku na policii, vyděrači se ale o tom díky kontaktům mezi policisty dozvěděli. "Následoval tvrdý trest," uvedl Kafka bez bližších podrobností.

Kafka je soudcem od roku 2018, předtím působil 12 let jako státní zástupce. Dozoroval mimo jiné i metanolovou aféru, jež vypukla v září 2012 a v níž čelilo obžalobě 31 lidí. Dvěma hlavním aktérům úspěšně navrhl doživotní tresty.