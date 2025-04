Tohle Trump nemohl ustát. Špatných zpráv je pořád hodně, varuje amerikanista

Donald Trump má rád show a drama. "A pokud to bylo jeho cílem, tak se mu to daří dobře," glosuje amerikanista a bývalý diplomat Bořek Lizec. "Myslím si, že Trump přišel s vizí principiálně změnit chování Spojených Států, a to jak v politické, tak v ekonomické oblasti. S tím byl zvolen a to se od něj dalo čekat," dodává Lizec pro Spotlight Aktuálně.cz.

Spotlight Aktuálně.cz - Bořek Lizec | Video: Tým Spotlight