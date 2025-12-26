Babiš telefonoval s Trumpem, mluvili o migraci a vzpomínali na návštěvu Bílého domu

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek telefonicky hovořil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Na sociální síti X Babiš uvedl, že dlouho mluvili o válce, migraci, Evropě, visegrádské čtyřce či o návštěvě v Bílém domě, při které se politici spolu s manželkami Monikou a Melanií setkali v březnu 2019.
Babiš uvedl, že rozhovor se připravoval několik dnů, ale do poslední chvíle nevěřil, že se uskuteční.
„Pro nás pro Česko je to dobrá zpráva, že na druhý svátek vánoční americký prezident zavolá právě k nám,“ řekl. Trump před týdnem na své sociální síti Truth Social gratuloval Babišovi k nedávnému jmenování premiérem.
„Myslí, že to je léčebna?“ Tihle vojáci mají zachránit Rusko, sotva stojí na nohou
„Takoví chcípáci… Sehni se pro tu helmu alespoň,“ říká instruktor rusky vojákovi, který má velké problémy udržet se vůbec na nohou. Je jedním z pěti mužů, kteří vypadají jako alkoholici v posledním stádiu. Třesou se a drží se jeden druhého, aby neupadli. Podepsali verbířům v opilosti smlouvu. V Rusku obvyklý způsob, jak jednotlivé ruské oblasti splní povinné kvóty na počet „dobrovolníků“.
Palestinec na severu Izraele přejel muže a ubodal ženu
Dva životy si v pátek vyžádal útok Palestince, který na severu Izraele najel do davu lidí, přejel jednoho muže a pak ubodal mladou ženu.
Góly, jaké svět ještě neviděl. Africký šampionát začal bizarním způsobem
Co čekáte od sestřihu nejlepších momentů zápasu? Asi ne to, co nabídla stanice Channel 4 z utkání Mali - Zambie na fotbalovém Africkém poháru národů. Nezahrnula do něj dokonce ani góly.
Rosický promluvil o svém stavu. Čeká ho klíčové vyšetření, pro Spartu má velké plány
Cílem fotbalistů Sparty musí být květnové finále Konferenční ligy. V rozhovoru pro web Sparta Forever to prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický. Podle něj jde o jedinečnou možnost, vedení klubu i trenéři by proto tuto metu měli hráčům neustále vštěpovat. Někdejší český reprezentant také uvedl, že Letenští nevzdávají ani boj o titul. Na vedoucí Slavii jim chybí sedm bodů.
Malajsijský soud odsoudil expremiéra Razaka k 15 letům vězení za korupci
Soud v Malajsii dnes odsoudil k 15 letům vězení bývalého premiéra Najiba Razaka za zneužití moci a praní špinavých peněz v korupční kauze vytunelování státního investičního fondu 1MDB, informují tiskové agentury.