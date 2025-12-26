Přeskočit na obsah
Babiš telefonoval s Trumpem, mluvili o migraci a vzpomínali na návštěvu Bílého domu

ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek telefonicky hovořil s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.

Andrej Babiš a Donald Trump
Andrej Babiš a Donald TrumpFoto: X90178
Na sociální síti X Babiš uvedl, že dlouho mluvili o válce, migraci, Evropě, visegrádské čtyřce či o návštěvě v Bílém domě, při které se politici spolu s manželkami Monikou a Melanií setkali v březnu 2019.

Babiš uvedl, že rozhovor se připravoval několik dnů, ale do poslední chvíle nevěřil, že se uskuteční.

„Pro nás pro Česko je to dobrá zpráva, že na druhý svátek vánoční americký prezident zavolá právě k nám,“ řekl. Trump před týdnem na své sociální síti Truth Social gratuloval Babišovi k nedávnému jmenování premiérem.

ruský voják
ruský voják
ruský voják

„Myslí, že to je léčebna?“ Tihle vojáci mají zachránit Rusko, sotva stojí na nohou

„Takoví chcípáci… Sehni se pro tu helmu alespoň,“ říká instruktor rusky vojákovi, který má velké problémy udržet se vůbec na nohou. Je jedním z pěti mužů, kteří vypadají jako alkoholici v posledním stádiu. Třesou se a drží se jeden druhého, aby neupadli. Podepsali verbířům v opilosti smlouvu. V Rusku obvyklý způsob, jak jednotlivé ruské oblasti splní povinné kvóty na počet „dobrovolníků“.

Tomáš Rosický
Tomáš Rosický
Tomáš Rosický

Rosický promluvil o svém stavu. Čeká ho klíčové vyšetření, pro Spartu má velké plány

Cílem fotbalistů Sparty musí být květnové finále Konferenční ligy. V rozhovoru pro web Sparta Forever to prohlásil sportovní ředitel Tomáš Rosický. Podle něj jde o jedinečnou možnost, vedení klubu i trenéři by proto tuto metu měli hráčům neustále vštěpovat. Někdejší český reprezentant také uvedl, že Letenští nevzdávají ani boj o titul. Na vedoucí Slavii jim chybí sedm bodů.

