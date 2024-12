Nejhorší opozice v historii, pořád jen posloucháme Babiše, rozčiluje se Pekarová

Jenom na této schůzi jsme strávili 11 procent času vystoupeními Andreje Babiše, stěžuje si předsedkyně sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na opoziční obstrukce. Poslanci tento týden řešili jen program jednání několik hodin. Nad neefektivitou sněmovny se pozastavil i premiér Petr Fiala. Opozice se brání, že zdržovat jednání je její právo a současné strany se dříve chovaly stejně.

"Pandemický zákon, korespondenční volba, střet zájmů, důchodová reforma a všechny další reformy, konsolidační balíček," vypočítává šéfka sněmovny zákony, které podle ní opozice záměrně zdržuje. "A mohla bych vyjmenovávat další věci, výčet by byl opravdu hodně dlouhý. To nemá obdoby v moderní historii České republiky. Žádná jiná opozice v minulosti v jakémkoliv složení neobstruovala tak jako ta stávající," dodává.

Argumentuje například vystoupeními předsedy ANO Andreje Babiše, který dlouze mluvil na libovolná témata, když se jednalo o schválení programu schůze. Ve středu se zase snažil zbrzdit schvalování novely energetického zákona a sám mluvil 2,5 hodiny. Podobné to bylo i v dalších dnech.

"Jenom na současné schůzi jsme strávili 11 procent času jeho vystoupeními, kdy ani nemluví k projednávaným zákonům. Místo abychom se věnovali zákonům, tak jsme museli poslouchat Andreje Babiše. Opozice se nám snaží prostor co nejvíce ubrat, abychom nic neschválili," říká Pekarová.

Považuje za absurdní, že opozice zdržuje například zmíněný zákon týkající se obnovitelných zdrojů, který není politicky nijak třaskavý. "Babiš mluvil tři hodiny od Šumavy k Tatrám mnohdy o úplných nesmyslech. Sám si kladu otázku, co je vlastně smyslem těch vystoupení," komentoval to ministr průmyslu Lukáš Vlček (STAN).

"Odvolání Havlíčka by nic neřešilo"

Rozčílení politiků vládních stran nad chováním opozice vygradovalo tento týden. Poslanci trávili hodiny debatami o programu a dlouhými vystoupeními bez konkrétního výsledku. Ve čtvrtek se opoziční ANO a SPD neúspěšně snažily hlasovat o odvolání Pekarové z postu předsedkyně sněmovny. Bod na program podle očekávání vůbec neprosadili, nemají na to dostatek hlasů.

Premiér Petr Fiala (ODS) označil za nenormální, kolik času tráví sněmovna debatami o programu. "Ať se veřejnost dobře podívá na to, co se tu odehrálo. Od rána tu sedíme a schválili jsme jeden zákon. Většinu dopoledne jsme strávili debatou o programu," kritizoval trvající obstrukce ANO.

Podle Pekarové by vládní strany mohly přijít se změnou pravidel jednání, není si ale jistá, že by to pomohlo. "Ano, mohlo by k tomu dojít. Ale na druhou stranu si pojďme říct, že i tak by zůstala zachovaná přednostní práva pro vystoupení některých poslanců," upozorňuje.

Naráží na to, že politici s přednostním právem - předsedové stran a klubů -, kteří často protahují jednání nejvíce, by o tuto výsadu nepřišli. Oproti ostatním poslancům mohou jít k řečnickému pultu prakticky kdykoliv a mohou mluvit neomezeně dlouho.

Toto právo mají také dva místopředsedové sněmovny z ANO, Karel Havlíček a Aleš Juchelka. Někteří vládní politici proto zvažují, jestli je z vedení neodvolat a neubrat tím opozici prostor na obstrukce. V reakci na pokus o odvolání Pekarové také poslanci vládních stran sesbírali podpisy na svolání mimořádné schůze, kde chtějí jednat o odvolání Havlíčka.

"Prostor pro obstrukce si najdou"

Pekarová ale přiznává, že by odvolání místopředsedů z ANO nemělo velký efekt. "Pokud bude chtít opozice jednací řád zneužívat, tak to bude moci činit dál. Můžeme sice odvolat tyto dva místopředsedy, ale i tak bude mít opozice čtyři politiky s přednostními právy (Andrej Babiš a Alena Schillerová z ANO, Tomio Okamura a Radim Fiala z SPD, pozn. red.). Pokud tedy nepočítám Piráty, kteří se také rozjíždějí s přednostními právy a využívají je do maxima," tvrdí.

"A když budou chtít, tak si prostor pro obstrukce najdou. Toto je o vůli a ta musí být z obou stran. Bohužel opozice si vybrala obstrukci a destrukci jednání jako svou hlavní metodu," míní šéfka sněmovny a TOP 09.

I když mluví o vůli, vládní poslanci mají většinu na to, aby mohli změnu jednacího řádu sněmovny prosadit. Jenže jak už v minulosti Aktuálně.cz informovalo, ne všichni poslanci změny podporují. Obávají se, že pokud by skončili po příštích volbách v opozici, na změny by sami doplatili.

Markéta Pekarová Adamová je ale nepřímo vyzvala, aby změny podpořili. "Pokud si opozice tak moc věří, že bude tvořit příští vládu a my budeme v opozici, tak by měli být ti první, kdo budou chtít změnit pravidla hry," prohlásila. Tvrdí, že se v opozici nechovali jako nyní hnutí ANO. "My bychom nedělali to, co oni, protože máme úctu ke sněmovně a parlamentní demokracii," prohlašuje.

Politici ANO a SPD kritiku označují za nepravdivou. Hájí se tím, že i dnešní vládní strany dělaly obstrukce, když byly v minulém období v opozici.