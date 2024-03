Babiš si objednal složku na Lipavského. Žádal i citlivé informace o jeho rodině

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš žádal své spolupracovníky o přípravu podkladů proti ministrovi zahraničí Janu Lipavskému (Piráti). Zajímal se i o jeho rodinu. "Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da," napsal Babiš. Zprávu chtěl poslat mimo jiných svému poradci, ale omylem ji poslal jinému spolupracovníkovi stejného jména, který e-maily zveřejnil. Uvádí to server Novinky.cz.

Ministr zahraničí Jan Lipavský v neděli v České televizi řekl, že Andrej Babiš začíná být kvůli svým výrokům bezpečnostním rizikem pro Česko. Ještě týž den pak Babiš podle serveru Novinky.cz rozeslal výzvu svým spolupracovníkům z hnutí ANO: "Udělejte mi teze, podklady na tohoto zm*da. Napište mi příběh Izrael, jak se vykašlal na naše lidi, jak byl v Doha, jezdí všude, dělá kampaň, korespondenční volba," napsal.

V e-mailové korespondenci byl životopis, odkazy na články z médií nebo zmínky o Lipavského dceři a údajné manželce. "Má děti? Jazyky?" ptal se například Babiš.

Babiš popírá, že se mělo jednat o kompromitující materiály. O děti Lipavského se prý zajímal, aby se ho mohl zeptat, zda by své děti poslal do války. Podle něj šlo o podklady z veřejných zdrojů kvůli tomu, aby mohl reagovat na ministrovy výroky.

"Tahat do toho děti je přes čáru"

Babiš chtěl výzvu poslat svému poradci Janu Rovenskému. Omylem ho ale poslal jinému Janu Rovenskému, ekologickému aktivistovi, který je jako nestraník za ANO ve výboru pro životní prostředí a limity těžby v Litvínově. Ten ho následně poskytl serveru Novinky.cz.

"Fakt nejsem žádný babišobijec, na Letnou jsem nechodil a s panem Babišem jsem si v minulosti pracovně normálně psal a volal. V zásadě jsem smířen i s tím, že na sebe politici sbírají kompro, i když se mi to nelíbí. Ale tahat do toho děti a manželky svých protivníků je fakt přes čáru. Je to odporné, a je podle mě ve veřejném zájmu, aby se o tom lidé dozvěděli," sdělil Novinkám Rovenský.

Lipavský serveru řekl, že e-mail se k němu zprostředkovaně dostal a jeho obsah ho znechutil. "Pro českou společnost je velkou výzvou, aby jednou provždy odmítla estébácké metody v politice," sdělil Lipavský a dodal, že pokud je mail pravý, tak jen "potvrzuje jeho slova" pronesená v neděli v televizi.

"Jednou estébák, navždy estébák"

"Zatahovat děti a manželky protivníků do politického boje je nechutné, stejně jako si dělat na oponenty složky plné hnoje. Piráti to vždycky odsuzovali. Že se toho dopustí exagent StB ale není překvapivé," reagoval na Babišův krok šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Poslanec KDU-ČSL a místopředseda sněmovny Jan Bartošek pak připomněl Babišovu minulost coby agenta komunistické Státní bezpečnosti. "Jednou StBák, navždy StBák. Nenechme se zmást přiblblými tanečky na TikToku, Andrej Babiš je pořád ten samý komunistický tajný agent - kompro, složky, zaklekávání. Táhne naši zemi na východ, k Putinovi. A bude to jen horší," napsal.

"Tohle může vymyslet jen starý estébák," podotkl europoslanec Alexandr Vondra z ODS. V podobném duchu komentovali nejnovější Babišův počin i další politici vládní koalice. "Jednou estébák, vždycky estébák. Akorát dnes už nedonáší, ale donášení si kmotrovsky objednává. Tisíckrát může Babiš tvrdit, že s estébáky se nikdy nezapletl, ale jeho činy ho pravidelně usvědčují z toho, že Babiš = Bureš," napsal ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

"Andrej Babiš často mluví o mafiánských praktikách. To hlavně proto, že on je v nich mistr světa. V každé zemi na západ od nás by musel na své politické funkce rezignovat sám, nebo by jej k tomu donutili spolustraníci," uvedla předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

