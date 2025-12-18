Minulý týden v úterý, tedy v den, kdy byl Andrej Babiš jmenován premiérem, ČT24 neodvysílala přímý přenos pořadu Fokus Václava Moravce na téma „Média veřejné služby“. Veřejnoprávní televize to odůvodnila tím, že upřednostnila pokrytí aktuálního dění. Fokus měl být do vysílání nasazen o týden později – ale ani to se nakonec nestalo. Děje se to v době, kdy Moravec dění v ČT opakovaně kritizoval.
Zaměstnancům České televize dorazil minulý týden v pondělí z oddělení Plánování a skladby ČT24 e-mail s oznámením, že na druhý den nebude odvysílán Fokus Václava Moravce. Jde o diskusní pořad, který mají možnost diváci České televize sledovat vždy v přímém přenosu, zpravidla jednou za měsíc, většinou v úterý.
Tentokrát jeho tvůrci lákali diváky ČT24 na téma týkající se médií veřejné služby: „Co je státní, co je soukromé a co veřejné? Sledujte Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Veřejná služba z Českého rozhlasu v Karlíně. Pozvání přijali politici Katerina Demetrashvili a Matěj Gregor, filozof Václav Bělohradský, ústavní soudce Jan Přibáň, bývalý generální ředitel České televize Ivo Mathé a slovenská novinářka Zuzana Kovačič Hanzelová.“
Fokus Václava Moravce byl v úterý večer natočen, avšak skončil v „trezoru“. Ten den byl totiž v 9.00 premiérem jmenován Andrej Babiš.
Téma sice naprosto dominovalo zpravodajskému kanálu v průběhu celého dne, přesto mu musela večer ustoupit i debata Václava Moravce, jejíž vysílání bylo původně v plánu na programu ČT24 od 20.05 do 22.00. Všichni zúčastnění byli ještě před debatou informováni o tom, že se vysílat nebude a že ji ČT24 divákům zprostředkuje ze záznamu o týden později – tedy 16. prosince. Ale ani to se nakonec nestalo.
„Česká televize v obou uvedených termínech upřednostnila pokrytí aktuálního dění před dlouhodobě připravovaným obsahem,“ uvedl Radek Konečný z tiskového oddělení ČT dotaz Aktuálně.cz s tím, že jde o standardní postup, který televize na zpravodajském programu ČT24 uplatňuje opakovaně a konzistentně. „Aktuální události mají přednost před plánovanými pořady bez ohledu na jejich formát či téma,“ dodal Konečný.
Překvapivé oznámení
Jenomže pokud lze toto vysvětlení akceptovat v případě prvního odložení vysílání debaty, tedy v den, kdy byl Babiš jmenován premiérem, stěží obstojí ve druhém případě. Vždyť v úterý 16. prosince se nestalo nic, co by šlo označit za zásadní aktuální dění, kterému musí ustoupit dlouhodobě připravovaný program. Nabízí se snad jen jmenování celé vlády, to se ale na Hradě odehrálo o den dříve – v pondělí 15. prosince.
A třeba Ivo Mathé, jeden z hostů debaty, nemá pochopení ani pro to, že byl Fokus Václava Moravce z vysílání stažen už v den, kdy se měl odvysílat původně a v přímém přenosu. „V předvečer 9. prosince mi přišla zpráva, že dlouho připravovaný Fokus Václava Moravce nebude vysílán živě – dost mne to překvapilo,“ uvedl Mathé pro Aktuálně.cz s tím, že to dal přítomným před natáčením najevo. Podle něj je totiž velký rozdíl v tom, natáčet debatu, která bude odvysílána později, anebo ji vést s vědomím, že je vysílána živě.
„Jsou to úplně jiné parametry – pro obsah i formát debaty všech zúčastněných,“ dodává Mathé se zjevnou narážkou na to, že vše řečené může postupem času přece jen mírně zastarávat. „A když přišla další zpráva, tedy že se Fokus nebude vysílat ani o týden později 16. prosince, naplnilo se moje nejhorší možné očekávání,“ zdůrazňuje bývalý generální ředitel České televize. „Není to v pořádku,“ dodává.
A na otázku, zda toto dvojí posunutí Česká televize hostům debaty nějak odůvodnila, říká toto: „Nikdo mi nic nezdůvodnil.“ A na námitku, že byl v den původně plánovaného vysílání jmenován Andrej Babiš premiérem, reaguje takto: „Údajně to měl být v případě prvního přeložení vysílání tento důvod. Já mu ale příliš nerozumím. Vždyť se této události kanál ČT24 věnoval po celý den – celé dopoledne, odpoledne i podvečer.“
Podle jeho mínění je navíc i vůči divákům férové dodržovat jízdní řád, kterému se říká program. „Prostě pokud divák čekal, že mu ČT24 nabídne živě vysílaný Fokus Václava Moravce – a teď nejde vůbec o mě – tak ho měl dostat. To je služba veřejnosti,“ má jasno Mathé. O něco smířlivější ke změně ve vysílání debaty jsou další dva jeho hosté – poslankyně Katerina Demetrashvili z Pirátů a poslanec Matěj Gregor ze strany Motoristé sobě.
„O tom, že Fokus bude předtáčený, jsem věděla. Nic v tom nehledám – pořad jsme natočili a těším se na jeho odvysílání,“ uvedla pro Aktuálně.cz první jmenovaná. „Beru to jako rozhodnutí České televize. Původně nám řekli, že to odvysílají o týden později, v úterý ráno 16. prosince mi ale přišla zpráva, že se to posouvá o další týden. Důvody neuvedli. Počítám tedy, že to odvysílají za týden – 23. prosince,“ dodal Gregor.
Otázka ovšem je, zda nebudou diváci den před Štědrým dnem očekávat už přece jen jiný typ pořadů. A celá věc má ještě jeden – zcela zásadní kontext. Václav Moravec totiž čelí dlouhodobě tlaku, jehož cílem je vystrnadit ho z vysílání veřejnoprávní televize. Ten tlak je soustavný a nezastíraný. Moravec vadí především některým členům Rady ČT. Nesporně mezi ně patří Pavel Matocha, který své kroky nejspíš koordinuje i s ředitelem zpravodajství ČT Petrem Mrzenou.
Před časem o tom pro Respekt hovořil bývalý generální ředitel ČT Jan Souček: „Mně došlo, že spolu Matocha a Mrzena čile konverzují o interních tématech, když začal Matocha letos po Novém roce intenzivně tlačit na Moravcův konec a pak mi vyčetl, že jsem to já, kdo Moravce chrání. Že ví, že už v listopadu Mrzena navrhl v rámci rozpočtových škrtů mimo jiné i konec Fokusu Václava Moravce a že jsem to tehdy smetl ze stolu. A že to ví od Mrzeny.“
A faktem také je, že výroba Fokusu Václava Moravce byla letos na jaře pozastavena. Moravec o tom nedávno hovořil v obsáhlém rozhovoru pro Aktuálně.cz. Vrátil se mimo jiné k tomu, že měl být Souček vydírán právě tím, aby Moravec z vysílání České televize zmizel. „Když několik dnů před odvoláním konstatoval, že byl vydírán, tak mě to nepřekvapilo,“ uvedl Moravec, který už dlouhé roky patří mezi nejviditelnější tváře veřejnoprávní televize.
„Od začátku roku,“ dodal Moravec v rozhovoru pro Aktuálně.cz, „kdy se mi svěřil, jakým tlakům čelí, mi začaly dávat kroky Rady ČT proti Fokusu a OVM smysl. Jeho zmíněný rozhovor pro Respekt je zajímavý také v tom, že jsem se v něm poprvé dozvěděl, že byl obcházen i vlastními podřízenými. Počítal jsem s tím, že ke zrušení Fokusu dojde. Tehdy tvrdil, že mu seznam pořadů, jejichž výroba se pozastavuje, dal ředitel zpravodajství Petr Mrzena.“
Navíc Matocha se nikterak netají tím, jaké byly a jsou jeho cíle, pokud jde o změny v ČT. Nedávno to naprosto bezelstně napsal na své sociální sítě: „Petr Dvořák nebyl znovu zvolen, Zdeněk Šámal skončil s ním, Jan Souček přišel o 90 procent odměn a byl odvolán, Nora Fridrichová ani Marek Wollner tam už nejsou, Jakub Železný moderuje bezvýznamný pořad (ve srovnání s Událostmi), teď se řeší Václav Moravec…“
Tento výčet je pozoruhodný mimo jiné tím, že se v něm Matocha chlubí věcmi, které nepatří mezi zákonné kompetence člena kontrolního orgánu veřejnoprávní televize. Což mimo jiné potvrdily dva nezávislé právní posudky, které si Rada ČT nechala vypracovat kvůli Otázkám Václava Moravce - aniž by o nich veřejně informovala.
Redakce Aktuálně.cz je má ovšem k dispozici. A v jednom z nich se například píše, že Rada ČT ani její členové nesmějí přímo zasahovat do výroby a vysílání televizních pořadů a nesmějí tedy přijímat stanoviska a doporučení týkající se konkrétního pořadu a jeho dramaturgie.
V mezičase ČT zveřejnila obsáhlé tiskové prohlášení, ve kterém se vymezuje vůči rozhovoru Václava Moravce pro Deník N. Stěží to lze interpretovat jinak než jako otevřenou válku vedení ČT s jednou ze svých respektovaných novinářských osobností. Ze všeho nejvíc to ale působí tak, že si v ČT připravují půdu pro Moravcův odchod.
Což je přesně ta věc, kterou požadoval Matocha už po Janu Součkovi a kvůli které byl, když toto zadání nesplnil, nejspíš také odvolán z pozice generálního ředitele.
