Babiš do fondu vloží výhradně Agrofert. SynBiolu ani dalších se to netýká

Vyřešením střetu zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu podmiňoval prezident Petr Pavel jmenování Babiše premiérem.
Premiér Andrej Babiš (ANO) do svěřenského fondu RSVP Trust vloží výhradně holding Agrofert, nikoli svou investiční a holdingovou společnost SynBiol. Babiš to řekl v rozhovoru Deníku. Vyřešením střetu zájmů kvůli vlastnictví Agrofertu podmiňoval prezident Petr Pavel jmenování Babiše premiérem.
„Týká se to jen Agrofertu. Zdravotnické věci spadající pod SynBiol v rámci Hartenbergu fungují tak, že když si klient, občan České republiky, vybere reprodukční kliniku z této skupiny, tak ta automaticky dostává odpovídající částku ze zdravotního pojištění,“ uvedl Babiš.
Babišovy investice spravuje fond Hartenberg. Přes firmu SynBiol drží Babiš v investiční skupině Hartenberg Holding podíl 87,75 procenta, dalších 9,75 procenta vlastní Jozef Janov a zbývající podíl náleží šéfovi akvizic Agrofertu Liboru Němečkovi.
Hartenberg investuje také do reprodukčních klinik, nemovitostí, potravinářství a oděvních značek, ovládá síť květinářství Flamengo či e-shopy Ovečkárna.cz a Sportobchod.cz. Do SynBiolu patří také developerská společnost Imoba, která vlastní například areál Čapí hnízdo.
Babiš počátkem prosince uvedl, že s Agrofertem, který sdružuje zhruba 200 firem v Česku i zahraničí, nebude mít nic společného a nevrátí se mu ani po konci v politice. Akcie bude spravovat prostřednictvím trustové struktury nezávislý správce, kontrolovat ho bude nezávislý protektor. Babišovi potomci získají Agrofert až po jeho smrti.
Fond založila poradenská společnost Roklen s právní podporou právní kanceláře DBK. Ta o tom před Vánoci informovala ČTK a Babiš následně sdělil, že tak učiní do termínu, jak mu stanovuje zákon, tedy do 30 dnů od svého jmenování premiérem. Termín vychází na 8. ledna.
Agrofertu patří třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 000 lidí, z toho v ČR zhruba 18 000. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.
Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Důvodem byl prodej mediální skupiny Mafra, firmy Londa provozující rozhlasové stanice a pardubické chemičky Synthesia. Tržby stagnovaly na 212 miliardách Kč.
Blízký Zelenského muž vypátrán. Uprchl ještě před razií a pak se po něm slehla zem
Zmizel doslova přes noc. Ráno 10. listopadu se Ukrajina probudila bez jednoho z nejvlivnějších lidí v zákulisí prezidentské moci – podnikatele Timura Mindiče. Muže, jehož jméno je dlouhodobě spojováno s prezidentem Volodymyrem Zelenským a který se stal klíčovou postavou jednoho z největších korupčních skandálů posledních let.
ŽIVĚMír na Ukrajině je na obzoru, věří Tusk a další evropští státníci
Polský premiér Donald Tusk je přesvědčen, že mír na Ukrajině je na obzoru. Uvedl to po dnešní telekonferenci s evropskými spojenci a Kanadou. Také německý kancléř Friedrich Merz poznamenal, že mírový proces se posouvá vpřed.
Závislost na sexu a aféry s pornohvězdami mu zničily manželství. Teď slaví 50
Je jedním z nejslavnějších, nejúspěšnějších a nejbohatších sportovců historie. Stejně jako fenomenálními výkony však Tiger Woods proslul i četnými skandály - aférami s pornoherečkami a závislostí na sexu, což mu zničilo manželství, řízením pod vlivem léků či autonehodou, při níž málem přišel o nohu. Dnes slaví americký golfista 50. narozeniny.
Sparta nestačila na partu studentů. Finále prestižního turnaje Pražanům uteklo
Hokejisté Sparty prohráli v semifinále Spenglerova poháru s výběrem amerických univerzit U.S. Collegiate Selects 3:5, přestože dokázali vyrovnat z 0:2 na 2:2.
Rusové nasadili kavalerii. Jak si s ní poradily ukrajinské drony?
Začalo to operací velkých mechanizovaných svazů s podporou letectva, končí to útoky kavalerie. Ukrajinci zveřejnili první video, na kterém je vidět, jak se Rusové snaží překonat při útoku zemi nikoho na koních.